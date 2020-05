Answer: This TV icon drove the syndication industry to new fortunes. Question: Who was Merv Griffin?

Image 1 of 11 240x303.jpg Image 2 of 11 240x307.jpg Image 3 of 11 240x193.jpg Image 4 of 11 240x194.jpg Image 5 of 11 240x359.jpg Image 6 of 11 240x193.jpg Image 7 of 11 240x186.jpg Image 8 of 11 240x167.jpg Image 9 of 11 240x189.jpg Image 10 of 11 240x168.jpg Image 11 of 11 240x168.jpg