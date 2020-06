TVs



KZMM(CA) Fresno, KMUM(CA) Sacramento, KMMD(CA) Salinas; KMMC(LP) San Francisco, KMMA(CA) San Luis Obispo, KVMM(CA): Santa Barbara, KQMM(CA) Santa Maria and KMMW(LP) Stockton, Calif.; KGBS(CA) Austin and KGMM(CA) San Antonio, Texas

PRICE: Undisclosed

BUYER: Caballero Acquisition Inc. (Michael D. Fricklas, executive VP)

SELLER: Caballero Television Texas LLC (Aduardo Caballero, CEO)

FACILITIES: KZMM(CA): Ch. 22, 150 kW; KMUM(CA): Ch. 15, 18 kW, ant. 414 ft.; KMMD(CA): Ch. 3, 0.535 kW; KMMC(LP): Ch. 40, 44 kW; KMMA(CA): Ch. 18, 14.3 kW, ant. 1,408 ft.; KVMM(CA): Ch. 41, 40 kW; KQMM(CA): Ch. 14, 84 kW; KMMW(LP): Ch. 23, 19.3 kW; KGBS(CA): Ch. 32, 9.99 kW; KGMM(CA): Ch. 44, 51 kW

AFFILIATION: All: Mas­Musica



Combos



WWYY(FM) Belvidere (Allentown-Bethlehem, Pa.), N.J.; WTKZ(AM) Allentown, WEEX(AM) and WODE(FM) Easton (Allentown-Bethlehem), WPLY(AM) Mount Pocono, WVPO(AM) and WSBG(FM) Stroudsburg (Wilkes-Barre–Scranton), Pa.

PRICE: $62.8 million

BUYER: Access.1 Communications (Chesley Maddox- Dorsey, president/director); owns 20 other stations, none in this market

SELLER: Nassau Broadcasting Partners LP (Louis Mercatanti Jr., president/chairman)

FACILITIES: WWYY(FM): 107.1 MHz, 1 kW, ant. 719 ft.; WTKZ(AM): 1320 kHz, 750 W day/195 W night; WEEX(AM): 1230 kHz, 840 W day/1 kW night; WODE(FM): 99.9 MHz, 50 kW, ant. 449 ft.; WPLY(AM): 960 kHz, 1 kW day/24 W night; WVPO(AM): 840 kHz, 250 W; WSBG(FM): 93.5 MHz, 550 W, ant. 764 ft.

FORMAT: WWYY(FM): AC; WTKZ(AM): Sports; WEEX(AM): Sports; WODE(FM): Classic Hits; WPLY(AM): Oldies; WVPO(AM): Oldies; WSBG(FM): Modern Rock

BROKER: Glenn Serafin of Serafin Brothers, Inc.

KDAC(AM) Fort Bragg, KUKI(AM) and KUKI(FM) Ukiah and KLLK(AM) Willits, Calif.

PRICE: $2.2 million

BUYER: Bicoastal Media LLC (Kenneth R. Dennis, president); owns 23 other stations, none in this market

SELLER: Moon Broadcasting Corp. (Abel A. De Luna, president)

FACILITIES: KDAC(AM): 1230 kHz, 1 kW; KUKI(AM): 1400 kHz, 1 kW; KUKI(FM): 103.3 MHz, 2 kW, ant. 1,791 ft.; KLLK(AM): 1250 kHz, 5 kW day/3 kW night

FORMAT: KDAC(AM): Mexican; KUKI(AM): Mexican; KUKI(FM): Country; KLLK(AM): Mexican

BROKER: Chuck Lontine of Marconi Media Ventures

COMMENT: Bicoastal Media is programming the stations via an LMA.



FMs



KRRK(FM) Lake Havasu City, Ariz.

PRICE: $11.8 million

BUYER: Superior Broadcasting (Chris Devine, partner); owns three other stations, none in this market

SELLER: Mad Dog Wireless (Chris Rolando, president)

FACILITIES: 101.1 MHz, 20 kW, ant. 2,697 ft.

FORMAT: Classic Rock

KEXA(FM) Salinas (Monterey-Salinas-Santa Cruz), Calif.

PRICE: $3 million

BUYER: Buckley Broadcasting Corp. (Richard Buckley Jr., president); owns 19 other stations, including KIDD(AM) and KWAV(FM) Monterey-Salinas-Santa Cruz

SELLER: Wolfhouse Radio Group Inc. (Hector Villalobos, president)

FACILITIES: 97.9 MHz, 3 kW, ant. 479 ft.

FORMAT: Spanish/Urban AC

WNSY(FM) Talking Rock (Atlanta), Ga.

PRICE: $1.48 million

BUYER: Cherokee Broadcasting Co. Inc. (Charles A. McClure Jr., president); owns one other station, WCHK(AM) Atlanta

SELLER: Estate of C.A. McClure (Dorothy McClure, co-executor)

FACILITIES: 100.1 MHz, 7 kW, ant. 617 ft.

FORMAT: Oldies



AMs



KXEG(AM) Phoenix and KXXT(AM) Tolleson (Phoenix), Ariz.; WLVJ(AM) Boynton Beach (West Palm Beach- Boca Raton), Fla.

PRICE: $20 million

BUYER: Communicom (Karl DiMari, VP); owns one other station, not in this market

SELLER: James Crystal Enterprises (James C. Hilliard, president)

FACILITIES: KXEG(AM): 1280 kHz, 3 kW day/49 W night; KXXT(AM): 1010 kHz, 15 kW day/250 W night; WLVJ(AM): 1040 kHz, 25 kW day/1 kW night

FORMAT: KXEG(AM): Gospel; KXXT(AM): News/Talk; WLVJ(AM): Religion

BROKER: John Pierce of John Pierce and Co. LLC WTLN(AM) Orlando, Fla.

PRICE: $9.4 million

BUYER: Salem Communications Corp. (Edward G. Atsinger III, president/CEO); owns 105 other stations, including WHIM(AM) and WORL(AM) Orlando

SELLER: Thomas H. Moffit Jr. (Thomas H. Moffit Jr., president)

FACILITIES: 950 kHz, 12 kW day/5 kW night

FORMAT: Christian/Talk



