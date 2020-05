Photos from the B&C/Multichannel News day-long event on Oct. 21 at New York's Edison Ballroom. (Photos by Joshua Kristal, www.joshuakristal.com.)

Image 1 of 6 171138-B_C_executive_editor_Melissa_Grego_talks_with_Warner_Bros_Studio_CEO_Barry_Meyer__288x193.jpg Image 2 of 6 171140-MCN_Editor_in_Chief_Mark_Robichaux_Operator_of_the_Year_Bob_Wilson_of_Cox_and_B_C_MCN_Group_Publisher_Larry_Dunn__288x193.jpg Image 3 of 6 171134-Group_M_CIO_Rino_Scanzoni_talks_about_the_tentative_ad_business_recovery_with_B_C_Business_Editor_Claire_Atkinson__288x193.jpg Image 4 of 6 171154-TV_Everywhere_Anywhere_Challenges_Opportunities_and_Revenue_Potential_Robert_Broussard_President_of_Rainbow_Network_Sales_288x193.jpg Image 5 of 6 171133-Measurement_panelists_included_from_left_Glenn_Enoch_VP_of_integrated_media_research_ESPN_Rentrak_CEO_Bill_Livek_CBS_Corp_Chief_288x193.jpg Image 6 of 6 171136-Jeff_Cuban_executive_VP_of_HDNet_Magnolia_Pictures_Ted_Grauch_Nagravision_senior_VP_of_consumer_electronics_Steve_Hellmuth_288x193.jpg