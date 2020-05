AV Stumpfl mit “Innovationspreis” des Landes ausgezeichnet

Das Land Oberösterreich zählt zu den innovativsten Bundesländern und präsentiert sich damit als starker Wirtschaftsstandort auch im globalen Umfeld. Zukunftstechnologien sowie innovative Produkte und Dienstleistungen sind die entscheidenden Faktoren dafür und die besten darunter werden jedes Jahr mit dem „Innovationspreis“ honoriert. Dieses Jahr ging der Preis in der Kategorie „Mittlere Unternehmen“ an AV Stumpfl für deren Hochleistungs-Medienserver „Wings Engine Raw“ und die Software „Wings Vioso RX“.

Die Wings Engine Raw-Produktreihe setzt seit einiger Zeit völlig neue Maßstäbe in der Unterhaltungsindustrie, bei Veranstaltungen und in Themenparks. Dank ausgeklügelter Softwaretechnologie, die von den AV Stumpfl-Ingenieuren entwickelt wurde, gelingt es, damit Auflösungen, Farbtiefen, Datenraten und summa summarum Qualitäten zu erzielen, die bisher nicht möglich waren.

AV Stumpfl hat kürzlich in ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum investiert. Die prämierte Innovation ist gerade das erste große Ergebnis dieses Investments. Viele weitere werden in Kürze folgen, denn die Basistechnologien dafür wurden bereits entwickelt und befinden sich teilweise bereits in der Erprobung.

Tobias Stumpfl, Geschäftsführer bei AV Stumpfl, freut sich: “Für uns ist es eine große Ehre, dass uns dieser Preis verliehen wurde. Das, was wir tun, bewegt sich bekanntlich irgendwo in der ‚Nische der Nische‘ und umso erfreulicher ist es, dafür trotzdem eine so große öffentliche Anerkennung zu erhalten.”

Die Verleihung fand am 19. Oktober 2016 im ORF Landesstudio in Linz statt.

