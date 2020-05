Ultra Cine to Premiere La Banda Picasso on Saturday, July 1, 2017

West Palm Beach, FL– June 27, 2017 – Ultra Cine, the HD movie network that focuses on award-winning and original films from Spain and Latin America in their original Spanish-language format, announced the network premiere of the riveting Spanish drama,La Banda Picasso, on Saturday, July 1, 2017 at 10 p.m. EST.

Based on the 1911 theft of Leonardo da Vinci’sMona Lisa, also known asLa Gioconda,La Banda Picassofollows the events that followed soon after the iconic masterpiece was stolen from the Louvre. The police and the international media were as baffled as everyone else, making it a priority to return the beloved painting back to the museum. Local authorities speculated that modernist enemies of traditional art were involved, and identified three foreigners as their main suspects: Polish avant-garde poet Guillaume Apollinaire, a young Belgian known as El Baron, and world-renowned painter Pablo Picasso.

“We are excited to premiereLa Banda Picassoon Ultra Cine. This film depicts the aftermath of arguably the most famous art robbery in history,” stated Jesús Piñango, Director of TV Content Strategy at Olympusat. “This story directly involves two of the greatest artistic minds the world has ever seen, Leonardo da Vinci and Pablo Picasso, and showcases what happens when the unimaginable occurs and one of their paintings goes missing.”

Starring Ignacio Mateos, Pierre Bénézit and Raphaëlle Agogué,La Banda Picassois aColomoP.C. production, written and directed by Fernando Colomo. This captivating Spanish film received positives reviews and multiple award nominations, including Best Costume Design & Best Original Song at the 2012 Goya Awards.

Ultra Cine is owned and operated by Olympusat, Inc., and it’s currently available on Charter Spectrum, Claro TV, Hotwire Communications, Liberty, Verizon FiOS and VEMOX™.

For more information on Ultra Cine’s programming, including tune in dates and times, please visit ultracinetv.comandvemox.com.





Ultra Cine estrenará la película española,La Banda Picasso, el sábado 1 de julio, 2017

West Palm Beach, FL– 27 de junio, 2017 – Ultra Cine, el canal en alta definición que transmite películas galardonadas y producciones originales de España y toda Latinoamérica en su formato original, anuncia el estreno del aclamado drama histórico,La Banda Picasso, este sábado 1 de julio, 2017 a las 10 p.m. EST.

Basada en el robo de 1911 deLa Mona Lisa, también conocida comoLa Gioconda, La Banda Picassosigue los acontecimientos sucedidos luego de que la icónica obra de Leonardo da Vinci fuera robada del Louvre. La policía y los medios de comunicación internacionales se encontraban desconcertados, por lo que las autoridades locales especularon que tres artistas modernistas estaban involucrados en el crimen: el poeta polaco Guillaume Apollinaire, el joven belga conocido como El Barón y el mundialmente conocido Pablo Picasso.

“Estamos entusiasmados de poder estrenarLa Banda Picassoen Ultra Cine. Esta película describe lo sucedido luego de uno de los robos más famosos de la historia,” señaló Jesús Piñango, Director de Contenido Estratégico de Olympusat. “La historia involucra directamente a dos de las mentes artísticas más grandes que el mundo jamás ha conocido, Leonardo da Vinci y Pablo Picasso, además muestra lo que sucede cuando ocurre lo inimaginable y una de sus obras maestras desaparece.”

Protagonizada por Ignacio Mateos, Pierre Bénézit y Raphaëlle Agogué,La Banda Picassoes una producción de Colomo P.C., escrita y dirigida por Fernando Colomo. Esta colaboración franco-española recibió múltiples nominaciones a premios de gran prestigio internacional, incluyendoMejor Diseño de Vestuario yMejor Canción Originalen los Premios Goya 2012.

Ultra Cine forma parte de los canales de Olympusat, Inc., y se encuentra actualmente distribuido a través de Charter Spectrum, Claro TV, Hotwire Communications, Liberty, Verizon FiOS y VEMOX™.

Para más información sobre el contenido de Ultra Cine, incluyendo las fechas y horarios de su programación visite:ultracinetv.comyvemox.com.

