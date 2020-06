Changing Hands

TVsKNSO-TV Merced, Calif.Price: $33 millionBuyer: NBC/GE (Jack Ireland, president, TV stations); No. 4 group has 24 stations, none in this marketSeller: Sainte Partners II LP (Chester Smith, general partner)Facilities: Ch. 51, 4,170 kW, ant. 2,231 ftAffiliation: TelemundoBroker: Kalil & Co. (seller)KHRR-TV Tucson and KDRX-LP Phoenix, Ariz.Price: $20 millionBuyer: NBC/GE (Jay Ireland, president, TV stations); No. 4 group has 24 stations, none in this marketSeller: Apogee Cos. Inc. (James A. Johnson, president)Facilities: KHRR-TV: Ch.40, 1,550 kW, ant. 2,028 ft; KDRX-LP: Ch. 48, 7.5 kW, ant. 1,562 ft.Affiliation: KHRR-TV: Telemundo; KDRX-LP: TelemundoBroker: Kalil & Co. (seller)CombosWIXN(AM) and WIXN-FM Dixon, WSEY-FM Oregon, WCMY(AM) and WRKX-FM Ottawa, WJBD-FM and WJBD(AM) Salem, all Ill.; WATK(AM), WACD-FM and WRLO-FM Antigo, WDLB(AM) and WLJY-FM Marshfield (Wausau-Stevens Point), WLKD(AM) and WMQA-FM Minocqua, WRDB(AM), WBDL-FM and WNFM-FM Reedsburg, WOBT(AM), WHDG-FM and WRHN-FM Rhinelander, WOSQ-FM Spencer and WYTE-FM Whiting (Wausau-Stevens Point), all Wis.Price: $19 millionBuyer: NewRadio Group (Mary Quass, president); no other broadcast interestsSeller: Marathon Media Group LLC (Chris Devine, president)Facilities: WIXN(AM): 1460 kHz, 1 kW day; WIXN-FM: 101.7 MHz, 6 kW, ant. 328 ft.; WSEY-FM: 95.7 MHz, 3 kW, ant. 358 ft.; WCMY(AM): 1430 kHz, 500 W day; WRKX-FM: 95.3 MHz, 4 kW, ant. 200 ft.; WJBD-FM: 100.1 MHz, 1 kW, ant. 449 ft.; WJBD(AM): 1350 kHz, 430 W day/59 W night; WATK(AM): 900 kHz, 250 W day/195 W night; WACD-FM: 106.1 MHz, 10 kW, ant. 276 ft.; WRLO-FM: 105.3 MHz, 100 kW, ant. 541 ft.; WDLB(AM): 1450 kHz, 750 W day/1 kW night; WLJY-FM: 106.5 MHz, 100 kW, ant. 801 ft.; WLKD(AM): 1570 kHz. 5 kW day/500 W night; WMQA-FM: 95.9 MHz, 25 kW, ant. 289 ft.; WRDB(AM): 1400 kHz, 1 kW; WBDL-FM: 102.9 MHz, 4 kW, ant. 423 ft.; WNFM-FM: 104.9 MHz, 3 kW, ant. 449 ft.; WOBT(AM): 1240 kHz, 1 kW; WHDG-FM: 97.5 MHz, 100 kW, ant. 551 ft.; WRHN-FM: 100.1 MHz, 100 kW, ant. 335 ft.; WOSQ-FM: 92.3 MHz, 6 kW, ant. 299 ft.; WYTE-FM: 96.7 MHz, 50 kW, ant. 492 ft.Format: WIXN(AM): Oldies; WIXN-FM: Country; WSEY-FM: Oldies; WXMY(AM): AC/News/Talk; WRKX-FM: Hot AC; WJBD-FM: AC; WJBD(AM): Country; WATK(AM): Country; WACD-FM: Nostalgia; WRLO-FM: Classic Rock; WDLB(AM): News/Talk/Sports; WLJY-FM: Easy; WLKD(AM): Adult Standard; WMQA-FM: Soft Hits; WRDB(AM): AC; WBDL-FM: Mix AC; WNFM-FM: Country; WOBT(AM): Sports; WHDG-FM: Country; WRHN-FM: AC; WOSQ-FM: Country; WYTE-FM: CountryBroker: Peter Handy of Star Media Group Inc.ClarificationBrokers for the WGOM(AM) and WMRI-FM Marion and WLEZ-FM Terre Haute, Ind., sale listed in the Sept. 30 issue were Roehling Broadcast Services Ltd. and Van Huss Media Services Inc.

— Information provided by BIA Financial Networks' Media Access Pro, Chantilly, Va. www.bia.com