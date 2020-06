TVs



WYPN(CA) Gainesville, WGFL(TV High Springs, WMYG(LP) Lake City, W32DI Mayo, W08EA Reddick, Fla.; WTLH(TV) Bainbridge, WBFL(CA) Valdosta, WBVJ(LP) Valdosta, Ga.; WPXT(TV) Portland, Maine; W24DB Clarks Summit, WOLF(TV) Hazleton, WQMY(TV) Williamsport, Pa.; WDSI(TV) Chattanooga, WPDP(LP) Cleveland, Tenn.

PRICE: $42.456 million

BUYER: MM Broadcasting Holdings LLC (Edward Mule, member)

SELLER: Pegasus Communications Corp. (Marshall Pagon, chairman/CEO)

FACILITIES: WYPN(CA): Ch. 45, 30 kW, ant. 13 ft.; WGFL(TV): Ch. 53, 5,000 kW, ant. 912 ft.; WMYG(LP): Ch. 11, 3 kW; W32DI: Ch. 32, 150 kW; W08EA: Ch. 8. 3 kW; WTLH(TV): Ch. 49, 5,000 kW, ant. 1,959 ft.; WBFL(CA): Ch. 13, 0.009 kW, ant. 107 ft.; WBVJ(LP): Ch. 35, 0.439 kW, ant. 114 ft.; W24DB: Ch. 24, 17.5 kW, ant. 1,199 ft.; WOLF(TV): Ch. 56, 1,580 kW, ant. 1,650 ft.; WQMY(TV): Ch. 53, 1,320 kW, ant. 801 ft.; WPXT(TV): Ch. 51, 3,020 kW, ant. 919 ft.; WDSI(TV): Ch. 61, 4,900 kW, ant. 1,214 ft.; WPDP(LP): Ch. 25, 2.1 kW, ant. -296 ft.

AFFILIATION: WYPN(CA): UPN; WGFL(TV): CBS; WMYG(LP): Ind.; WTLH(TV): Fox; WBFL(CA): Fox; WBVJ(LP): Fox; W24DB: W&P; WOLF(TV): Fox; WQMY(TV): W&P; WPXT(TV): WB; WDSI(TV): Fox; WPDP(LP): Fox

COMMENT: Purchase price is subject to $2 million cash reduction if sale order has not been entered by the bankruptcy court within 100 days after the date of the agreement.

WPME(TV) Lewiston, Maine

PRICE: $4 million

BUYER: Bluenose Television Holdings LLC (Steve Brissette, president)

SELLER: Pegasus Communications Corp. (Marshall Pagon, chairman/CEO)

FACILITIES: Ch. 35, 1,100 kW, ant. 912 ft.

AFFILIATION: UPN

WTLF(TV) Tallahassee, Fla.; WSWB(TV) Scranton, Pa.

PRICE: $3.044 million

BUYER: Bluenose Television Holdings LLC (Steve Brissette, president)

SELLER: Mystic Broadcast Group Inc. (Daniel Duman, president)

FACILITIES: WTLF(TV): Ch. 24, 1,000 kW, ant. 128 ft.; WSWB(TV): Ch. 38, 1,290 kW, ant. 1,263 ft.

AFFILIATION: WTLF(TV): UPN; WSWB(TV): W&P

WTLF(TV) Tallahassee, Fla.

PRICE: $419,000

BUYER: Mystic Broadcast Group Inc. (Daniel Duman, president)

SELLER: KB Prime Media LLC (Guyon Turner, president)

FACILITIES: Ch. 24, 1,000 kW, ant. 128 ft.

AFFILIATION: UPN

W29CH Perry, Fla.

PRICE: $25,000

BUYER: Dockins Communications Inc. (Fred Dockins Sr., president)

SELLER: Perry Channel 69 TV Inc. (Marie Price, president)

FACILITIES: Ch. 69, 0.76 kW, ant. 210 ft.

K54IV Pittsburg, Kan.

PRICE: $10

BUYER: Western Family Tele­vision (Roger Lonnquist, chairman)

SELLER: Trinity Broadcasting Network Inc. (Paul Crouch, president)

FACILITIES: Ch. 54, 9 kW



Combos



KKMR(FM) Arizona City, KQMR(FM) Globe, KHOT(FM) Paradise Valley, KOMR(FM) Sun City and KHOV(FM) Wickenburg (Phoenix), Ariz; KOND(FM) Clovis (Fresno), KSCA(FM) Glendale (Los Angeles), KRDA(FM) Hanford (Fresno), KRCD(FM) Inglewood, KTNQ(AM) and KLVE(FM) Los Angeles, KLLE(FM) North Fork (Fresno), KLNV(FM) and KLQV(FM) San Diego, KSOL(FM) San Francisco, KLOK(AM) and KBRG(FM) San Jose and KVVZ(FM) San Rafael (San Francisco), KVVF(FM) Santa Clara (San Jose), KSQL(FM) Santa Cruz (Monterey-Salinas-Santa Cruz), KRCV(FM) West Covina (Los Angeles), Calif.; WRTO(FM) Goulds, WAQI(AM), WQBA(AM) and WAMR(FM) Miami (Miami-Ft. Lauderdale-Hollywood), Fla.; WRTO(AM) Chicago, WPPN(FM) Des Plaines, WOJO(FM) Evanston, WVIV(FM) Highland Park and WVIX(FM) Joliet (Chicago), Ill.; WCAA(FM) Newark (New York), N.J.; KJFA(FM) Albuquerque, KIOT(FM) Los Lunas, KQBT(FM) Rio Rancho, KKRG(FM) and KKSS(FM) Santa Fe (Albuquerque), N.M.; KRGT(FM) Indian Springs, KISF(FM) Las Vegas and KLSQ(AM) Whitney (Las Vegas), Nev.; WZAA(FM) Garden City (Nassau-Suffolk), WADO(AM) New York, N.Y.; WAEL(AM) and WUKQ(FM) Mayaguez, WUKQ(AM) Ponce, WKAQ(AM) and WKAQ(FM) San Juan (Puerto Rico), P.R.; KDXX(FM) Benbrook (Dallas-Ft. Worth), KCOR(FM) Comfort (San Antonio), KPTI(FM) Crystal Beach (Houston-Galveston), KFZO(FM) Denton (Dallas-Ft. Worth), KAMA(AM), KBNA(AM) and KBNA(FM) El Paso, KFLC(AM) and KLNO(FM) Fort Worth (Dallas-Ft. Worth), KOVE(FM) Galveston (Houston-Galveston), KINV(FM) Georgetown (Austin), KGBT(AM) and KBTQ(FM) Harlingen (McAllen-Brownsville- Harlingen), KLAT(AM) and KLTN(FM) Houston (Houston-Galveston), KESS(FM) Lewisville (Dallas-Ft. Worth), KAJZ(FM) Llano, KGBT(FM) McAllen (McAllen-Brownsville-Harlingen), KLTO(FM) McQueeney (San Antonio), KPTY(FM) Missouri City (Houston-Galveston), KQBU(FM) Port Arthur (Beaumont-Port Arthur), KHCK(FM) Robinson (Waco), KRTX(AM) Rosenberg/Richmond (Houston-Galveston), KAHL(AM), KCOR(AM), KROM(FM) and KXTN(FM) San Antonio and KBBT(FM) Schertz (San Antonio), Texas

PRICE: Undisclosed

BUYER: Saban Capital Group Inc. (Haim Saban, chairman/CEO); owns no other stations

SELLER: Univision Communications Inc. (A. Jerrold Perenchio, chairman/CEO)

FACILITIES: KKMR(FM): 106.5 MHz, 6 kW, ant. 292 ft.; KQMR(FM): 100.3 MHz, 90 kW, ant. 2,047 ft.; KHOT(FM): 105.9 MHz, 36 kW, ant. 577 ft.; KOMR(FM): 106.3 MHz, 23 kW, ant. 725 ft.; KHOV(FM): 105.3 MHz, 6 kW, ant. 1,365 ft.; KOND(FM): 92.1 MHz, 37 kW, ant. 568 ft.; KSCA(FM): 101.9 MHz, 5 kW, ant. 2,832 ft.; KRDA(FM): 107.5 MHz, 25 kW, ant. 705 ft.; KRCD(FM): 103.9 MHz, 4 kW, ant. 387 ft.; KTNQ(AM): 1020 kHz, 50 kW; KLVE(FM): 107.5 MHz, 30 kW, ant. 2,999 ft.; KLLE(FM): 107.9 MHz, 2 kW, ant. 1,227 ft.; KLNV(FM): 106.5 MHz, 50 kW, ant. 440 ft.; KLQV(FM): 102.9 MHz, 32 kW, ant. 617 ft.; KSOL(FM): 98.9 MHz, 6 kW, ant. 1,342 ft.; KLOK(AM): 1170 kHz, 50 kW day/5 kW night; KBRG(FM): 100.3 MHz, 15 kW, ant. 2,579 ft.; KVVZ(FM): 100.7 MHz, 130 W, ant. 2,047 ft.; KVVF(FM): 105.7 MHz, 50 kW, ant. 499 ft.; KSQL(FM): 99.1 MHz, 1 kW, ant. 2,612 ft.; KRCV(FM): 98.3 MHz, 6 kW, ant. 299 ft.; WRTO(FM): 98.3 MHz, 100 kW, ant. 1,486 ft.; WAQI(AM): 710 kHz, 50 kW; WQBA(AM): 1140 kHz, 50 kW day/10 kW night; WAMR(FM): 107.5 MHz, 95 kW, ant. 1,007 ft.; WRTO(AM): 1200 kHz, 20 kW day/5 kW night; WPPN(FM): 106.7 MHz, 50 kW, ant. 423 ft.; WOJO(FM): 105.1 MHz, 6 kW, ant. 1,394 ft.; WVIV(FM): 103.1 MHz, 3 kW, ant. 441 ft.; WVIX(FM): 93.5 MHz, 6 kW, ant. 328 ft.; WCAA(FM):105.9 MHz, 610 W, ant. 1,224 ft.; KJFA(FM): 101.3 MHz, 4 kW, ant. 420 ft.; KIOT(FM): 102.5 MHz, 20 kW, ant. 4,160 ft.; KQBT(FM): 101.7 MHz, 3 kW, ant. 98 ft.; KKRG(FM): 105.1 MHz, 100 kW, ant. 1,936 ft.; KKSS(FM): 97.3 MHz, 100 kW, ant. 1,877 ft.; KRGT(FM): 99.3 MHz, 31 kW, ant. 2,264 ft.; KISF(FM): 103.5 MHz, 100 kW, ant. 1,158 ft.; KLSQ(AM): 870 kHz, 5 kW day/430 W night; WZAA(FM): 92.7 MHz, 2 kW, ant. 522 ft.; WADO(AM): 1280 kHz, 50 kW day/7 kW night; WAEL(AM): 600 kHz, 5 kW; WUKQ(FM): 99.1 MHz, 25 kW, ant. 1,972 ft.; WUKQ(AM): 1420 kHz, 1 kW; WKAQ(AM): 580 kHz, 10 kW; WKAQ(FM): 104.7 MHz, 50 kW, ant. 1,221 ft.; KDXX(FM): 107.1 MHz, 74 kW, ant. 1,050 ft.; KCOR(FM): 95.1 MHz, 100 kW, ant. 925 ft.; KPTI(FM): 105.3 MHz, 6 kW, ant. 180 ft.; KFZO(FM): 99.1 MHz, 100 kW, ant. 1,168 ft.; KAMA(AM): 750 kHz, 10 kW day/1 kW night; KBNA(AM): 920 kHz, 1 kW day/360 W night; KBNA(FM): 97.5 MHz, 100 kW, ant. 1,089 ft.; KFLC(AM): 1270 kHz, 50 kW day/5 kW night; KLNO(FM): 94.1 MHz, 100 kW, ant. 1,591 ft.; KOVE(FM): 106.5 MHz, 600 W, ant. 738 ft.; KINV(FM): 107.7 MHz, 11 kW, ant. 508 ft.; KGBT(AM): 1530 kHz, 50 kW day/10 kW night; KBTQ(FM): 96.1 MHz, 100 kW, ant. 988 ft.; KLAT(AM): 1010 kHz, 5 kW day/4 kW night; KLTN(FM): 102.9 MHz, 100 kW, ant. 984 ft.; KESS(FM): 107.9 MHz, 100 kW, ant. 981 ft.; KAJZ(FM): 96.3 MHz, 3 kW, ant. 459 ft.; KGBT(FM): 98.5 MHz, 100 kW, ant. 997 ft.; KLTO(FM): 97.7 MHz, 100 kW, ant. 981 ft.; KPTY(FM): 104.9 MHz, 3 kW, ant. 981 ft.; KQBU(FM): 93.3 MHz, 100 kW, ant. 1,952 ft.; KHCK(FM): 107.9 MHz, 6 kW, ant. 328 ft.; KRTX(AM): 980 kHz, 1 kW day/4 kW night; KAHL(AM): 1310 kHz, 5 kW day/280 W night; KCOR(AM): 1350 kHz, 5 kW; KROM(FM): 92.9 MHz, 45 kW, ant. 1,352 ft.; KXTN(FM): 107.5 MHz, 98 kW, ant. 1,486 ft.; KBBT(FM): 98.5 MHz, 98 kW, ant. 991 ft.

FORMAT: KKMR(FM): Spanish/Variety; KQMR(FM): Spanish/ Variety; KHOT(FM): Mexican; KOMR(FM): Spanish/Variety; KHOV(FM): Mexican; KOND(FM): Mexican; KSCA(FM): Mexican; KRDA(FM): Spanish/Oldies; KRCD(FM): Spanish/Oldies; KTNQ(AM): Spanish/News/Talk; KLVE(FM): Spanish AC; KLLE(FM): Spanish AC/Reggae/Hip-Hop; KLNV(FM): Mexican; KLQV(FM): Spanish/Adult Hits; KSOL(FM): Mexican; KLOK(AM): Spanish/Talk/Sports; KBRG(FM): Spanish/Oldies; KVVZ(FM): Spanish AC/Reggaeton; KVVF(FM): Spanish AC/Reggaeton; KSQL(FM): Mexican; KRCV(FM): Spanish/Oldies; WRTO(FM): Spanish AC/Tropical; WAQI(AM): Spanish/News/Talk; WQBA(AM): Spanish/News/Talk; WAMR(FM): Spanish/Adult CHR; WRTO(AM): Spanish/Talk/News; WPPN(FM): Spanish AC; WOJO(FM): Mexican; WVIV(FM): Spanish/Reggaeton; WVIX(FM): Spanish AC/Reggaeton; WCAA(FM): Spanish AC/R&B; KJFA(FM): Mexican; KIOT(FM): Classic Hits; KQBT(FM): Oldies; KKRG(FM): Spanish/Oldies; KKSS(FM): Hip-Hop/R&B; KRGT(FM): Spanish/Oldies; KISF(FM): Mexican; KLSQ(AM): Spanish/Oldies; WZAA(FM): Reggaeton; WADO(AM): Spanish/News/Sports; WAEL(AM): Spanish/Oldies; WUKQ(FM): Spanish/Top 40/Variety; WUKQ(AM): Spanish/News/Talk; WKAQ(AM): Spanish/News/Talk; WKAQ(FM): Spanish/Top 40; KDXX(FM): Spanish AC; KCOR(FM): Spanish/Variety; KPTI(FM): Hip-Hop; KFZO(FM): Spanish/Reggaeton; KAMA(AM): Spanish/Oldies/News; KBNA(AM): Mexican; KBNA(FM): Mexican; KFLC(AM): Spanish/News/Sports; KLNO(FM): Spanish/Oldies; KOVE(FM): Spanish/Variety/Adult Hits; KINV(FM): Spanish/Oldies; KGBT(AM): Spanish/Talk/News; KBTQ(FM): Spanish/Variety; KLAT(AM): Spanish/News/Talk; KLTN(FM): Mexican; KESS(FM): Mexican; KAJZ(FM): Country; KGBT(FM): Mexican; KLTO(FM): Tejano; KPTY(FM): Hip-Hop; KQBU(FM): Mexican; KHCK(FM): Spanish/Oldies; KRTX(AM): Tejano; KAHL(AM): Talk/Adult Standards; KCOR(AM): Spanish/Talk/News; KROM(FM): Mexican; KXTN(FM): Tejano; KBBT(FM): Hip-Hop/R&B

COMMENT: Investor group in­cludes Saban Capital Group, Madison Dearborn Partners, Providence Equity Partners, Texas Pacific Group and Thomas H. Lee Partners. Price covers Univision’s TV assets and assumption of $1.4 billion in debt.



Information provided by:BIA Financial Networks’ Media Access Pro. Chantilly, Va.,

www.bia.com

718-818-2425