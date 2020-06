TVs



WNJX(TV) Mayaguez, WKPV(TV) and WTIN(TV) Ponce, WAPA(TV) and WJPX(TV) San Juan, WJWN(TV) San Sebastian, and WIRS(TV) Yauco, P.R.

PRICE: $130 million

BUYER: InterMedia Partners LP (Peter Kern, member/general partner)

SELLER: LIN Television Corp. (Vincent Sadusky, president/CEO/CFO)

FACILITIES: WNJX(TV): Ch. 22, 4,201 kW, ant. 2.159 ft.; WKPV(TV): Ch. 20, 77.6 kW, ant. 945 ft.; WTIN(TV): Ch. 14, 1,070 kW, ant. 2,825 ft.; WAPA(TV): Ch. 4, 53.7 kW, ant. 2,864 ft.; WJPX(TV): Ch. 24, 676 kW, ant. 1,910 ft.; WJWN(TV): Ch. 38, 85.1 kW, ant. 1,089 ft.; WIRS(TV): Ch. 42, 1,510 kW, ant. 2,795 ft.

AFFILIATION: WNJX(TV): Ind.; WKPV(TV): Ind.; WTIN(TV): Ind.; WAPA(TV): Ind.; WJPX(TV): INS; WJWN(TV): Ind.; WIRS(TV): REL

KTQW(CA) Wichita, Kan.

PRICE: $427,500

BUYER: Great Plains Television Network LLC (Kyle Bauer, president)

SELLER: Knowledge LC (Mary Horton Knecht, president/general manager)

FACILITIES: Ch. 49, 4.8 kW, ant. 70 ft.

AFFILIATION: Ind.

Combos



WKRT(AM) and WIII(FM) Cortland (Ithaca), N.Y.

PRICE: $4 million

BUYER: Saga Communications Inc. (Edward Christian, president/CEO); owns 88 other stations, including WHCU(AM), WNYY(AM), WQNY(FM) and WYXL(FM) Ithaca

SELLER: Citadel Communications (Farid Suleman, chairman/CEO)

FACILITIES: WKRT(AM): 920 kHz, 1 kW day/500 W night; WIII(FM): 99.9 MHz, 24 kW, ant. 732 ft.

FORMAT: WKRT(AM): News/Talk; WIII(FM): Classic Rock

BROKER: Dan Mason

WCEH(AM) and WRPG(FM) Hawkinsville (Macon), WHKN(FM) Millen and WQXZ(FM) Pinehurst (Macon), WPMX(FM) Statesboro, Ga.

PRICE: $3.9 million

BUYER: Georgia Eagle Broadcasting Inc. (Cecil Staton Jr., president/CEO/director); owns one other station, WNNG(AM) Macon

SELLER: Staton Broadcasting Inc. (Cecil Staton Jr., president)

FACILITIES: WCEH(AM): 610 kHz, 500 W day/126 W night; WRPG(FM): 103.9 MHz, 11 kW, ant. 495 ft.; WHKN(FM): 94.9 MHz, 15 kW, ant. 400 ft.; WQXZ(FM): 98.3 MHz, 3 kW, ant. 459 ft.; WPMX(FM): 102.9 MHz, 25 kW, ant. 328 ft.

FORMAT: WCEH(AM): Country; Talk; WRPG(FM): Country; WHKN(FM): Oldies; WQXZ(FM): AC

WCHK(AM) Canton and WNSY(FM) Talking Rock (Atlanta), Ga.

PRICE: $3.8 million

BUYER: Davis Broadcasting Inc. (Gregory Davis, general manager); owns seven other stations, including WLKQ(FM) Atlanta

SELLER: Cherokee Broadcasting Co. Inc. (Charles McClure Jr., president)

FACILITIES: WCHK(AM): 1290 kHz, 5 kW day/500 W night; WNSY(FM): 100.1 MHz, 7 kW, ant. 617 ft.

FORMAT: WCHK(AM): Country/News/Talk; WNSY(FM): Oldies

KSTH(FM) Holyoke and KJBL(FM) Julesburg, Colo.; KFNF(FM) Oberlin, Kan.; KADL(FM) Imperial, KRKU(FM) Maxwell, KBRL(AM), KICX(FM) and NEW (FM)(CP) McCook, Neb.

PRICE: $3.6 million

BUYER: Armada Media Corp. (Jim Coursolle, CEO); owns 12 other stations, none in this market

SELLER: McCook Radio Group LLC (David Stout, managing member)

FACILITIES: KSTH(FM): 92.3 MHz, 1 kW, ant. 210 ft.; KJBL(FM): 96.5 MHz, 265 W, ant. -106 ft.; KFNF(FM): 101.1 MHz, 100 kW, ant. 443 ft.; KADL(FM): 102.9 MHz, 300 W, ant. 223 ft.; KRKU(FM): 98.5 MHz, 55 kW, ant. 292 ft.; KBRL(AM): 1300 kHz, 5 kW day/136 W night; KICX(FM): 96.1 MHz, 55 kW, ant. 295 ft.; NEW(FM): 103.9 MHz, 50 kW, ant. 371 ft.

FORMAT: KSTH(FM): AC; KJBL(FM): Country; KFNF(FM): Country; KADL(FM): Oldies; KRKU(FM): Classic Rock; KBRL(AM): Oldies; KICX(FM): AC; NEW(FM): CP–NOA

BROKER: Kalil and Co. Inc.

FMs



WOYE(FM) Rio Grande (Puerto Rico), P.R.

PRICE: $2.89 million

BUYER: Jose J. Arzuaga; owns one other station, WIDI(FM) Puerto Rico

SELLER: Josantonio Mellado Romero

FACILITIES: 97.3 MHz, 800 W, ant. 1,906 ft.

FORMAT: Spanish/Oldies

AMs



WHAT(AM) Philadelphia

PRICE: $5 million

BUYER: Marconi Broadcasting Co. LLC (Tom Kelly, president/manager); owns no other stations

SELLER: Inner City Broadcasting Corp. (Pierre Sutton, CEO)

FACILITIES: 1340 kHz, 1 kW

FORMAT: Talk

BROKER: Frank Boyle of Frank Boyle & Co. LLC

Clarification



Kalil & Co. Inc. was the broker in sale of South Central Communications Corp.’s WAZE(TV) Madisonville, Ky., to Roberts Broadcasting Companies (Deals, 11/6).

Information provided by: BIA Financial Networks' Media Access Pro, Chantilly, VA. www.bia.com, 703-818-2425