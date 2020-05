MSNBC launches in high definition June 29 following major overhauls to its New York City control room and Washington D.C. studio. View images of the new control room and screenshots of the new HD picture for dayside programming. (Photos courtesy of NBC Universal)

Image 1 of 6 127849-Photo_courtesy_of_George_Thompson_NBC_Universal_360x241.jpg Image 2 of 6 127850-Photo_courtesy_of_George_Thompson_NBC_Universal_360x241.jpg Image 3 of 6 127851-Photo_courtesy_of_George_Thompson_NBC_Universal_360x241.jpg Image 4 of 6 127852-MSNBC_HD_Dayside_1_360x203.jpg Image 5 of 6 127853-MSNBC_HD_Dayside_2_360x203.jpg Image 6 of 6 127854-MSNBC_HD_Dayside_3_360x203.jpg