TVS Stations

WPXH(TV) GADSDEN, ALA.; KPPX(TV) TOLLESON, ARIZ.; KSPX(TV) SACRAMENTO, KKPX(TV), KKPX-DT, KKPX-D3, KKPX-D4 SAN JOSE, KPXN(TV), KPXN-DT, KPXN-D3, KPXN-D4 SAN BERNARDINO, CALIF.; KPXC(TV) DENVER, KPXH(LP) FORT COLLINS, COLO.; WHPX(TV) NEW LONDON, CONN.; WPPX(TV) WILMINGTON, DEL.; WXPX(TV) BRADENTON, WPXP(TV) LAKE WORTH, WPXM(TV) MIAMI, WOPX(TV) MELBOURNE, WPXB(LP) DAYTONA BEACH, WPXJ(LP) JACKSONVILLE, FLA.; WPXA(TV) ROME, WPXC(TV) BRUNSWICK, GA.; KPXO(TV) KANEOHE, HAWAII; WCPX(TV) CHICAGO; WIPX(TV) BLOOMINGTON, WIPX(LP) INDIANAPOLIS, IND.; KPXR(TV) CEDAR RAPIDS, KFPX(TV) NEWTON, IOWA; WUPX(TV) MOREHEAD, KY.; WBPX(TV), W40BO BOSTON, WDPX(TV) VINEYARD HAVEN, WMPX(LP) DENNIS, MASS.; WPXD(TV) ANN ARBOR, WZPX(TV) BATTLE CREEK, W48AV DETROIT, MICH.; KPXM(TV), KPXM-DT, KPXM-D3, KPXM-D4 ST. CLOUD, MINN.; KPXE(TV) KANSAS CITY, MO.; WPXG(TV) CONCORD, N.H.; KAPX(LP) GALLUP, N.M.; WPXN(TV) NEW YORK, WPXJ(TV) BATAVIA, WYPX(TV) AMSTERDAM, WPXU(LP) AMITYVILLE, WSPX(TV) SYRACUSE, N.Y.; WGPX(TV) BURLINGTON, WFPX(TV) FAYETTEVILLE, WPXU(TV) JACKSONVILLE, WRPX(TV) ROCKY MOUNT, WEPX(TV) GREENVILLE, N.C.; WVPX(TV) AKRON, WCPX(LP) COLUMBUS, OHIO; KOPX(TV) OKLAHOMA CITY, KTPX(TV) OKMULGEE, OKLA.; KPXG(TV) SALEM, KPXG(LP) PORTLAND, ORE.; WQPX(TV) SCRANTON, PA.; WPXQ(TV) BLOCK ISLAND, R.I.; WNPX(TV) COOKEVILLE, WPXK(TV) JELLICO, WNPX(LP) NASHVILLE, TENN.; KPXD(TV) ARLINGTON, KPXB(TV) CONROE, KPXL(TV) UVALDE, KPXB(LP) HOUSTON, TEXAS; KUPX(TV) PROVO, UTAH; WPXW(TV) MANASSAS, WPXV(TV) NORFOLK, WPXR(TV) ROANOKE, VA.; KWPX(TV) BELLEVUE, KGPX(TV) SPOKANE, WASH.; WLPX(TV) CHARLESTON, W49BN HUNTINGTON, WWPX(TV) MARTINSBURG, W.VA.; WTPX(TV) ANTIGO, WPXE(TV) KENOSHA, WIS.

PRICE: Undisclosed

BUYER: Ion Media Networks (Brandon Burgess, CEO)

SELLER: Ion Media Networks (Brandon Burgess, CEO)

FACILITIES: WPXH(TV): Ch. 44, 5000 kW, ant. 1116 ft.; KPPX(TV):Ch. 51, 4900 kW, ant. 1749 ft.; KSPX(TV): Ch. 29, 4570 kW, ant. 1,053 ft.; KKPX(TV): Ch. 65, 3090 kW, ant. 2,664 ft.; KKPX-DT: Ch. 41.2, 1000 kW, ant. 1,371 ft.; KKPX-D3: Ch. 41.3, 1000 kW, ant. 1,371 ft.; KKPX-D4: Ch. 41.4, 1000 kW, ant. 1,371 ft.; KPXN(TV): Ch. 30, 3800 kW, ant. 2,346; KPXN-DT: Ch. 38.2, 1000 kW, ant. 2,983 ft.; KPXN-D3: Ch. 38.3, 1000 kW, ant. 2,983 ft.; KPXN-D4: Ch. 38.4, 1000 kW, ant. 2,983 ft.; KPXC(TV): Ch. 59, 5000 kW, ant. 1,168 ft.; KPXH(LP): Ch. 52, 25 kW; WHPX(TV): Ch. 26, 2820 kW, ant. 958 ft.; WPPX(TV): Ch. 61, 3020 kW, ant. 1263 ft.; WXPX(TV): Ch. 66, 2240 kW, ant. 1,526 ft.; WPXP(TV): Ch. 67, 3980 kW, ant. 420 ft.; WPXM(TV): Ch. 35, 3240 kW, ant. 335 ft.; WOPX(TV): Ch. 56, 5000 kW, ant. 1,549 ft.; WPXB(LP): Ch. 57, 34 kW; WPXJ(LP): Ch. 41, 12.20 kW, ant. 547; WPXA(TV): Ch. 14, 3800 kW, ant. 1,992 ft.; WPXC(TV): Ch. 21, 5000 kW, ant. 1,967 ft.; KPXO(TV): Ch. 66, 95.50 kW, ant. 2,074 ft.; WCPX(TV): Ch. 38, 3630 kW, ant. 1,673 ft.; WIPX(TV): Ch. 63, 1820 kW, ant. 1,076 ft.; WIPX(LP): Ch. 34, 150 kW; KPXR(TV): Ch. 48, 2950 kW, ant. 1,060 ft.; KFPX(TV): Ch. 39, 4470 kW, ant. 505 ft.; WUPX(TV): Ch. 67, 5000 kW, ant. 1,463 ft.; WBPX(TV): Ch. 68, 1350 kW, ant. 817 ft.; W40BO: Ch. 40, 20 kW, WDPX(TV): Ch. 58, 1665 kW, ant. 502 ft.; WMPX(LP): Ch. 33, 1460 kW; WPXD(TV): Ch. 31, 2880 kW, ant. 1,079 ft.; WZPX(TV): Ch. 43, 5000kW, ant. 1,060 ft.; W48AV: Ch. 48, 3820 kW; KPXM(TV): Ch. 41, 2750 kW, ant. 1,470 ft.; KPXM-DT: Ch. 40.2, 1000 kW, ant. 1,411 ft. KPXM-D3: Ch. 40.3, 1000 kW, ant. 1,411 ft.; KPXM-D4: Ch. 40.4, 1000 kW, ant. 1,411 ft.; KPXE(TV): Ch. 50, 1170 kW, ant. 1,070 ft.; WPXG(TV): Ch. 21, 2300 kW, ant. 1,129 ft.; KAPX(LP): Ch. 25, 10 kW; WPXN(TV): Ch. 31, 2820 kW, ant. 1,558 ft.; WPXJ(TV): Ch. 51, 4170 kW, ant. 909 ft.; WYPX(TV): Ch. 55, 5000 kW, ant. 722 ft.; WPXU(LP): Ch. 38, 1260 kW; WSPX(TV): Ch. 56, 5000 kW, ant. 1,243 ft.; WGPX(TV): Ch. 16, 5000 kW, ant. 791 ft.; WFPX(TV): Ch. 62, 933 kW, ant. 840 ft.; WPXU(TV): Ch. 35, 1910 kW, ant. 653 ft.; WRPX(TV): Ch. 47, 5000 kW, ant. 1,217 ft.; WEPX(TV): Ch. 38, 3020 kW, ant. 509 ft.; WVPX(TV): Ch. 23, 5000 kW, ant. 971 ft.; WCPX(LP): Ch. 48, 40 kW; KOPX(TV): Ch. 50, 2690 kW, ant. 1,575 ft.; KTPX(TV): Ch. 44, 5000 kW. ant. 909 ft.; KPXG(TV): Ch. 22, 1700 kW, ant. 1,191 ft.; KPXG(LP): Ch. 42, 100 kW; WQPX(TV): Ch. 64, 3090 kW, ant. 1,221 ft.; WPXQ(TV): Ch. 69, 3470 kW, ant. 673 ft.; WNPX(TV): Ch. 28, 5000 kW, ant. 1,299 ft.; WPXK(TV): Ch. 54, 4900kW, ant. 2,028 ft.; WNPX(LP): Ch. 28, 40 kW; KPXD(TV): Ch. 68, 5000 kW, ant. 1,775 ft.; KPXB(TV): Ch. 49, 5000 kW, ant. 1,933 ft.; KPXL(TV): Ch. 26, 5000 kW, ant. 1,837 ft.; KPXB(LP): Ch. 33, 34.30 kW, ant. 1,679; KUPX(TV): Ch. 16, 2000 kW, ant. 2,779 ft.; WPXW(TV): Ch. 66, 3400 kW, ant. 623 ft.; WPXV(TV): Ch. 49, 5000kW, ant. 1,234 ft.; WPXR(TV): Ch. 38, 1350 kW, ant. 2,044 ft.; KWPX(TV): Ch. 33, 3720 kW, ant. 2,349 ft.; KGPX(TV): Ch. 34, 2820 kW, ant. 1,476 ft.; WLPX(TV): Ch. 29, 5000 kW, ant. 1,207 ft.; W49BN: Ch. 49, 18.7 kW; WWPX(TV): Ch. 60, 2040 kW, ant. 984 ft.; WTPX(TV): Ch. 46, 50 kW, ant. 938 ft.; WPXE(TV): Ch. 55, 5000 kW, ant. 472 ft.

AFFILIATION: KKPX-DT, KKPX-D3, KKPX-D4, KPXN-DT, KPXN-D3, KPXN-D4, KPXM-DT, KPXM-D3 and KPXM-D4: Ind.; all the rest: Ion

COMMENT: Transfer of control of Ion Media Networks Inc. from Paxson Management Corp. and Lowell W. Paxson to CIG Media LLC, an entity managed by Citadel Limited Partnership with Citadel Investment Group LLC as general partner. NBC Universal is transferring its call right on Paxson’s controlling shares to CIG Media. According to the terms of the agreement, CIG Media will exercise the call right, commence a cash tender offer for Ion’s outstanding Class A common stock at $1.46 per share and invest $100 million to fund the company’s growth and digital-investment plans. In addition, Ion will launch an exchange offer and consent solicitation to holders of its other preferred stock for newly issued subordinated debt and preferred stock. NBCU will continue to hold nonvoting securities, a minority interest, after the restructuring is complete. In its agreement with CIG Media, NBCU acquired certain options with an initial term of five years to acquire voting control of Ion.

WKPV(TV) PONCE, WJPX(TV) SAN JUAN, WJWN(TV) SAN SEBASTIAN AND WIRS(TV) YAUCO, P.R.

PRICE: $32 million

BUYER: CaribeVision Station Group LLC (Carlos Barba, CEO)

SELLER: InterMedia Partners LP (Peter Kern, member/general partner)

FACILITIES: WKPV(TV): Ch. 20, 77.6 kW, ant. 945 ft.; WJPX(TV): Ch. 24, 676 kW, ant. 1,910 ft.; WJWN(TV): Ch. 38, 85.1 kW, ant. 1,089 ft.; WIRS(TV): Ch. 42, 1,510 kW, ant. 2,795 ft.

AFFILIATION: WKPV(TV): Ind.; WJPX (TV): Independent Spanish; WJWN(TV): Ind.; WIRS (TV): ReligiousWFQX(TV) CADILLAC, W61CR SAULT STE MARIE, W54CR TRAVERSE CITY AND WFUP(TV) VANDERBILT, MICH.

PRICE: $11 million

BUYER: Cadillac Telecasting Co. (Alexander Bolea, president/secretary/treasurer)

SELLER: SDR Rockfleet Holdings LLC (Jeffrey Smith, president)

FACILITIES: WFQX(TV): Ch. 33, 776 kW, ant. 974 ft.; W61CR: Ch. 61, 7.53 kW; W54CR: Ch. 54, 30.45 kW; WFUP (TV): Ch. 45, 851 kW, ant. 1,063 ft.

AFFILIATION: WFQX(TV): Fox; W61CR: Fox; W54CR: Fox; WFUP (TV): Fox

BROKER: Kalil and Co. Inc. and Patrick CommunicationsKWVT(LP) EOLA, ORE.

PRICE: $900,000

BUYER: Churchill Communications LLC (Suzanne Arlie, president)

SELLER: Kenneth E. Lewetag

FACILITIES: Ch. 52, 150 kWK27IE MONTEREY, CALIF.

PRICE: $100,000

BUYER: Cocola Broadcasting Companies LLC (Gary Cocola, CEO)

SELLER: Trinity Broadcasting Network Inc. (Paul Crouch, president)

FACILITIES: Ch. 27, 22.1 kW

AFFILIATION: TBNWDLY(LP) GATLINBURG, TENN.

PRICE: $100,000

BUYER: John Colson Dash

SELLER: Richard C. and Lisa Goetz (Richard Goetz, partner/president)

FACILITIES: WDLY(LP): Ch. 28, 11.43 kW; WDLY(LP): Ch. 36, 5.16 kWK62GD ODESSA, TEXAS

PRICE: $60,000

BUYER: Italcast Corp. (Giovanni Merizalde, president)

SELLER: Hispanic Christian Community Network Inc. (Antonio Cesar Guel, president)

FACILITIES: Ch. 62, 20 kW, ant. 405 ft.K04PY AND K08OI-D REDDING, CALIF.

PRICE: $20,000

BUYER: Randall and Adrienne Weiss

SELLER: Strieby and Tuter (Matt Tuter, partner)

FACILITIES: K04PY: Ch. 4, 0.01 kW; K08OI-D: Ch. 8, 0.3 kW

COMMENT: Paul Strieby and Matt Tuter’s CPs for K04PY and K08OI-D/Redding, CA to EICB(TV) West LLCK64GJ LAWTON, OKLA.

PRICE: Swap

BUYER: Tiger Eye Broadcasting Corp. (John Kyle II, president/CEO)

SELLER: Equity Broadcasting Corp. (Greg Fess, senior VP/COO)

FACILITIES: Ch. 64, 21.83 kW, ant. 260 ft.

COMMENT: Equity Broadcasting Corp.’s CP for K64GJ is being swapped with Tiger Eye Broadcasting Corp’s CP for K31IK Plainview, Texas. The parties agree that the CPs are of equal value.K31IK PLAINVIEW, TEXAS

PRICE: Swap

BUYER: Equity Broadcasting Corp. (Greg Fess, senior VP/COO)

SELLER: Tiger Eye Broadcasting Corp. (John Kyle II, president/CEO)

FACILITIES: Ch. 31, 10 kW, ant. 328 ft.

COMMENT: See item above.

COMBOS

KENI(AM), KTZN(AM), KASH(FM), KBFX(FM), KGOT(FM) AND KYMG(FM) ANCHORAGE, KFBX(AM), KAKQ(FM), KIAK(FM) AND KKED(FM) FAIRBANKS, ALASKA; WAAX(AM) GADSDEN AND WGMZ(FM) GLENCOE, WHLW(FM) LUVERNE, WWMG(FM) MILLBROOK AND WZHT(FM) TROY (MONTGOMERY), ALA.; KEZA(FM) AND KKIX(FM) FAYETTEVILLE, KYHN(AM) AND KMAG(FM) FORT SMITH AND KWHN(AM) FT. SMITH, KMXF(FM) LOWELL (FAYETTEVILLE), ARK.; KFXR(FM) CHINLE, ARIZ.; WOSC(FM) BETHANY BEACH AND WLBW(FM) FENWICK ISLAND (SALISBURY-OCEAN CITY), DEL.; KMNS(AM), KWSL(AM), KGLI(FM) AND KSEZ(FM) SIOUX CITY, IOWA; WSFE(AM) AND WSEK(FM) BURNSIDE, WSFC(AM), WKEQ(FM) AND WLLK(FM) SOMERSET, KY.; WWFG(FM) OCEAN CITY, WQHQ(FM) OCEAN CITY-SALISBURY, WJDY(AM), WTGM(AM), WDKZ(FM) AND WSBY(FM) SALISBURY (SALISBURY-OCEAN CITY), MD.; WKCG(FM) AUGUSTA (AUGUSTA-WATERVILLE), WABI(AM) AND WWBX(FM) BANGOR, WLKE(FM) BAR HARBOR, WBFB(FM) BELFAST (BANGOR), WCME(FM) BOOTHBAY HARBOR AND WQSS(FM) CAMDEN, WGUY(FM) DEXTER AND WKSQ(FM) ELLSWORTH (BANGOR), WFAU(AM) AND WABK(FM) GARDINER (AUGUSTA-WATERVILLE), WVOM(FM) HOWLAND (BANGOR), WIGY(FM) MADISON, WRKD(AM) AND WMCM(FM) ROCKLAND, WFZX(FM) SEARSPORT (BANGOR), WTOS(FM) SKOWHEGAN (AUGUSTA-WATERVILLE), MAINE; KNFX(AM) AUSTIN, KMFX(FM) LAKE CITY, KWEB(AM) AND KRCH(FM) ROCHESTER AND KMFX(AM) WABASHA (ROCHESTER), MINN.; KIGL(FM) SELIGMAN (FAYETTEVILLE), MO.; WJKX(FM) ELLISVILLE, WFOR(AM) AND WUSW(FM) HATTIESBURG, WHER(FM) HEIDELBERG, WEEZ(AM) AND WNSL(FM) LAUREL, WZLD(FM) PETAL (LAUREL-HATTIESBURG), MISS.; KBMR(AM), KFYR(AM), KXMR(AM), KQDY(FM), KSSS(FM) AND KYYY(FM) BISMARCK, KCJB(AM), KRRZ(AM), KIZZ(FM), KMXA(FM), KYYX(FM) AND KZPR(FM) MINOT, N.D.; KOGA(AM), KOGA(FM) AND KMCX(FM) OGALLALA, KSFT(FM) SOUTH SIOUX CITY (SIOUX CITY), NEB.; KCQL(AM) AZTEC, KKFG(FM) BLOOMFIELD, KDAG(FM) AND KTRA(FM) FARMINGTON, KFMQ(FM) AND KGLX(FM) GALLUP, KAZX(FM) KIRTLAND AND KXTC(FM) THOREAU, N.M.; WINR(AM) BINGHAMTON, WCTW(FM) CATSKILL, WKGB(FM) CONKLIN (BINGHAMTON), WELG(AM) AND WRWC(FM) ELLENVILLE (NEWBURGH-MIDDLETOWN), WENE(AM) AND WMRV(FM) ENDICOTT AND WBBI(FM) ENDWELL (BINGHAMTON), WCPV(FM) ESSEX (BURLINGTON-PLATTSBURGH), WRWD(FM) HIGHLAND (POUGHKEEPSIE), WHUC(AM) AND WZCR(FM) HUDSON, WBWZ(FM) NEW PALTZ (POUGHKEEPSIE), WEAV(AM) PLATTSBURGH AND WVTK(FM) PORT HENRY (BURLINGTON-PLATTSBURGH), WKIP(AM), WPKF(FM) AND WRNQ(FM) POUGHKEEPSIE, WMXW(FM) VESTAL (BINGHAMTON), WXZO(FM) WILLSBORO (BURLINGTON-PLATTSBURGH), N.Y.; WNUS(FM) BELPRE (PARKERSBURG-MARIETTA), WYNT(FM) CALEDONIA, WBEX(AM), WCHI(AM) AND WKKJ(FM) CHILLICOTHE AND WMJK(FM) CLYDE, WBVB(FM) COAL GROVE (HUNTINGTON-ASHLAND), WLWD(FM) COLUMBUS GROVE AND WZRX(FM) FORT SHAWNEE (LIMA), WSRW(AM) HILLSBORO, WIRO(AM) AND WBKS(FM) IRONTON (HUNTINGTON-ASHLAND), WIMA(AM) AND WIMT(FM) LIMA, WLTP(AM) AND WRVB(FM) MARIETTA (PARKERSBURG-MARIETTA), WMRN(AM) AND WDIF(FM) MARION, WPFX(FM) NORTH BALTIMORE (TOLEDO), WBUK(FM) OTTAWA (LIMA), WLEC(AM) AND WCPZ(FM) SANDUSKY, WVKF(FM) SHADYSIDE (WHEELING), WMLX(FM) ST. MARYS (LIMA), WTTF(AM) AND WCKY(FM) TIFFIN, WCHO(AM) AND WCHO(FM) WASHINGTON COURT HOUSE, OHIO; KZBB(FM) POTEAU AND KKBD(FM) SALLISAW (FT. SMITH), OKLA.; WRKK(AM) HUGHESVILLE (WILLIAMSPORT), WLAN(AM) AND WLAN(FM) LANCASTER, WVRT(FM) MILL HALL (WILLIAMSPORT), WVRZ(FM) MOUNT CARMEL (SUNBURY-SELINSGROVE-LEWISBURG), WKAP(AM) AND WRFY(FM) READING, WBYL(FM) SALLADASBURG (WILLIAMSPORT), WBLJ(FM) SHAMOKIN (SUNBURY-SELINSGROVE-LEWISBURG), WRAK(AM) AND WKSB(FM) WILLIAMSPORT, PA.; WHUB(AM), WPTN(AM), WGIC(FM) AND WGSQ(FM) COOKEVILLE, WAKI(AM) AND WBMC(AM) MCMINNVILLE, WRKK(FM) MORRISON, WSMT(AM) AND WTZX(AM) SPARTA, WKZP(FM) SPENCER, TENN.; WEZF(FM) BURLINGTON (BURLINGTON-PLATTSBURGH), WTSJ(AM) AND WCVR(FM) RANDOLPH (LEBANON-RUTLAND-WHITE RIVER JUNCTION), VT.; WISM(FM) ALTOONA, WQRB(FM) BLOOMER, WATQ(FM) CHETEK, WBIZ(AM) AND WBIZ(FM) EAU CLAIRE, WMEQ(AM) AND WMEQ(FM) MENOMONIE (EAU CLAIRE), WIS.; WVHU(AM), WTCR(FM) AND WKEE(FM) HUNTINGTON, WTCR(AM) KENOVA, WZZW(AM) AND WAMX(FM) MILTON (HUNTINGTON-ASHLAND), WHNK(AM) PARKERSBURG AND WDMX(FM) VIENNA (PARKERSBURG-MARIETTA), WBBD(AM), WWVA(AM), WEGW(FM), WKWK(FM) AND WOVK(FM) WHEELING, W.VA.

PRICE: $452.1 million

BUYER: GoodRadio.TV LLC (Dean Goodman, president/CEO); owns 22 other stations, none in this market

SELLER: Clear Channel (John Hogan, CEO, radio)

FACILITIES: KENI(AM): 650 kHz, 50 kW; KTZN(AM): 550 kHz, 5 kW; KASH(FM): 107.5 MHz, 100 kW, ant. 981 ft.; KBFX(FM): 100.5 MHz, 25 kW, ant. -66 ft.; KGOT(FM): 101.3 MHz, 26 kW, ant. -66 ft.; KYMG(FM): 98.9 MHz, 100 kW, ant. -151 ft.; KFBX(AM): 970 kHz, 10 kW; KAKQ(FM): 101.1 MHz, 50 kW, ant. 571 ft.; KIAK(FM): 102.5 MHz, 100 kW, ant. 571 ft.; KKED(FM): 104.7 MHz, 50 kW, ant. 571 ft.; WAAX(AM): 570 kHz, 5 kW day/500 W night; WGMZ(FM): 93.1 MHz, 2 kW, ant. 620 ft.; WHLW(FM): 104.3 MHz, 14 kW, ant. 1,831 ft.; WWMG(FM): 97.1 MHz, 1 kW, ant. 702 ft.; WZHT(FM): 105.7 MHz, 100 kW, ant. 1,831 ft.; KEZA(FM): 107.9 MHz, 100 kW, ant. 1,260 ft.; KKIX(FM): 103.9 MHz, 100 kW, ant. 482 ft.; KYHN(AM): 1320 kHz, 5 kW; KMAG(FM): 99.1 MHz, 100 kW, ant. 1,969 ft.; KWHN(AM): 1650 kHz, 10 kW day/1 kW night; KMXF(FM): 101.9 MHz, 23 kW, ant. 709 ft.; KFXR(FM): 107.3 MHz, 4 kW, ant. 1,631 ft.; WOSC(FM): 95.9 MHz, 11 kW, ant. 469 ft.; WLBW(FM): 92.1 MHz, 3 kW, ant. 469 ft.; KMNS(AM): 620 kHz, 1 kW; KWSL(AM): 1470 kHz, 5 kW; KGLI(FM): 95.5 MHz, 100 kW, ant. 899 ft.; KSEZ(FM): 97.9 MHz, 100 kW, ant. 643 ft.; WSFE(AM): 910 kHz, 430 W day/115 W night; WSEK(FM): 93.9 MHz, 50 kW, ant. 492 ft.; WSFC(AM): 1240 kHz, 790 W; WKEQ(FM): 97.1 MHz, 28 kW, ant. 659 ft.; WLLK(FM): 102.3 MHz, 6 kW, ant. 328 ft.; WWFG(FM): 99.9 MHz, 38 kW, ant. 469 ft.; WQHQ(FM): 104.7 MHz, 33 kW, ant. 610 ft.; WJDY(AM): 1470 kHz, 5 kW day/43 W night; WTGM(AM): 960 kHz, 5 kW; WDKZ(FM): 105.5 MHz, 2 kW, ant. 384 ft.; WSBY(FM): 98.9 MHz, 6 kW, ant. 325 ft.; WKCG(FM): 101.3 MHz, 50 kW, ant. 322 ft.; WABI(AM): 910 kHz, 5 kW; WWBX(FM): 97.1 MHz, 7 kW, ant. 1,230 ft.; WLKE(FM): 99.1 MHz, 45 kW, ant. 397 ft.; WBFB(FM): 104.7 MHz, 10 kW, ant. 1,099 ft.; WCME(FM): 96.7 MHz, 16 kW, ant. 417 ft.; WQSS(FM): 102.5 MHz, 8 kW, ant. 1,201 ft.; WGUY(FM): 102.1 MHz, 23 kW, ant. 673 ft.; WKSQ(FM): 94.5 MHz, 12 kW, ant. 1,027 ft.; WFAU(AM): 1280 kHz, 5 kW; WABK(FM): 104.3 MHz, 50 kW, ant. 371 ft.; WVOM(FM): 103.9 MHz, 90 kW, ant. 1,509 ft.; WIGY(FM): 97.5 MHz, 6 kW, ant. 328 ft.; WRKD(AM): 1450 kHz, 1 kW; WMCM(FM): 103.3 MHz, 16 kW, ant. 771 ft.; WFZX(FM): 101.7 MHz, 3 kW, ant. 1,004 ft; WTOS(FM): 105.1 MHz, 57 kW, ant. 2,451 ft.; KNFX(AM): 970 kHz, 5 kW day/500 W night; KMFX(FM): 102.5 MHz, 9 kW, ant. 528 ft.; KWEB(AM): 1270 kHz, 5 kW day/1 kW night; KRCH(FM): 101.7 MHz, 39 kW, ant. 554 ft.; KMFX(AM): 1190 kHz, 1 kW; KIGL(FM): 93.3 MHz, 100 kW, ant. 492 ft.; WJKX(FM): 102.5 MHz, 50 kW, ant. 492 ft.; WFOR(AM): 1400 kHz, 1 kW; WUSW(FM): 103.7 MHz, 100 kW, ant. 1,063 ft.; WHER(FM): 99.3 MHz, 50 kW, ant. 492 ft.; WEEZ(AM): 890 kHz, 10 kW; WNSL(FM): 100.3 MHz, 100 kW, ant. 1,063 ft.; WZLD(FM): 106.3 MHz, 2 kW, ant. 400 ft.; KBMR(AM): 1130 kHz, 10 kW day/24 W night; KFYR(AM): 550 kHz, 5 kW; KXMR(AM): 710 kHz, 50 kW day/4 kW night; KQDY(FM): 94.5 MHz, 100 kW, ant. 1,119 ft.; KSSS(FM): 101.5 MHz, 100 kW, ant. 988 ft.; KYYY(FM): 92.9 MHz, 100 kW, ant. 1,181 ft.; KCJB(AM): 910 kHz, 5 kW day/1 kW night; KRRZ(AM): 1390 kHz, 5 kW day/1 kW night; KIZZ(FM): 93.7 MHz, 100 kW, ant. 554 ft.; KMXA(FM): 99.9 MHz, 100 kW, ant. 466 ft.; KYYX(FM): 97.1 MHz, 100 kW, ant. 984 ft.; KZPR(FM): 105.3 MHz, 100 kW, ant. 554 ft.; KOGA(AM): 930 kHz, 5 kW day/500 W night; KOGA(FM): 99.7 MHz, 100 kW, ant. 804 ft.; KMCX(FM): 106.5 MHz, 100 kW, ant. 315 ft.; KSFT(FM): 107.1 MHz, 2 kW, ant. 325 ft.; KCQL(AM): 1340 kHz, 1 kW; KKFG(FM): 104.5 MHz, 100 kW, ant. 1,086 ft.; KDAG(FM): 96.9 MHz, 100 kW, ant. 994 ft.; KTRA(FM): 102.1 MHz, 100 kW, ant. 994 ft.; KFMQ(FM): 106.1 MHz, 100 kW, ant. 187 ft.; KGLX(FM): 99.1 MHz, 51 kW, ant. 1,250 ft.; KAZX(FM): 102.9 MHz, 100 kW, ant. 994 ft.; KXTC(FM): 99.9 MHz, 100 kW, ant. 1,211 ft.; WINR(AM): 680 kHz, 5 kW day/500 W night; WCTW(FM): 98.5 MHz, 5 kW, ant. 374 ft.; WKGB(FM): 92.5 MHz, 1 kW, ant. 676 ft.; WELG(AM): 1370 kHz, 5 kW; WRWC(FM): 99.3 MHz, 115 W, ant. 1,631 ft.; WENE(AM): 1430 kHz, 5 kW; WMRV(FM): 105.7 MHz, 35 kW, ant. 571 ft.; WBBI(FM): 107.5 MHz, 2 kW, ant. 545 ft.; WCPV(FM): 101.3 MHz, 1 kW, ant. 797 ft.; WRWD(FM): 107.3 MHz, 330 W, ant. 968 ft.; WHUC(AM): 1230 kHz, 1 kW; WZCR(FM): 93.5 MHz, 6 kW, ant. -16 ft.; WBWZ(FM): 93.3 MHz, 330 W, ant. 968 ft.; WEAV(AM): 960 kHz, 5 kW; WVTK(FM): 92.1 MHz, 18 kW, ant. 10 ft.; WKIP(AM): 1450 kHz, 1 kW; WPKF(FM): 96.1 MHz, 4 kW, ant. 184 ft.; WRNQ(FM): 92.1 MHz, 520 W, ant. 1,030 ft.; WMXW(FM): 103.3 MHz, 520 W, ant. 1,099 ft.; WXZO(FM): 96.7 MHz, 1 kW, ant. 797 ft.; WNUS(FM): 107.1 MHz, 5 kW, ant. 351 ft.; WYNT(FM): 95.9 MHz, 5 kW, ant. 374 ft.; WBEX(AM): 1490 kHz, 1 kW; WCHI(AM): 1350 kHz, 1 kW day/28 W night; WKKJ(FM): 94.3 MHz, 19 kW, ant. 353 ft.; WMJK(FM): 100.9 MHz, 3 kW, ant. 299 ft.; WBVB(FM): 97.1 MHz, 3 kW, ant. 472 ft.; WLWD(FM): 93.9 MHz, 14 kW, ant. 436 ft.; WZRX(FM): 107.5 MHz, 1 kW, ant. 495 ft.; WSRW(AM): 1590 kHz, 500 W; WIRO(AM): 1230 kHz, 1 kW; WBKS(FM): 107.1 MHz, 3 kW, ant. 449 ft.; WIMA(AM): 1150 kHz, 1 kW; WIMT(FM): 102.1 MHz, 11 kW, ant. 1,060 ft.; WLTP(AM): 910 kHz, 5 kW day/40 W night; WRVB(FM): 102.1 MHz, 11 kW, ant. 492 ft.; WMRN(AM): 1490 kHz, 1 kW; WDIF(FM): 94.3 MHz, 3 kW, ant. 299 ft.; WPFX(FM): 107.7 MHz, 3 kW, ant. 328 ft.; WBUK(FM): 106.3 MHz, 1 kW, ant. 489 ft.; WLEC(AM): 1450 kHz, 1 kW; WCPZ(FM): 102.7 MHz, 50 kW, ant. 135 ft.; WVKF(FM): 95.7 MHz, 7 kW, ant. 627 ft.; WMLX(FM): 103.3 MHz, 2 kW, ant. 558 ft.; WTTF(AM): 1600 kHz, 500 W day/19 W night; WCKY(FM): 103.7 MHz, 50 kW, ant. 430 ft.; WCHO(AM): 1250 kHz, 500 W day/42 W night; WCHO(FM): 105.5 MHz, 6 kW, ant. 328 ft.; KZBB(FM): 97.9 MHz, 100 kW, ant. 2,001 ft.; KKBD(FM): 95.9 MHz, 30 kW, ant. 623 ft.; WRKK(AM): 1200 kHz, 10 kW day/250 W night; WLAN(AM): 1390 kHz, 5 kW day/1 kW night; WLAN(FM): 96.9 MHz, 50 kW, ant. 499 ft.; WVRT(FM): 97.7 MHz, 6 kW, ant. 295 ft.; WVRZ(FM): 99.7 MHz, 790 W, ant. 646 ft.; WKAP(AM): 1340 kHz, 1 kW; WRFY(FM): 102.5 MHz, 10 kW, ant. 807 ft.; WBYL(FM): 95.5 MHz, 4 kW, ant. 240 ft.; WBLJ(FM): 95.3 MHz, 1 kW, ant. 505 ft.; WRAK(AM): 1400 kHz, 1 kW; WKSB(FM): 102.7 MHz, 53 kW, ant. 1,270 ft.; WHUB(AM): 1400 kHz, 1 kW; WPTN(AM): 780 kHz, 1 kW; WGIC(FM): 98.5 MHz, 50 kW, ant. 492 ft.; WGSQ(FM): 94.7 MHz, 100 kW, ant. 1,319 ft.; WAKI(AM): 1230 kHz, 620 W day/1 kW night; WBMC(AM): 960 kHz, 500 W day/38 W night; WRKK(FM): 105.3 MHz, 5 kW, ant. 276 ft.; WSMT(AM): 1050 kHz, 1 kW day/181 W night; WTZX(AM): 860 kHz, 1 kW day/10 W night; WKZP(FM): 107.3 MHz, 2 kW, ant. 509 ft.; WEZF(FM): 92.9 MHz, 46 kW, ant. 2,704 ft.; WTSJ(AM): 1320 kHz, 1 kW day/66 W night; WCVR(FM): 102.1 MHz, 11 kW, ant. 436 ft.; WISM(FM): 98.1 MHz, 10 kW, ant. 174 ft.; WQRB(FM): 95.1 MHz, 9 kW, ant. 545 ft.; WATQ(FM): 106.7 MHz, 35 kW, ant. 584 ft.; WBIZ(AM): 1400 kHz, 1 kW; WBIZ(FM): 100.7 MHz, 100 kW, ant. 482 ft.; WMEQ(AM): 880 kHz, 10 kW day/210 W night; WMEQ(FM): 92.1 MHz, 18 kW, ant. 719 ft.; WVHU(AM): 800 kHz, 5 kW day/185 W night; WTCR(FM): 103.3 MHz, 50 kW, ant. 492 ft.; WKEE(FM): 100.5 MHz, 53 kW, ant. 561 ft.; WTCR(AM): 1420 kHz, 5 kW day/500 W night; WZZW(AM): 1600 kHz, 5 kW day/26 W night; WAMX(FM): 106.3 MHz, 2 kW, ant. 1,109 ft.; WHNK(AM): 1450 kHz, 1 kW; WDMX(FM): 100.1 MHz, 2 kW, ant. 440 ft.; WBBD(AM): 1400 kHz, 1 kW; WWVA(AM): 1170 kHz, 50 kW; WEGW(FM): 107.5 MHz, 16 kW, ant. 883 ft.; WKWK(FM): 97.3 MHz, 50 kW, ant. 420 ft.; WOVK(FM): 98.7 MHz, 50 kW, ant. 390 ft.

FORMAT: KENI(AM): News/Talk; KTZN(AM): Sports; KASH(FM): Country; KBFX(FM): Classic Rock; KGOT(FM): CHR; KYMG(FM): AC; KFBX(AM): Talk; KAKQ(FM): AC; KIAK(FM): Country; KKED(FM): Rock; WAAX(AM): News/Talk; WGMZ(FM): Classic Hits; WHLW(FM): Black Gospel; WWMG(FM): Urban AC; WZHT(FM): Urban; KEZA(FM): Soft AC; KKIX(FM): Country; KYHN(AM): News/Talk/Sports; KMAG(FM): Country; KWHN(AM): News/Talk/Sports; KMXF(FM): CHR; KFXR(FM): Country; WOSC(FM) Rock; WLBW(FM): Oldies; KMNS(AM): Sports; KWSL(AM): Sports; KGLI(FM): Top 40; KSEZ(FM): AOR; WSFE(AM): News/Talk; WSEK(FM): Country; WSFC(AM): News/Talk; WKEQ(FM): Classic Hits; WLLK(FM): Hot AC; WWFG(FM): Country; WQHQ(FM): AC; WJDY(AM): Nostalgia; WTGM(AM): Sports/Talk; WDKZ(FM): CHR; WSBY(FM): Urban AC; WKCG(FM): AC; WABI(AM): Nostalgia; WWBX(FM): CHR; WLKE(FM): Country; WBFB(FM): Country; WCME(FM): News/Talk; WQSS(FM): Classic Hits; WGUY(FM): Oldies; WKSQ(FM): AC; WFAU(AM): Sports; WABK(FM): Oldies; WVOM(FM): News/Talk; WIGY(FM): Sports; WRKD(AM): Sports/Talk; WMCM(FM): Country; WFZX(FM): Classic Rock; WTOS(FM): AOR; KNFX(AM): Mexican/Tejano; KMFX(FM): Country; KWEB(AM): Sports; KRCH(FM): Classic Rock; KMFX(AM): Country; KIGL(FM): Classic Rock; WJKX(FM): Urban; WFOR(AM): Sports; WUSW(FM): Rock; WHER(FM): Country; WEEZ(AM): R&B /Gospel; WNSL(FM): CHR; WZLD(FM): R&B/Hip-Hop; KBMR(AM): Country; KFYR(AM): News/Talk; KXMR(AM): News/Talk; KQDY(FM): Country; KSSS(FM): Classic Rock; KYYY(FM): Hot AC; KCJB(AM): Country; KRRZ(AM): Oldies; KIZZ(FM): Hot AC; KMXA(FM): AC; KYYX(FM): Country; KZPR(FM): Classic Rock; KOGA(AM): Adult Standard; KOGA(FM): Adult Rock; KMCX(FM): Country; KSFT(FM): Soft Hits; KCQL(AM): Sports; KKFG(FM): Oldies; KDAG(FM): Classic Rock; KTRA(FM): Country; KFMQ(FM): Rock; KGLX(FM): Country; KAZX(FM): CHR; KXTC(FM): CHR; WINR(AM): News/Adult Standards; WCTW(FM): Soft AC; WKGB(FM): AOR; WELG(AM): Country; WRWC(FM): Country; WENE(AM): Sports; WMRV(FM): Adult CHR; WBBI(FM): Classic Rock; WCPV(FM): Classic Rock; WRWD(FM): Country; WHUC(AM): Adult Standards; WZCR(FM): Oldies; WBWZ(FM): Hot AC; WEAV(AM): Talk; WVTK(FM): Oldies; WKIP(AM): Adult Standards/Nostalgia; WPKF(FM): CHR; WRNQ(FM): Soft Rock; WMXW(FM): AC; WXZO(FM): Talk/News; WNUS(FM): Country; WYNT(FM): Oldies; WBEX(AM): Talk/Sports; WCHI(AM): Oldies; WKKJ(FM): Country; WMJK(FM): Classic Rock; WBVB(FM): Oldies; WLWD(FM): Top 40; WZRX(FM): Rock; WSRW(AM): Country; WIRO(AM): News/Talk; WBKS(FM): Urban; WIMA(AM): News/Talk/Sports; WIMT(FM): Country; WLTP(AM): News/Talk; WRVB(FM): AC; WMRN(AM): News/Talk/Sports; WDIF(FM): AC; WPFX(FM): Classic Rock; WBUK(FM): Oldies; WLEC(AM): Sports; WCPZ(FM): Hot AC; WVKF(FM): Top 40; WMLX(FM): Hot AC; WTTF(AM): AC; WCKY(FM): Country; WCHO(AM): Classic Hits; WCHO(FM): Country; KZBB(FM): CHR; KKBD(FM): Classic Rock; WRKK(AM): News/Talk/Sports; WLAN(AM): Adult Standards; WLAN(FM): CHR; WVRT(FM): CHR; WVRZ(FM): CHR; WKAP(AM): Christian; WRFY(FM): Top 40; WBYL(FM): Country; WBLJ(FM): Country; WRAK(AM): News/Talk/Sports; WKSB(FM): Hot AC; WHUB(AM): Country; WPTN(AM): Talk/Sports; WGIC(FM): CHR; WGSQ(FM): Country; WAKI(AM): News/Talk/Sports; WBMC(AM): Country/Gospel; WRKK(FM): Rock; WSMT(AM): Southern Gospel; WTZX(AM): Talk/Sports; WKZP(FM): CHR; WEZF(FM): AC; WTSJ(AM): News/Talk/Sports; WCVR(FM): Classic Rock; WISM(FM): AC; WQRB(FM): Country; WATQ(FM): Country; WBIZ(AM): Sports; WBIZ(FM): CHR; WMEQ(AM): News/Talk; WMEQ(FM): Classic Rock; WVHU(AM): News/Talk; WTCR(FM): Country; WKEE(FM): CHR; WTCR(AM): Americana; WZZW(AM): News/Talk; WAMX(FM): Rock; WHNK(AM): Country/Sports; WDMX(FM): Oldies; WBBD(AM): Nostalgia; WWVA(AM): News/Talk/Religion; WEGW(FM): Classic Rock; WKWK(FM): Lite Rock; WOVK(FM): CountryKTHH(AM) AND KRKT(FM) ALBANY, KIFS(FM) ASHLAND (MEDFORD-ASHLAND), KEJO(AM), KLOO(AM), KLOO(FM) AND KFLY(FM) CORVALLIS (EUGENE-SPRINGFIELD), KZZE(FM) EAGLE POINT (MEDFORD-ASHLAND), KPNW(AM) AND KODZ(FM) EUGENE, KDUK(FM) FLORENCE (EUGENE-SPRINGFIELD), KRWQ(FM) GOLD HILL, KMED(AM) AND KLDZ(FM) MEDFORD (MEDFORD-ASHLAND)

PRICE: $37.18 million

BUYER: Bicoastal Media LLC (Kenneth Dennis, CEO); owns 33 other stations, none in this market

SELLER: Clear Channel (John Hogan, CEO, radio)

FACILITIES: KTHH(AM): 990 kHz, 250 W day/9 W night; KRKT(FM): 99.9 MHz, 100 kW, ant. 1,070 ft.; KIFS(FM): 107.5 MHz, 6 kW, ant. 1,375 ft.; KEJO(AM): 1240 kHz, 1 kW; KLOO(AM): 1340 kHz, 1 kW; KLOO(FM): 106.3 MHz, 100 kW, ant. 1,139 ft.; KFLY(FM): 101.5 MHz, 28 kW, ant. 2,320 ft.; KZZE(FM): 106.3 MHz, 900 W, ant. 1,591 ft.; KPNW(AM): 1120 kHz, 50 kW; KODZ(FM): 99.1 MHz, 100 kW, ant. 1,631 ft.; KDUK(FM): 104.7 MHz, 63 kW, ant. 2,326 ft.; KRWQ(FM): 100.3 MHz, 30 kW, ant. 991 ft.; KMED(AM): 1440 kHz, 5 kW day/1 kW night; KLDZ(FM): 103.5 MHz, 100 kW, ant. 479 ft.

FORMAT: KTHH(AM): Country; KRKT(FM): Country; KIFS(FM): Top 40; KEJO(AM): News/Talk/Sports; KLOO(AM): News/Talk; KLOO(FM): Classic Hits; KFLY(FM): Rock; KZZE(FM): Rock; KPNW(AM): News/Talk/Sports; KODZ(FM): AC; KDUK(FM): CHR; KRWQ(FM): Country; KMED(AM): News/Talk; KLDZ(FM): Oldies

BROKER: Kalil and Co. Inc.WWRE(FM) BERRYVILLE (WINCHESTER) AND WFVA(AM) AND WBQB(FM) FREDERICKSBURG AND WWRT(FM) STRASBURG, WINC(AM) AND WINC(FM) WINCHESTER, VA.

PRICE: $35.97 million

BUYER: Centennial Broadcasting LLC (Allen Shaw, president/CEO); owns four other stations, none in this market

SELLER: Mid Atlantic Network (John Lewis, president/director)

FACILITIES: WWRE(FM): 105.5 MHz, 3 kW, ant. 299 ft.; WFVA(AM): 1230 kHz, 1 kW; WBQB(FM): 101.5 MHz, 12 kW, ant. 62 ft.; WWRT(FM): 104.9 MHz, 4 kW, ant. 216 ft.; WINC(AM): 1400 kHz, 1 kW; WINC(FM): 92.5 MHz, 22 kW, ant. 1,424 ft.

FORMAT: WWRE(FM): Classic Rock; WFVA(AM): News/Talk; WBQB(FM): Hot AC; WWRT(FM): Classic Rock; WINC(AM): News/Talk; WINC(FM): Hot AC

BROKER: Glenn Serafin of Serafin Brothers Inc.

COMMENT: Purchase price will be reduced by $475,000 if, at or before closing, the current agreement between the seller and Central Virginia Cable Inc. pertaining to advertising rights is terminated.FMSWGZB(FM) LANESVILLE (LOUISVILLE), IND.; WMJM(FM) JEFFERSONTOWN, WDJX(FM) AND WXMA(FM) LOUISVILLE, WLRS(FM) SHEPHERDSVILLE (LOUISVILLE), KY.; WING(AM) DAYTON, WGTZ(FM) EATON, WDHT(FM) SPRINGFIELD, WKSW(FM) URBANA AND WROU(FM) WEST CARROLLTON (DAYTON), OHIO

PRICE: $76 million

BUYER: Main Line Broadcasting LLC (Dan Savadove, CEO); owns nine other stations, none in this market

SELLER: Radio One Inc. (Alfred Liggins, president/CEO/COO)

FACILITIES: WGZB(FM): 96.5 MHz, 2 kW, ant. 638 ft.; WMJM(FM): 101.3 MHz, 2 kW, ant. 194 ft.; WDJX(FM): 99.7 MHz, 24 kW, ant. 715 ft.; WXMA(FM): 102.3 MHz, 6 kW, ant. 285 ft.; WLRS(FM): 105.1 MHz, 2 kW, ant. 446 ft.; WING(AM): 1410 kHz, 5 kW; WGTZ(FM): 92.9 MHz, 40 kW, ant. 551 ft.; WDHT(FM); 102.9 MHz, 50 kW, ant. 492 ft.; WKSW(FM): 101.7 MHz, 3 kW, ant. 407 ft.; WROU(FM): 92.1 MHz, 890 W, ant. 597 ft.;

FORMAT: WGZB(FM): Urban; WMJM(FM): R&B Oldies; WDJX(FM): Top 40; WXMA(FM): Hot AC; WLRS(FM): New Rock; WING(AM): Sports; WGTZ(FM): Top 40; WDHT(FM): Urban/R&B; WKSW(FM): Country; WROU(FM): Urban ACWFCC(FM) CHATHAM AND WOCN(FM) ORLEANS (CAPE COD), MASS.

PRICE: $7.5 million

BUYER: Sandab Communications LP (Stephen Seymour, president); owns two other stations, WKPE(FM) and WQRC(FM) Cape Cod

SELLER: Charles River Broadcasting (Christopher Jones, president)

FACILITIES: WFCC(FM): 107.5 MHz, 50 kW, ant. 341 ft.; WOCN(FM): 104.7 MHz, 50 kW, ant. 459 ft.

FORMAT: WFCC(FM): Classical; WOCN(FM): Soft AC

BROKER: Media Services GroupKRDE(FM) GLOBE, ARIZ.

PRICE: $6.45 million

BUYER: Sunburst Media Inc. (John Borders, president/director); owns four other stations, none in this market

SELLER: Linda Corso

FACILITIES: 94.1 MHz, 640 W, ant. 3,409 ft.

FORMAT: Country

BROKER: The Exline Co.

COMMENT: Purchase price includes payments to Richard Potyka and Tri-Media Inc. Corso is station owner and license holder. Potyka owns the tower improvements and transmitter-site equipment and is lessee under the tower ground lease. Tri-Media Inc. owns of the studio site and studio equipment.WKWH(FM) RUSHVILLE, IND.

PRICE: $1.5 million

BUYER: Rodgers Broadcasting Corp. (David Rodgers, president); owns five other stations, none in this market

SELLER: RSE Broadcasting LLC (David Sheets, COO)

FACILITIES: 94.3 MHz, 1 kW, ant. 561 ft.

FORMAT: CountryKWRP(FM) PECOS, N.M.

PRICE: $700,000

BUYER: Hutton Media LLC (Edward Hutton Jr., member/president); owns three other stations, including KLBU(FM) Pecos

SELLER: James S. Bumpous

FACILITIES: 101.5 MHz, 25 kW, ant. -92 ft.

FORMAT: Variety

AMS

KOIT(AM) SAN FRANCISCO

PRICE: $14 million

BUYER: IHR Educational Broadcasting (Douglas Sherman, president/treasurer); owns nine other stations, none in this market

SELLER: Bonneville International Corp. (Bruce Reese, president/CEO)

FACILITIES: 1260 kHz, 5 kW day/1 kW night

FORMAT: AC

BROKER: Andrew P. McClure of The Exline Co. and Star Media Group, Inc.

CLARIFICATION

Purchase price for the sale of WLTZ(TV) Columbus, Ga., (B&C, 5/7, p.57) by Lewis Broadcasting Corp. to Sagamore Hill Broadcasting was $10.6 million, and the broker was Kalil and Co. Inc. That information was previously unavailable.