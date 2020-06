TVs



KUWB(TV) Ogden, KUWB(LP) Bloomington, K40HS

Duchesne, K35HI Dutch John, K43JF Manti, K20HQ Mount Pleasant, K14LW Myton,

K17GT Price, K24GK Salina, K48JD Santa Clara, K51IC Spring Glen, Utah; K28DV

Evanston, K31FW Mountain View, K45IA Rock Springs, Wyo.

PRICE: $18.5 million

BUYER: Clear Channel Communications

(Donald Perry, president/TV div)

SELLER: Acme Communications Inc.

(Jamie Kellner, chairman/CEO)

FACILITIES: KUWB(TV): Ch. 30, 1,486

kW, ant. 4,075 ft.; KUWB(LP): Ch. 22, 0.79 kW; K40HS: Ch. 40, 0.069 kW; K35HI:

Ch. 35, 0.633 kW, ant. 325 ft.; K43JF: Ch. 43, 0.46 kW, ant. 2,314 ft.; K20HQ:

Ch. 20, 1.377 kW; K14LW: Ch. 14, 6.56 kW; K17GT: Ch. 17, 0.38 kW; K24GK: Ch.

24, 0.143 kW; K48JD: Ch. 48, 2.24 kW; K51IC: Ch. 51, 1.42 kW; K28DV: Ch. 28,

2.15 kW; K31FW: Ch. 31, 1.377 kW; K45IA: Ch. 45, 1 kW, ant. 1,628 ft.

AFFILIATION: KUWB(TV): WB; KUWB(LP):

CBS; K28DV: ABC; K45IA: WB

KVNL(LP) Abilene, Texas

PRICE: Undisclosed

BUYER: New Life Temple (Carlos S.

Fuentes, general manager)

SELLER: Cowboys Broadcasting LLC

(Cliff Boyd, president)

FACILITIES: Ch. 4, 2.6 kW

WDYB(LP) Daytona Beach, WMVJ(LP) Melbourne and

WPXG(LP) Orlando, Fla; WEEE(LP) Knoxville, Tenn.

PRICE: Undisclosed

BUYER: Kyle Private Networks (John

Kyle II, manager)

SELLER: Tiger Eye Broadcasting Corp.

(John Kyle II, president/CEO)

FACILITIES: WDYB(LP): Ch. 53, 11.3

kW, ant. 197 ft.; WMVJ(LP): Ch. 29, 150 kW, ant. 426 ft.; WPXG(LP): Ch. 31, 30

kW, ant. 412 ft.; WEEE(LP): Ch. 32, 150 kW, ant. 1,374 ft.

AFFILIATION: WDYB(LP): Ind; WMVJ(LP):

Ind; WPXG(LP): Ind; WEEE(LP): Ind

COMMENT: In merger of Tiger Eye

Finance (TEF) into Kyle Private Networks (KPN), each share of outstanding TEF

common stock is converted into an ownership interest representing 14.7% of

equity ownership or member interests of KPN.

K41ID Klamath Falls, Ore.

PRICE: $35,000

BUYER: Sainte Partners II LP (Chester

Smith, president/general partner)

SELLER: Turner Enterprises (Marcia T.

Turner, owner)

FACILITIES: Ch. 41, 20 kW, ant. 318

ft.

W69EI Key West, Fla.

PRICE: $10 plus assumption of

liabilities

BUYER: Paradise TV LLC (Burt

Sherwood, managing member)

SELLER: The LPTV Store LLC (Burt

Sherwood, member)

FACILITIES: Ch. 69, 0.52 kW

COMMENT: Sherwood and John Kompas

each own 50% of The LPTV Store LLC. Sherwood, Kompas, Marke Nolte and Kenneth

Matz will each own 25% of Paradise TV LLC.



Combos



KABC(AM) and KLOS(FM) Los Angeles, KGO(AM) and

KSFO(AM) San Francisco; WMAL(AM) and WRQX(FM) Washington; WYAY(FM) Gainesville

and WKHX(FM) Marietta (Atlanta), Ga.; WLS(AM) and WZZN(FM) Chicago; WJR(AM),

WDRQ(FM) and WDVD(FM) Detroit; WGVY(FM) Cambridge, WGVZ(FM) Eden Prairie,

KQRS(FM) Golden Valley, WGVX(FM) Lakeville and KXXR(FM) Minneapolis

(Minneapolis-St. Paul), Minn.; WABC(AM) and WPLJ(FM) New York; KTYS(FM) Flower

Mound, WBAP(AM) and KSCS(FM) Fort Worth (Dallas-Ft. Worth), Texas; WJZW(FM)

Woodbridge (Washington), Va.

PRICE: $2.7 billion

BUYER: Citadel/ABC (John Hare,

president, ABC radio); owns no other stations

SELLER: ABC/Disney (John Hare,

president, ABC radio)

FACILITIES: KABC(AM): 790 kHz, 5 kW;

KLOS(FM): 95.5 MHz, 63 kW, ant. 3,130 ft.; KGO(AM): 810 kHz, 50 kW; KSFO(AM):

560 kHz, 5 kW; WMAL(AM): 630 kHz, 10 kW day/5 kW night; WRQX(FM): 107.3 MHz, 20

kW, ant. 807 ft.; WYAY(FM): 106.7 MHz, 77 kW, ant. 1,657 ft.; WKHX(FM): 101.5

MHz, 100 kW, ant. 1,079 ft.; WLS(AM): 890 kHz, 50 kW; WZZN(FM): 94.7 MHz, 4 kW,

ant. 1,536 ft.; WJR(AM): 760 kHz, 50 kW; WDRQ(FM): 93.1 MHz, 27 kW, ant. 669

ft.; WDVD(FM): 96.3 MHz, 20 kW, ant. 787 ft.; WGVY(FM): 105.3 MHz, 25 kW, ant.

299 ft.; WGVZ(FM): 105.7 MHz, 6 kW, ant. 240 ft.; KQRS(FM): 92.5 MHz, 100 kW,

ant. 1,034 ft.; WGVX(FM): 105.1 MHz, 3 kW, ant. 499 ft.; KXXR(FM): 93.7 MHz,

100 kW, ant. 1,034 ft.; WABC(AM): 770 kHz, 50 kW; WPLJ(FM): 95.5 MHz, 7 kW,

ant. 1,339 ft.; KTYS(FM): 96.7 MHz, 93 kW, ant. 2,038 ft.; WBAP(AM): 820 kHz,

50 kW; KSCS(FM): 96.3 MHz, 100 kW, ant. 1,611 ft.; WJZW(FM): 105.9 MHz, 28 kW,

ant. 650 ft.

FORMAT: KABC(AM): Talk; KLOS(FM):

AOR; KGO(AM): News/Talk; KSFO(AM): Talk; WMAL(AM): News/Talk; WRQX(FM): Hot AC;

WYAY(FM): Country; WKHX(FM): Country; WLS(AM): News/Talk; WZZN(FM): Oldies;

WJR(AM): Full Service; WDRQ(FM): Classic Hits; WDVD(FM): Hot AC; WGVY(FM): AAA;

WGVZ(FM): AAA; KQRS(FM): Classic Rock; WGVX(FM): AAA; KXXR(FM): Rock; WABC(AM):

News/Talk; WPLJ(FM): AC; KTYS(FM): Country; WBAP(AM): News/Talk; KSCS(FM):

Country; WJZW(FM): Smooth Jazz

COMMENT: Merger of ABC Radio, ABC

Radio Networks and Citadel Broadcasting into Citadel Communications. Disney

shareholders will own about 52%, and Walt Disney Co. will retain $1.4 billion

to $1.65 billion in cash depending on market price of Citadel Broadcasting at

closing. Citadel shareholders will own 48% of the combined company.

KBLI(AM), KSLJ(AM), KCVI(FM) and KLCE(FM)

Blackfoot, KSSL(AM), KFTZ(FM) and KTHK(FM) Idaho Falls, Idaho

PRICE: $13.5 million

BUYER: Riverbend Communications LLC

(Frank L. Vandersloot, manager); owns no other stations

SELLER: Bonneville International

Corp. (Bruce T. Reese, president/CEO)

FACILITIES: KBLI(AM): 1620 kHz, 10 kW

day/1 kW night; KSLJ(AM): 690 kHz, 1 kW day/43 W night; KCVI(FM): 101.5 MHz,

100 kW, ant. 1,513 ft.; KLCE(FM): 97.3 MHz, 100 kW, ant. 1,513 ft.; KSSL(AM):

1260 kHz, 5 kW day/64 W night; KFTZ(FM): 103.3 MHz, 100 kW, ant. 659 ft.;

KTHK(FM): 105.5 MHz, 100 kW, ant. 659 ft.

FORMAT: KBLI(AM): Sports; KSLJ(AM):

News/Talk; KCVI(FM): Rock; KLCE(FM): AC; KSSL(AM): News/Talk; KFTZ(FM): Top 40;

KTHK(FM): '80 and '90s Hits

BROKER: Star Media Group Inc.

KREC(FM) Brian Head, KDXU(AM) and KSNN(FM) St.

George, KUNF(AM) Washington, Utah

PRICE: $9 million

BUYER: Cherry Creek Radio LLC (Joseph

D. Schwartz, CEO/president); owns 42 other stations, including KNNZ(AM),

KSUB(AM), KXBN(FM) and KXFF(FM) Cedar City, Utah

SELLER: Bonneville International

Corp. (Bruce T. Reese, president/CEO)

FACILITIES: KREC(FM): 98.1 MHz, 56

kW, ant. 2,526 ft.; KDXU(AM): 890 kHz, 10 kW; KSNN(FM): 106.1 MHz, 2 kW, ant.

1,893 ft.; KUNF(AM): 1210 kHz, 10 kW day/250 W night

FORMAT: KREC(FM): Lite AC; KDXU(AM):

News/Talk/Sports; KSNN(FM): Hot AC; KUNF(AM): Nostalgia

BROKER: Star Media Group Inc.

WTJS(AM) and WTNV(FM) Jackson, WYNU(FM) Milan

(Jackson), Tenn.

PRICE: $4.75 million

BUYER: Forever Communications Inc.

(Christine Hillard, president); owns seven other stations, none in this

market

SELLER: Clear Channel Communications

(John Hogan, CEO, radio)

FACILITIES: WTJS(AM): 1390 kHz, 5 kW

day/1 kW night; WTNV(FM): 104.1 MHz, 100 kW, ant. 682 ft.; WYNU(FM): 92.3 MHz,

100 kW, ant. 991 ft.

FORMAT: WTJS(AM): News/Sports/Talk;

WTNV(FM): Country; WYNU(FM): Classic Rock



AMs



KMXE(AM) Orange (Los Angeles),

Calif.

PRICE: $42 million

BUYER: Arte Moreno; owns no other

stations

SELLER: Radiovisa LLC (Stephen C.

Lehman, chairman)

FACILITIES: 830 kHz, 50 kW day/20 kW

night

FORMAT: Spanish/Talk



Information Provided By:





BIA Financial Networks' Media Access Pro.

Chantilly, Va.,

www.bia.com