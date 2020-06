WCHQ(AM) Camuy, P.R.

Price: $350,000

Buyer: Spouses Aureo A. Matros and Olga Rosario, Moca, P.R.; own WWNA(AM) (formerly wnoz) Aguadill and 51% of WXZX(FM) Culebra, P.R.

Seller: Del Pueblo Radio Corp., Camuy (Jose Cordero, general manager); no other broadcast interests

Facilities: 1360 kHz, 1 kW

Format: Hot AC