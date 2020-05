Gran Cine Premieres the Spanish Drama Óscar. Una Pasión Surrealista

West Palm Beach, FL – February 21, 2017 – Gran Cine, Olympusat’s contemporary Spanish-language channel offering a wide range of box office hits and original productions from Spain and Latin America, announced the network premiere of the acclaimed period drama Óscar. Una Pasión Surrealistaon February 26, 2017, at 10 p.m. EST.

Starring the talented Joaquim de Almeida and the multifaceted Victoria Abril, Óscar. Una Pasión Surrealistais a Report Line production based on the life and work of the Spanish surrealist painter, Óscar Domínguez.

Óscar. Una Pasión Surrealistais a compelling film that drives admiration for the bohemian painter. Contemporary with Picasso, Óscar Domínguez led a life of excesses and sorrow, after being diagnosed with Elephant man’s disease. Convinced he was becoming a disfigured monster, the artist committed suicide leaving behind countless masterpieces.

The film follows the heartfelt story of Ana, a Spanish lawyer who is suffering of a rare and dangerous disease. Troubled by her condition, Ana begins becomes obsess with finding a mysterious painting that according to experts, is the last known work of the late Óscar Domínguez.

“Óscar Domínguez is considered as one of the pillars of Spanish surrealism. His paintings are displayed on the walls of some the most prestigious museums in the world,” stated Jesús Piñango, Director of TV Content Strategy at Olympusat. “This movie portrays exactly why his work is so renowned around the world; Lucas Fernández did a great job writing the script and directing the film.”

Gran Cine is owned and operated by Olympusat, Inc., one of the largest independent media companies specializing in the ownership, distribution, production and technical services of Spanish-and English-language channels, and it’s currently available on Choice Cable, RCN, Verizon FiOS and VEMOX™.

For more information on Gran Cine’s programming, including tune in dates and times, please visit grancine.tv.





Gran Cine estrena el drama español Óscar. Una Pasión Surrealista

West Palm Beach, FL – 21 de febrero, 2017 – Gran Cine, el canal de películas contemporáneas en español que exhibe una amplia gama de éxitos taquilla y producciones originales de Latinoamérica y España, anuncia es estreno de Óscar. Una Pasión Surrealista el 26 de febrero, 2017, a las 10 p.m. EST.

Protagonizada por el talentoso actor portugués, Joaquim de Almeida, y la multifacética actriz española, Victoria Abril, Óscar. Una Pasión Surrealista es una producción de Report Line, basada en la vida y obra del pintor español, Óscar Domínguez.

Óscar. Una Pasión Surrealista ofrece una mirada cercana a la vida del artista, invitando a la admiración por su obra tanto dentro, como fuera del movimiento surrealista. Contemporáneo con Pablo Picasso, Óscar Domínguez llevó una vida de excesos y tristeza, después de haber sido diagnosticado con el Síndrome de Proteus – comúnmente conocido como la enfermedad del hombre elefante. Convencido de que su apariencia física simulaba aquella de un monstro deforme, el artista se quitó la vida dejando atrás innumerables obras de irrefutable valor.

La película, Óscar. Una Pasión Surrealista, sigue la cautivante historia de Ana, una abogada madrileña que sufre de una rara y peligrosa enfermedad. Inquieta por su condición, Ana inicia una incansable búsqueda detrás de un cuadro misterioso que, según los expertos, fue la última obra de realizada por Óscar Domínguez antes de su muerte.

“Óscar Domínguez es considerado como uno de los pilares del surrealismo español. Sus cuadros adornan las paredes de algunos de los museos de arte más prestigiosos del mundo,” señaló Jesús Piñango, Director de Contenido Estratégico de Olympusat. “Esta película demuestra exactamente él porque su trabajo es tan reconocido hoy en día; Lucas Fernández hiso un gran trabajo con el guion y la dirección de la cinta.

Gran Cine forma parte de los canales de Olympusat, Inc., un líder en el mercado de la televisión hispana y en el espacio multimedia a través de su portafolio de más de 100 canales en SD y en HD en inglés y español, y se encuentra actualmente disponible en Choice Cable, RCN, Verizon FiOS y VEMOX™.

Para más información sobre el contenido de Gran Cine, incluyendo las fechas y horarios de su programación visite: grancine.tv.