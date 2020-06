TVs



WATL (TV) Atlanta

PRICE: $180 million

BUYER: Gannett Co. Inc. (Roger Ogden, president/CEO, broadcasting)

SELLER: Tribune Co. (Dennis FitzSimons, president/CEO)

FACILITIES: Ch. 36, 2,690 kW, ant. 1,027 ft.

AFFILIATION: The WB

WTVK(TV) Naples, Fla.

PRICE: $45 million

BUYER: Sun Broadcasting Inc. (Joseph Schwartzel, president/secretary/treasurer/director)

SELLER: Acme Communications Inc. (Jamie Kellner, chairman/CEO)

FACILITIES: Ch. 46, 5,000 kW, ant. 1,496 ft.

AFFILIATION: The WB

KPMC(LP) Bakersfield, Calif.

PRICE: $5 million

BUYER: McGraw-Hill Broadcasting (Ed Quinn, president)

SELLER: Gary M. Cocola Family Trust (Gary Cocola, CEO)

FACILITIES: Ch. 42, 150 kW

AFFILIATION: AZT

KRZG(CA) McAllen, Texas

PRICE: $1.625 million

BUYER: Una Vez Mas LLC (Randy Nonberg, COO)

SELLER: Mako Communications LLC (Sean Mintz, president)

FACILITIES: Ch. 35, 14 kW, ant. 323 ft.

AFFILIATION: TLF

W39BZ Maxville, Fla.

PRICE: $800,000

BUYER: Equity Broadcasting Corp. (Greg Fess, senior VP/COO)

SELLER: Cathleen D. Hancock (Cathleen Hancock, owner/manager)

FACILITIES: Ch. 33, 150 kW, ant. 627 ft.

W67DP Columbia and W49AN Myrtle Beach, S.C.

PRICE: $750,000

BUYER: WBHQ Columbia LLC (Stefanie Rein, managing member)

SELLER: Dove Broadcasting Co. (James Thompson, president)

FACILITIES: W67DP: Ch. 67, 21.2 kW; W49AN: Ch. 41, 50 kW, ant. 600 ft.

AFFILIATION: W67DP: The WB; W49AN: The WB

WHDS(LP) Savannah, Ga.; W47CK Shallotte, N.C.

PRICE: $750,000

BUYER: WBHQ Columbia LLC (Stefanie Rein, managing member)

SELLER: Carolina Christian Broadcasting Inc. (James Thompson, president)

FACILITIES: WHDS(LP): Ch. 20, 12 kW; W47CK: Ch. 47, 13 kW

AFFILIATION: WHDS(LP): Ind.; W47CK: Ind.

WGAP(LP) Nashville

PRICE: $525,000

BUYER: Equity Broadcasting (Greg Fess, senior VP/COO)

SELLER: South Central Communications Corp. (John Engelbrecht, president/CEO)

FACILITIES: Ch. 26, 11.9 kW

WUHQ(LP) Grand Rapids, Mich.

PRICE: $350,000

BUYER: Equity Broadcasting Corp. (Greg Fess, senior VP/COO)

SELLER: P&P Cable Holdings Inc. (Robert Naismith, VP)

FACILITIES: Ch. 29, 40 kW

BROKER: Hadden and Associates Media Brokers and SynCom Media Group

K30DN Freeport, Texas

PRICE: $277,000

BUYER: Broadcasting Systems Inc. (Wallace Springstead, CEO)

SELLER: Gerald R. Proctor (Gerald Proctor, president)

FACILITIES: Ch. 30, 150 kW, ant. 476 ft.

WQAW(LP) Lake Shore, Md.

PRICE: $200,000

BUYER: Una Vez Mas LLC (Randy Nonberg, COO)

SELLER: Michael Mintz

FACILITIES: Ch. 69, 150 kW

W28CP Summerland Key, Fla.; K16GH McAlester, Okla.; K44GW Hereford and KZFB(LP) Pampa, Texas; K14LV Cheyenne, Wyo.

PRICE: $187,500

BUYER: Iglesia JesuCristo Es Mi Refugio Inc. (Roberto Gomez, president)

SELLER: Hispanic Christian Community Network Inc. (Antonio Cesar Guel, president)

FACILITIES: W28CP: Ch. 28, 60 kW, ant. 496 ft.; K16GH: Ch. 16, 7 kW, ant. 493 ft.; K44GW: Ch. 44, 3 kW, ant. 301 ft.; KZFB(LP): Ch. 34, 120 kW, ant. 276 ft.; K14LV: Ch. 14, 11.2 kW, ant. 129 ft.

KYUM(LP) Yuma, Ariz.

PRICE: $160,000

BUYER: Centro Cristiano Vida Abundante Inc. (Manuel Sanchez, president)

SELLER: Hispanic Christian Community Network Inc. (Antonio Cesar Guel, president)

FACILITIES: Ch. 2, 0.10 kW

AFFILIATION: Ind.

K64GW Durant, Okla.; K18HC Plainview, Texas

PRICE: $75,000

BUYER: Iglesia JesuCristo Es Mi Refugio Inc. (Roberto Gomez, president)

SELLER: Hispanic Christian Community Network Inc. (Antonio Cesar Guel, president)

FACILITIES: K64GW: Ch. 64, 20 kW, ant. 189 ft.; K18HC: Ch. 18, 1 kW, ant. 329 ft.

K61VC Mullin, Texas

PRICE: $75,000

BUYER: Una Vez Mas LLC (Randy Nonberg, COO)

SELLER: Mako Communications LLC (Sean Mintz, president)

FACILITIES: Ch. 61, 150 kW

K61HS Amarillo, Texas

PRICE: $20,435

BUYER: Hispanic Christian Community Network Inc. (Antonio Cesar Guel, president)

SELLER: Inspiration Television Inc. (George Sebastian, president)

FACILITIES: Ch. 61, 20 kW, ant. 371 ft.

K38JG Anchorage, Alaska

PRICE: $20,000

BUYER: Dan Etulain

SELLER: Charles C. Townsend III

FACILITIES: Ch. 38, 20 kW, ant. 102 ft.



Combos



KBLG(AM), KRKX(FM), KRZN(FM) and KYYA(FM) Billings, KXTL(AM), KAAR(FM) and KMBR(FM) Butte, KIKF(FM) Cascade, KQDI(AM), KXGF(AM), KQDI(FM), KAAK(FM) and KINX(FM) Great Falls, KXDR(FM) Hamilton, KGRZ(AM), KYLT(AM), KGGL(FM) and KZOQ(FM) Missoula, KBQQ(FM) Pinesdale, Mont.; KZPH(FM) Cashmere, KYSN(FM) East Wenatchee, KWWW(FM) Quincy, KAAP(FM) Rock Island, KWWX(AM) Wenatchee, Wash.

PRICE: $33.3 million

BUYER: Cherry Creek Radio LLC (Joseph Schwartz, CEO/president); owns 45 other stations, including KMON(AM), KLFM(FM) and KVVR(FM) Great Falls

SELLER: Fisher Radio Regional Group (Larry Roberts, president/CEO)

FACILITIES: KBLG(AM): 910 kHz, 1 kW day/64 W night; KRKX(FM): 94.1 MHz, 100 kW, ant. 591 ft.; KRZN(FM): 96.3 MHz, 100 kW, ant. 696 ft.; KYYA(FM): 93.3 MHz, 100 kW, ant. 699 ft.; KXTL(AM): 1370 kHz, 5 kW; KAAR(FM): 92.5 MHz, 5 kW, ant. 1,805 ft.; KMBR(FM): 95.5 MHz, 50 kW, ant. 1,821 ft.; KIKF(FM): 104.9 MHz, 94 kW, ant. 2,038 ft.; KQDI(AM): 1450 kHz, 720 W; KXGF(AM): 1400 kHz, 680 W; KQDI(FM): 106.1 MHz, 100 kW, ant. 371 ft.; KAAK(FM): 98.9 MHz, 100 kW, ant. 482 ft.; KINX(FM): 107.3 MHz, 94 kW, ant. 2,038 ft.; KXDR(FM): 98.7 MHz, 100 kW, ant. 417 ft.; KGRZ(AM): 1450 kHz, 1 kW; KYLT(AM): 1340 kHz, 1 kW; KGGL(FM): 93.3 MHz, 43 kW, ant. 2,549 ft.; KZOQ(FM): 100.1 MHz, 14 kW, ant. 2,103 ft.; KBQQ(FM): 106.7 MHz, 38 kW, ant. 2,090 ft.; KZPH(FM): 106.7 MHz, 6 kW, ant. -240 ft.; KYSN(FM): 97.7 MHz, 9 kW, ant. -98 ft.; KWWW(FM): 96.7 MHz, 440 W, ant. 1,034 ft.; KAAP(FM): 99.5 MHz, 5 kW, ant. -82 ft.; KWWX(AM): 1340 kHz, 1 kW

FORMAT: KBLG(AM): News/Talk/Sports; KRKX(FM): Classic Rock; KRZN(FM): Rock; KYYA(FM): Hot AC; KXTL(AM): Oldies; KAAR(FM): Country; KMBR(FM): Classic Rock; KIKF(FM): Country; KQDI(AM): Talk; KXGF(AM): Nostalgia; KQDI(FM): Classic Rock; KAAK(FM): Top 40; KINX(FM): Rock; KXDR(FM): CHR; KGRZ(AM): Sports/Talk; KYLT(AM): Talk; KGGL(FM): Country; KZOQ(FM): Classic Rock; KBQQ(FM): Oldies; KZPH(FM): Classic Rock; KYSN(FM): Country; KWWW(FM): Hot AC; KAAP(FM): AC; KWWX(AM): Mexican

BROKER: Kalil and Co. Inc.

KKIN(AM) and KKIN(FM) Aitkin, KFGI(FM) Crosby, KGHS(AM) and KSDM(FM) International Falls, Minn.; WLMX(FM) Balsam Lake, WHSM(AM) and WHSM(FM) Hayward, WXCX(FM) Siren, Wis.

PRICE: $7.5 million

BUYER: Red Rock Radio Corp. (Ro Grignon, president); owns seven other stations, none in this market

SELLER: Alan Quarnstrom

FACILITIES: KKIN(AM): 930 kHz, 3 kW day/360 W night; KKIN(FM): 94.3 MHz, 14 kW, ant. 436 ft.; KFGI(FM): 101.5 MHz, 25 kW, ant. 328 ft.; KGHS(AM): 1230 kHz, 460 W day/230 W night; KSDM(FM): 104.1 MHz, 9 kW, ant. 171 ft.; WLMX(FM): 104.9 MHz, 22 kW, ant. 348 ft.; WHSM(AM): 910 kHz, 5 kW day/75 W night; WHSM(FM): 101.1 MHz, 2 kW, ant. 413 ft.; WXCX(FM): 105.7 MHz, 6 kW, ant. 328 ft.

FORMAT: KKIN(AM): Adult Standard; KKIN(FM): Country; KFGI(FM): Country; KGHS(AM): AC; KSDM(FM): Country; WLMX(FM): Hot AC; WHSM(AM): Classic Hits; WHSM(FM): AC; WXCX(FM): Oldies

BROKER: Michael McHugh and Patrick Nugent of Broadcast Media Partners

KTAM(AM) and KORA(FM) Bryan, KXCS(FM) Cameron and KZTR(FM) Franklin (Bryan-College Station), Texas

PRICE: $3.95 million

BUYER: Brazos Valley Communications Ltd (Tommy Vascocu, partner); owns no other stations

SELLER: Equicom Inc. (Glenn Hicks, president)

FACILITIES: KTAM(AM): 1240 kHz, 380 W; KORA(FM): 98.3 MHz, 900 W, ant. 528 ft.; KXCS(FM): 103.9 MHz, 25 kW, ant. 696 ft.; KZTR(FM): 101.9 MHz, 25 kW, ant. 328 ft.

FORMAT: KTAM(AM): Spanish/Variety; KORA(FM): Country; KXCS(FM): Rock; KZTR(FM): Soft AC

BROKER: Tracy Cohen

WQHH(FM) Dewitt, WXLA(AM) Dimondale (Lansing-East Lansing), Mich.

PRICE: $3.65 million

BUYER: MacDonald Broadcasting Co. (Kenneth MacDonald Jr., owner/CEO); owns six other stations, including WILS(AM) and WHZZ(FM) Lansing-East Lansing

SELLER: Mid-Michigan FM Inc. (Helena Dubose, president)

FACILITIES: WQHH(FM): 96.5 MHz, 6 kW, ant. 322 ft.; WXLA(AM): 1180 kHz, 10 kW

FORMAT: WQHH(FM): Urban; WXLA(AM): Urban/Oldies



FMs



WJZT(FM) Woodville (Tallahassee), Fla.

PRICE: $2.3 million

BUYER: Vernon D. Smith; owns one other station, not in this market

SELLER: 97.9 WJZT FM Inc. (Ernest Petrone, president)

FACILITIES: 97.9 MHz, 6 kW, ant. 313 ft.

FORMAT: Smooth Jazz

WRJH(FM) Brandon (Jackson), Miss.

PRICE: $1.95 million

BUYER: Roberts Broadcasting Companies (Steven Roberts, member); owns no other stations

SELLER: On Top Communications (Bryan Rice, chief restructuring officer)

FACILITIES: 97.7 MHz, 6 kW, ant. 289 ft.

FORMAT: Urban

BROKER: Patrick Communications

WNLE(FM) Fernandina Beach (Jacksonville), Fla.

PRICE: $1 million

BUYER: West Jacksonville Baptist Church Inc. (Rodney Kelley, president); owns no other stations

SELLER: Nassau Baptist Ministries Inc. (Robert Moughton, VP)

FACILITIES: 91.7 MHz, 32 kW, ant. 223 ft.

FORMAT: Gospel



AMs



WDJA(AM) Delray Beach (West Palm Beach-Boca Raton), Fla.

PRICE: $2.17 million

BUYER: Vega Investment Group LLC (Richard Vega, manager/member); owns no other stations

SELLER: Treasure and Space Coast Radio (Mitchell Rubenstein, CEO/director)

FACILITIES: 1420 kHz, 5 kW day/500 W night

FORMAT: Adult Standard

COMMENT: Treasure and Space Coast Radio's Quality Broadcasting Corp. (QBC) is assigning to Vega Investment Group (VIG) rights and obligations under a James Crystal Delray Beach Inc. deal with QBC. Purchase price includes an amount equal to the lesser of 100% of the accounts receivable or $20,000.

WXGI(AM) Richmond, Va.

PRICE: $1.4 million

BUYER: Red Zebra Broadcasting LLC (Bennett Zier, president/CEO); owns three other stations, none in this market

SELLER: Gee Communications (David Gee, president/owner)

FACILITIES: 950 kHz, 4 kW day/45 W night

FORMAT: Sports

KSMM(AM) Shakopee (Minneapolis-St. Paul), Minn.

PRICE: $1.2 million

BUYER: Broadcast One Inc. (Yong Kim, president); owns no other stations

SELLER: Starboard Media Foundation (John Bitting, COO)

FACILITIES: 1530 kHz, 9 kW day/10 W night

FORMAT: Christian Contemporary



Information provided by:BIA Financial Networks' Media Access Pro. Chantilly, Va., www.bia.com 718-818-2425