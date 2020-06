TV



KYTX (TV)/Nacogdoches, Texas

PRICE: $25 million

BUYER: London Broadcasting Co. (Terry London, president)

SELLER: Max Media LLC (John Trinder, president)

FACILITIES: Ch. 19, 4,270 kW, ant. 1,499 ft.

AFFILIATION: CBS

NEW (TV)/Gainesville, Fla.

PRICE: $750,000

BUYER: Pegasus Communications Corporation (Marshall Pagon, chairman/CEO)

SELLER: TV Capital Corp. (Elvin Feltner, CEO-TV Capital Corp.)

FACILITIES: Ch. 29, 3,600 kW, ant. 912 ft.

COMMENT: Sale of 50% ownership in Gainesville Ch. 61 Associates LLC (GC61A), permittee of NEW (TV)/Gainesville, FL, (BPCT-19960920WR), making PSCI own 100% of GC61A. $10K security deposit plus $740K cash at closing.

RADIO



KBUR-AM & KGRS-FM/Burlington, KBKB-AM & KBKB-FM/Fort Madison, Iowa; KLLP-FM/Chubbuck, KID-AM & KID-FM/Idaho Falls, KWIK-AM & KPKY-FM/Pocatello, KLIX-AM, KLIX-FM & KEZJ-FM/Twin Falls (Sun Valley), Id.; WEBC-AM, KKCB-FM & KLDJ-FM/Duluth and KBMX-FM/Proctor (Duluth-Superior), Minn.; KISN-FM/Belgrade, KBUL-AM, KBBB-FM, KCTR-FM & KKBR-FM/Billings, KMMS-AM, KMMS-FM & KZMY-FM/Bozeman, KLCY-AM/East Missoula, KLYQ-AM & KBAZ-FM/Hamilton, KMHK-FM/Hardin (Billings), KPRK-AM & KXLB-FM/Livingston, KGVO-AM & KYSS-FM/Missoula, KSEN-AM & KZIN-FM/Shelby and KENR-FM/Superior, Mont.; KOLW-FM/Basin City (Richland-Kennewick-Pasco), KQSN-FM/Naches (Yakima), KFLD-AM & KEYW-FM/Pasco and KORD-FM/Richland (Richland-Kennewick-Pasco), KDBL-FM/Toppenish (Yakima), KXRX-FM/Walla Walla (Richland-Kennewick-Pasco), KIT-AM, KUTI-AM, KATS-FM & KFFM-FM/Yakima, Wash.; KIGN-FM/Burns (Cheyenne), KKTL-AM, KTWO-AM, KMGW-FM & KTRS-FM/Casper, KLEN-FM/Cheyenne, KOWB-AM & KCGY-FM/Laramie (Cheyenne), KWYY-FM/Midwest (Casper), KGAB-AM/Orchard Valley (Cheyenne), KRVK-FM/Vista West (Casper), WyO.

PRICE: $74.78 million

TERMS: Asset sale for cash

BUYER: GAP Broadcasting II LLC (Samuel Weller, president); owns no other stations

SELLER: Clear Channel (John Hogan, CEO/radio)

FACILITIES: (Iowa) KBUR-AM: 1490 kHz, 760 W day/night; KGRS-FM: 107.3 MHz, 100 kW, ant. 430 ft.; KBKB-AM: 1360 kHz, 1 kW day/34 W night; KBKB-FM: 101.7 MHz, 50 kW, ant. 466 ft.; (Idaho) KLLP-FM: 98.5 MHz, 7 kW, ant. 988 ft.; KID-AM: 590 kHz, 5 kW day/1 kW night; KID-FM: 96.1 MHz, 100 kW, ant. 1,503 ft.; KWIK-AM: 1240 kHz, 960 W day/night; KPKY-FM: 94.9 MHz, 100 kW, ant. 1,004 ft.; KLIX-AM: 1310 kHz, 5 kW day/3 kW night; KLIX-FM: 96.5 MHz, 100 kW, ant. 131 ft.; KEZJ-FM: 95.7 MHz, 100 kW, ant. 620 ft.; (Minnesota) WEBC-AM: 560 kHz, 5 kW day/night; KKCB-FM: 105.1 MHz, 100 kW, ant. 791 ft.; KLDJ-FM: 101.7 MHz, 19 kW, ant. 824 ft.; KBMX-FM: 107.7 MHz, 8 kW, ant. 912 ft.; (Montana) KISN-FM: 96.7 MHz, 19 kW, ant. 814 ft.; KBUL-AM: 970 kHz, 5 kW day/night; KBBB-FM: 103.7 MHz, 100 kW, ant. 479 ft.; KCTR-FM: 102.9 MHz, 100 kW, ant. 499 ft.; KKBR-FM: 97.1 MHz, 28 kW, ant. 400 ft.; KMMS-AM: 1450 kHz, 1 kW day/night; KMMS-FM: 95.1 MHz, 100 kW, ant. 781 ft.; KZMY-FM: 103.5 MHz, 100 kW, ant. 948 ft.; KLCY-AM: 930 kHz, 5 kW day/1 kW night; KLYQ-AM: 1240 kHz, 1 kW day/night; KBAZ-FM: 96.3 MHz, 53 kW, ant. 2,090 ft.; KMHK-FM: 95.5 MHz, 100 kW, ant. 984 ft.; KPRK-AM: 1340 kHz, 1 kW day/night; KXLB-FM: 100.7 MHz, 100 kW, ant. 814 ft.; KGVO-AM: 1290 kHz, 5 kW day/night; KYSS-FM: 94.9 MHz, 63 kW, ant. 2,392 ft.; KSEN-AM: 1150 kHz, 10 kW day/5 kW night; KZIN-FM: 96.7 MHz, 100 kW, ant. 551 ft.; KENR-FM: 107.5 MHz, 100 kW, ant. 945 ft.; (Washington) KOLW-FM: 97.5 MHz, 50 kW, ant. 620 ft.; KQSN-FM: 99.3 MHz, 790 W, ant. 899 ft.; KFLD-AM: 870 kHz, 10 kW day/250 W night; KEYW-FM: 98.3 MHz, 13 kW, ant. 997 ft.; KORD-FM: 102.7 MHz, 100 kW, ant. 1,099 ft.; KDBL-FM: 92.9 MHz, 17 kW, ant. 843 ft.; KXRX-FM: 97.1 MHz, 50 kW, ant. 1,339 ft.; KIT-AM: 1280 kHz, 5 kW day/1 kW night; KUTI-AM: 1460 kHz, 5 kW day/4 kW night; KATS-FM: 94.5 MHz, 100 kW, ant. 909 ft.; KFFM-FM: 107.3 MHz, 100 kW, ant. 1,513 ft.; (Wyoming) KIGN-FM: 101.9 MHz, 50 kW, ant. 492 ft.; KKTL-AM: 1400 kHz, 1 kW day/night; KTWO-AM: 1030 kHz, 50 kW day/night; KMGW-FM: 96.7 MHz, 3 kW, ant. 1,772 ft.; KTRS-FM: 104.7 MHz, 18 kW, ant. 1,818 ft.; KLEN-FM: 106.3 MHz, 6 kW, ant. 325 ft.; KOWB-AM: 1290 kHz, 5 kW day/1 kW night; KCGY-FM: 95.1 MHz, 100 kW, ant. 1,001 ft.; KWYY-FM: 95.5 MHz, 100 kW, ant. 1,939 ft.; KGAB-AM: 650 kHz, 9 kW day/500 W night; KRVK-FM: 107.9 MHz, 16 kW, ant. 1,939 ft.

BROKER: Kalil & Co., Inc.

COMMENT: Sale of 57 stations in Billings, Bozeman, Missoula, Shelby, Mont.; Burlington, Iowa; Duluth, Minn.; Twin Falls, Pocatello, Idaho; Cheyenne, Casper, Laramie, Wyo.; Tri-Cities, Yakima, Wash., payable in cash at closing, 15% escrow deposit.

Information provided by:



BIA Financial Networks’ Media Access Pro

Chantilly, Va. www.bia.com 703-818-2425