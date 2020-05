View photos from recent industry events, including the final broadcast party for Larry King Live and the Geena Davis Institute's 2nd Symposium on Gender in Media...

Image 1 of 6 Schmooze Picture Gallery Jan. 3, 2011_1.jpg Image 2 of 6 Schmooze Picture Gallery Jan. 3, 2011_2.jpg Image 3 of 6 Schmooze Picture Gallery Jan. 3, 2011_3.jpg Image 4 of 6 Schmooze Picture Gallery Jan. 3, 2011_4.jpg Image 5 of 6 Schmooze Picture Gallery Jan. 3, 2011_5.jpg Image 6 of 6 Schmooze Picture Gallery Jan. 3, 2011_6.jpg