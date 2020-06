TVS



KTVD(TV) Denver, KUPN(TV) Sterling, K47IH Boulder, K08HL Fall River, K35EQ Fort Collins, K05HE Glenwood Spring, K13QZ Grand Valley, K44GT Idaho Springs, K05GY New Castle, K26FK Rulison, K47AC Silt, Colo.

PRICE: $155 million

BUYER: Gannett Co. Inc. (Roger Ogden, president/CEO, broadcasting)

SELLER: KTVD(TV): NewsWeb Corp. (Fred Eychaner, owner); KUPN(TV) and translators: Channel 20 Television Co. (Isaac Max Jaramillo, president)

FACILITIES: KTVD(TV): Ch. 20, 5,000 kW, ant. 1,117 ft.; KUPN(TV): Ch. 3, 60.3 kW, ant. 761 ft.; K47IH: Ch. 47, 0.40 kW; K08HL: Ch. 45, 0.30 kW, ant. 730 ft.; K35EQ: Ch. 39, 12.5 kW; K05HE: Ch. 5, 0.019 kW; K13QZ: Ch. 13, 0.072 kW; K44GT: Ch. 44, 0.70 kW; K05GY: Ch. 5, 0.011 kW; K26FK: Ch. 26, 1.69 kW; K47AC: Ch. 47, 0.869 kW

AFFILIATION: KTVD(TV): UPN; KUPN(TV): UPN; K47IH: UPN; K35EQ: UPN; K05HE: WB; K13QZ: PBS; K44GT: CBS; K05GY: WB; K26FK: PBS; K47AC: WB

BROKER: UBS Securities LLC

WWAY(TV) Wilmington, N.C.

PRICE: $18.5 million

BUYER: Morris Multimedia Inc. (Charles H. Morris, president/CEO)

SELLER: Raycom Media Inc. (Paul McTear, president/CEO)

FACILITIES: Ch. 3, 100 kW, ant. 1,854 ft.

AFFILIATION: ABC

COMMENT: Following acquisition of Liberty Corp, Raycom will spin off WWAY(TV) to Morris Multimedia.

KTIZ(LP) Harlingen, KFTN(LP) La Feria, KLIA(LP) and KSFE(LP) McAllen, Texas

PRICE: $750,000

BUYER: Entravision Holdings LLC (Walter Ulloa, chairman/CEO)

SELLER: Ortiz Broadcasting Corp. (Lisa Ortiz, co-owner)

FACILITIES: KTIZ(LP): Ch. 52, 10.1 kW, ant. 285 ft.; KFTN(LP): Ch. 30, 30.3 kW, ant. 522 ft.; KLIA(LP): Ch. 32, 12 kW, ant. 260 ft.; KSFE(LP): Ch. 67, 12.7 kW, ant. 268 ft.

COMMENT: Bankruptcy sale

KTZT(LP) Tulsa, Okla.

PRICE: $250,000

BUYER: Daystar Television Network (Marcus Lamb, president/CEO)

SELLER: Aracelis Ortiz Corp. (Aracelis Ortiz, owner)

FACILITIES: Ch. 29, 6 kW, ant. 421 ft.

AFFILIATION: Ind.

K52EA San Antonio

PRICE: $750,000

BUYER: Mako Communications LLC (Michael Mintz, president)

SELLER: Ortiz Broadcasting Corp. (Lisa Ortiz, co-owner)

FACILITIES: Ch. 52, 17.7 kW

COMMENT: Bankruptcy sale

KBDF(LP) Brownsville, Texas

PRICE: Undisclosed

BUYER: Una Vez Mas LLC (Randy Nonberg, president)

SELLER: Brownsville Broadcasting LLC (Amanda Mintz, member)

FACILITIES: Ch. 64, 25.7 kW

AFFILIATION: Azteca America

KYDF(LP) Corpus Christi and K69IM Lubbock, Texas

PRICE: Undisclosed

BUYER: Una Vez Mas LLC (Randy Nonberg, president)

SELLER: Howard Mintz (Lawrence Howard Mintz, owner)

FACILITIES: KYDF(LP): Ch. 34, 9 kW, ant. 411 ft.; K69IM: Ch. 69, 15 kW

AFFILIATION: KYDF(LP): Azteca America

KNDF(LP) McAllen, Texas

PRICE: Undisclosed

BUYER: Una Vez Mas LLC (Randy Nonberg, president)

SELLER: Mako Communications LLC (Michael Mintz, president)

FACILITIES: Ch. 57, 7 kW

KBGS(LP) Victoria, Texas

PRICE: Undisclosed

BUYER: Una Vez Mas LLC (Randy Nonberg, president)

SELLER: Club Communications (Michael Mintz, partner)

FACILITIES: Ch. 51, 48.8 kW, ant. 141 ft.

AFFILIATION: Ind.

KVDF(CA) San Antonio

PRICE: Undisclosed

BUYER: Una Vez Mas LLC (Randy Nonberg, president)

SELLER: Mako Communications LLC (Michael Mintz, president)

FACILITIES: Ch. 31, 38.4 kW, ant. 424 ft.

AFFILIATION: Azteca America



Combos



KKCN(FM) Ballinger (San Angelo); KQRX(FM) Midland; KHKX(FM) and KMCM(FM) Odessa (Odessa-Midland); KGKL(AM), KGKL(FM) and KELI(FM) San Angelo; KNRX(FM) Sterling City (San Angelo), Texas

PRICE: $12.4 million

BUYER: Double O Radio LLC (Terry Bond, CEO/president); owns 16 other stations, none in this market

SELLER: Encore Broadcasting LLC (Tommy R. Vascocu, manager)

FACILITIES: KKCN(FM): 103.1 MHz, 100 kW, ant. 456 ft.; KQRX(FM): 95.1 MHz, 11 kW, ant. 505 ft.; KHKX(FM): 99.1 MHz, 100 kW, ant. 407 ft.; KMCM(FM): 96.9 MHz, 100 kW, ant. 420 ft.; KGKL(AM): 960 kHz, 5 kW day/1 kW night; KGKL(FM): 97.5 MHz, 100 kW, ant. 410 ft.; KELI(FM): 98.7 MHz, 100 kW, ant. 1,289 ft.; KNRX(FM): 96.5 MHz, 40 kW, ant. 545 ft.

FORMAT: KKCN(FM): Country; KQRX(FM): Alternative; KHKX(FM): Country; KMCM(FM): Oldies; KGKL(AM): Talk; KGKL(FM): Country; KELI(FM): Oldies; KNRX(FM): Hot AC

BROKER: American Media Services LLC

COMMENT: Purchase price is allocated as follows: $7.7 million for KQRX(FM), KHKX(FM) and KMCM(FM) plus $200,000 non-compete payment; $4.3 million for KKCN(FM), KNRX(FM), KELI(FM) and KGKL(AM)/(FM) plus $200,000 non-compete payment.



Information Provided By:

BIA Financial Networks'

Media Access Pro.

Chantilly, Va., www.bia.com