TVs

WSFA(TV) Montgomery, Ala.; KAIT(TV) Jonesboro, Ark.; WALB(TV) Albany, Ga.; WFIE(TV) Evansville, Ind.; WAVE(TV) Louisville, Ky.; KPLC(TV) Lake Charles, La.; WLOX(TV) Biloxi and WLBT(TV) Jackson, Miss.; WWAY(TV) Wilmington, N.C.; WTOL(TV) Toledo, Ohio; WIS(TV) Columbia, S.C.; KGBT(TV) Harlingen, KCBD(TV) Lubbock, KTRE Lufkin and KLTV(TV) Tyler, Texas

PRICE: $987 million

BUYER: Raycom Media Inc. (Paul McTear, president/CEO)

SELLER: Cosmos Broadcasting Corp. (James M Keelor, president/COO)

FACILITIES: WSFA(TV): Ch. 12, 316 kW, ant. 2,001 ft.; KAIT(TV): Ch. 8, 316 kW, ant. 1,749 ft.; WALB(TV): Ch. 10, 316 kW, ant. 961 ft.; WFIE(TV): Ch. 14, 2,190 kW, ant. 1,020 ft.; WAVE(TV): Ch. 3, 100 kW, ant. 1,821 ft.; KPLC(TV): Ch. 7, 316 kW, ant. 1,480 ft.; WLOX (TV): Ch. 13, 316 kW; ant. 1,339 ft.; WLBT (TV): Ch. 3, 100 kW, ant. 2,047 ft.; WWAY(TV): Ch. 3, 100 kW, ant. 1,854 ft.; WTOL(TV): Ch. 11, 316 kW, ant. 1,001 ft.; WIS(TV): Ch. 10, 316 kW, ant. 1,572 ft.; KGBT(TV): Ch. 4, 100 kW; ant. 1,299 ft.; KCBD (TV): Ch. 11, 316 kW, ant. 761 ft.; KTRE: Ch. 9, 316 kW; ant. 669 ft.; KLTV (TV): Ch. 7, 316 kW, ant. 991 ft.

AFFILIATION: WSFA(TV): NBC; KAIT(TV): ABC; WALB(TV): NBC; WFIE(TV): NBC; WAVE(TV): NBC; KPLC(TV): NBC; WLOX(TV): ABC; WLBT(TV): NBC; WWAY(TV): ABC; WTOL(TV): CBS; WIS(TV): NBC; KGBT(TV): CBS; KCBD(TV): NBC; KTRE: ABC; KLTV(TV): ABC

KHAS(TV) Hastings, KNOP(TV) and K11TW North Platte, Neb.

PRICE: Undisclosed

BUYER: Hoak Media LLC (Eric Van den Branden, president)

SELLER: Greater Nebraska Television Inc. (Cynda S. Walker, president/director)

FACILITIES: KHAS(TV): Ch. 5, 100 kW, ant. 732 ft.; KNOP(TV): Ch. 2, 100 kW, ant. 630 ft; K11TW: Ch. 11, 0.084 kW

AFFILIATION: KHAS(TV): NBC; KNOP(TV): NBC; K11TW: Fox

BROKER: Kalil and Co.

KJHP(LP) Morongo Valley, Calif.

PRICE: $1.25 million

BUYER: San Bernardino Community College District (Donald Averill, chancellor)

SELLER: Shahram Hashemizadeh (Shahram Hashemizadeh, owner)

FACILITIES: Ch. 18, 7.5 kW

BROKER: Greg Guy of Patrick Communications

WSTY(LP) Hammond, La.

PRICE: Undisclosed

BUYER: Veritas Broadcasting Group LLC (J.D. Perry, managing member)

SELLER: Ponchartrain Investors LLC (Daniel Dugan, manager)

FACILITIES: Ch. 23, 50 kW

AFFILIATION: Ind.



Combos



KBIM(AM) and KBIM(FM) Roswell, N.M.

PRICE: $1.8 million

BUYER: Weston Entertainment (Gregg Weston, manager); owns three other stations, none in this market

SELLER: King Broadcasting Co. (John King, president)

FACILITIES: KBIM(AM): 910 kHz, 5 kW day/500 W night; KBIM(FM): 94.9 MHz, 100 kW, ant. 1,880 ft.

FORMAT: KBIM(AM): News/Talk; KBIM(FM): Lite AC

BROKER: Jim Hoffman of Explorer Communications

KITO(AM) and KITO(FM) Vinita, Okla.

PRICE: $900,000

BUYER: Mid America Ag Network Inc. (Larry Steckline, president); owns no other stations

SELLER: DLB Broadcasting Corp. (Dave Boyd, president)

FACILITIES: KITO(AM): 1470 kHz, 500 W day/88 W night; KITO(FM): 96.1 MHz, 50 kW, ant. 492 ft.

FORMAT: KITO(AM): Country; KITO(FM): Country

KBIZ(AM) and KTWA(FM) Ottumwa, Iowa

PRICE: $890,000

BUYER: O Town Communications Inc. (Greg List, president); owns two other stations, none in this market

SELLER: Fairfield Media Group (Jay Mitchell, president)

FACILITIES: KBIZ(AM): 1240 kHz, 1 kW; KTWA(FM): 92.7 MHz, 50 kW, ant. 318 ft.

FORMAT: KBIZ(AM): Talk; KTWA(FM): AC

BROKER: Susan K. Patrick of Patrick Communications

WZAM(AM) and WMQT(FM) Ishpeming, Mich.

PRICE: $827,300

BUYER: Taconite Broadcasting Inc. (Thomas Mogush, president); owns no other stations

SELLER: Taconite Broadcasting Inc. (Patricia A. Blake, personal representative, estate)

FACILITIES: WZAM(AM): 970 kHz, 5 kW; WMQT(FM): 107.7 MHz, 100 kW, ant. 639 ft.

FORMAT: WZAM(AM): News; WMQT(FM): AC

COMMENT: The Estate of William J. Blake is selling its 70% interest in Taconite Broadcasting to Mogush, making him 100% owner of the company



FMs



KKLD(FM) Prescott Valley (Flagstaff-Prescott), Ariz.

PRICE: $26 million

BUYER: Sunburst Media (John Borders, president/CEO); owns no other stations

SELLER: 3 Point Media LLC (Bruce Buzil, manager)

FACILITIES: 98.3 MHz, 880 W, ant. 2,546 ft.

FORMAT: Oldies

BROKER: Thomas Gammon of Americom

WJZV(FM) Ettrick, WCUL(FM) Midlothian, WARV(FM) Petersburg and WBBT(FM) Powhatan (Richmond), Va.

PRICE: $25 million

BUYER: Main Line Broadcasting LLC (Dan Savadove, CEO); owns five other stations, none in this market

SELLERs: WJZV(FM): Richmond Broadcasting Inc. (Michael Guld, president); WCUL(FM), WARV(FM) and WBBT(FM): MainQuad Communications Inc. (Daniel Berman, owner, president)

FACILITIES: WJZV(FM): 93.1 MHz, 5 kW, ant. 348 ft.; WCUL(FM): 98.9 MHz, 5 kW, ant. 746 ft.; WARV(FM): 100.3 MHz, 5 kW, ant. 371 ft.; WBBT(FM): 107.3 MHz, 4 kW, ant. 416 ft.

FORMAT: WJZV(FM): Country, WCUL(FM): Dark; WARV(FM): Oldies; WBBT(FM): Oldies

BROKER: Eddie Esserman of Media Services Group

WHLF(FM) South Boston, Va.

PRICE: $1 million

BUYER: Birch Broadcasting Corp. (Thomas C. Birch, president/CEO); owns three other stations, none in this market

SELLER: JLC Properties Inc. (John Cole, president/owner)

FACILITIES: 95.3 MHz, 6 kW, ant. 246 ft.

FORMAT: Modern AC

COMMENT: Birch Broadcasting's Lakes Media Holding begins operating the station via a Time Brokerage Agreement immediately.



AMs



WKMT(AM) Kings Mountain, N.C.

PRICE: $950,000

BUYER: CRN Communications LLC (Daniel J Fontana, member/manager); owns no other stations

SELLER: Geddings & Phillips Broadcasting Corp. (Kevin L. Geddings, president)

FACILITIES: 1220 kHz, 10 kW day/106 W night

FORMAT: Country/Gospel

BROKER: Josh Wilkey of WilkeySouth Media Brokers and Terry Greenwood of TAG Media Consulting

KBID(AM) Bakersfield, Calif.

PRICE: $925,000

BUYER: Gore-Overgaard Broadcasting Inc. (Harold W. Gore, chairman/CEO/treasurer); owns three other stations, none in this market

SELLER: American General Media (L. Rogers Brandon, VP)

FACILITIES: 1350 kHz, 1 kW day/33 W night

FORMAT: Oldies

BROKER: John Pierce of John Pierce and Co. LLC

WLYV(AM) Fort Wayne, Ind.

PRICE: $700,000

BUYER: Fort Wayne Catholic Radio Group Inc. (Christopher Langford, president/director); owns no other stations

SELLER: Christian Broadcasting System Ltd (Jonathon R. Yinger, president/director)

FACILITIES: 1450 kHz, 1 kW

FORMAT: Gospel/Talk

BROKER: John Pierce of John Pierce and Co. LLC

COMMENT: Purchase price includes $15,000 donation.



INFORMATION PROVIDED BY: BIA Financial Networkss Media Access Pro. Chantilly, Va.,

www.bla.com