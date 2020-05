Take a behind-the-scenes look at CNN's 'The Wonder List With Bill Weir'

Image 1 of 13 Wonder-List-1.jpg Image 2 of 13 Wonder-List-2.jpg Image 3 of 13 Wonder-List-3.jpg Image 4 of 13 Wonder-List-5.jpg Image 5 of 13 Wonder-List-7.jpg Image 6 of 13 Wonder-List-8.jpg Image 7 of 13 Wonder-List-9.jpg Image 8 of 13 Wonder-List-11.jpg Image 9 of 13 Wonder-List-13.jpg Image 10 of 13 Wonder-List-14.jpg Image 11 of 13 Wonder-List-18.jpg Image 12 of 13 Wonder-List-21.jpg Image 13 of 13 Wonder-List-22.jpg