Combos



WIXN(AM) and WRCV(FM) Dixon, WSEY(FM) Oregon, WCMY(AM) and WRKX(FM) Ottawa (LaSalle-Peru), WJBD(AM) and WJBD(FM) Salem, Ill.; WRLO(FM) Antigo, WFAW(AM) and WSJY(FM) Fort Atkinson (Madison), WDLB(AM) and WLJY(FM) Marshfield (Wausau-Stevens Point), WLKD(AM) and WMQA(FM) Minocqua, WRDB(AM), WBDL(FM) and WNFM(FM) Reedsburg, WOBT(AM), WHDG(FM) and WRHN(FM) Rhinelander, WOSQ(FM) Spencer (Wausau-Stevens Point), WKCH(FM) Whitewater, WYTE(FM) Whiting, WFHR(AM) and WGLX(FM) Wisconsin Rapids (Wausau-Stevens Point), Wis.

PRICE: Undisclosed

TERMS: Merger

BUYER: NRG Media LLC (Norman W. Waitt Jr., chairman); owns 44 other stations, none in this market

SELLER: NewRadio Group (Mary Quass, president/CEO)

FACILITIES: WIXN(AM): 1460 kHz, 1 kW; WRCV(FM): 101.7 MHz, 6 kW, ant. 328 ft.; WSEY(FM): 95.7 MHz, 3 kW, ant. 358 ft.; WCMY(AM): 1430 kHz, 500 W; WRKX(FM): 95.3 MHz, 4 kW, ant. 200 ft.; WJBD(AM): 1350 kHz, 430 W day/59 W night; WJBD(FM): 100.1 MHz, 1 kW, ant. 449 ft.; WRLO(FM): 105.3 MHz, 100 kW, ant. 541 ft.; WFAW(AM): 940 kHz, 500 W day/550 W night; WSJY(FM): 107.3 MHz, 26 kW, ant. 676 ft.; WDLB(AM): 1450 kHz, 750 W day/1 kW night; WLJY(FM): 106.5 MHz, 100 kW, ant. 801 ft.; WLKD(AM): 1570 kHz, 5 kW day/500 W night; WMQA(FM): 95.9 MHz, 25 kW, ant. 289 ft.; WRDB(AM): 1400 kHz, 1 kW day/night; WBDL(FM): 102.9 MHz, 4 kW, ant. 423 ft.; WNFM(FM): 104.9 MHz, 3 kW, ant. 449 ft.; WOBT(AM): 1240 kHz, 1 kW; WHDG(FM): 97.5 MHz, 100 kW, ant. 551 ft.; WRHN(FM): 100.1 MHz, 100 kW, ant. 292 ft.; WOSQ(FM): 92.3 MHz, 6 kW, ant. 299 ft.; WKCH(FM): 106.5 MHz, 6 kW, ant. 200 ft.; WYTE(FM): 96.7 MHz, 50 kW, ant. 492 ft.; WFHR(AM): 1320 kHz, 5 kW day/500 W night; WGLX(FM): 103.3 MHz, 100 kW, ant. 325 ft.

FORMAT: WIXN(AM): Oldies; WRCV(FM): Country; WSEY(FM): Oldies; WCMY(AM): AC/News/Talk; WRKX(FM): Hot AC; WJBD(AM): Country; WJBD(FM): AC; WRLO(FM): Classic Rock; WFAW(AM): News/Sports/Talk; WSJY(FM): Lite AC; WDLB(AM): News/Sports/Talk; WLJY(FM): Soft AC; WLKD(AM): Adult Standard; WMQA(FM): Soft Hits; WRDB(AM): AC; WBDL(FM): Mix AC; WNFM(FM): Country; WOBT(AM): Sports; WHDG(FM): Country; WRHN(FM): AC; WOSQ(FM): Country; WKCH(FM): Oldies; WYTE(FM): Country; WFHR(AM): News/Sports/Talk; WGLX(FM): Classic Rock



FMs



KEAR(FM) San Francisco

PRICE: $95 million

BUYER: Infinity Broadcasting (Joel Hollander, president/COO); owns 179 other stations, including KCBS(AM), KYCY(AM), KFRC(FM), KITS(FM) and KLLC(FM) San Francisco

SELLER: Family Stations Inc. (Harold Camping, president)

FACILITIES: 106.9 MHz, 80 kW, ant. 1,001 ft.

FORMAT: Religion

BROKER: Media Venture Partners

KSEC(FM) Bentonville (Fayetteville), Ark.

PRICE: $1.99 million

BUYER: La Zeta 957 Co. (Leticia Vega, president); owns no other stations

SELLER: Bentonville Broadcasting LLC (Norman McChristian, member)

FACILITIES: 95.7 MHz, 6 kW, ant. 328 ft.

FORMAT: Jazz/New Age/'80s and '90s

WPIK(FM) Summerland Key, Fla.

PRICE: $1.85 million

BUYER: Summerland Media LLC (Ricardo Mayo Jr., member); owns no other stations

SELLER: John McNeil Productions Inc. (John Magliola, president)

FACILITIES: 102.5 MHz, 50 kW, ant. 413 ft.

FORMAT: Hot AC

KQZR(FM) Craig, Colo.

PRICE: $160,000

BUYER: Wildcat Communications LLC (Timothy Brown, managing member); owns one other station, none in this market

SELLER: Roger L. Hoppe (Roger L Hoppe II, owner)

FACILITIES: 102.5 MHz, 100 kW, ant. 1,243 ft.

FORMAT: Dark



AMs



WNSG(AM) Nashville, Tenn.

PRICE: $2.7 million

BUYER: Davidson Media Group LLC (Peter Davidson, president); owns 21 other stations, none in this market

SELLER: Mortenson Broadcasting Co. Inc. (Jack Mortenson, president)

FACILITIES: 1240 kHz, 1 kW

FORMAT: Urban/Gospel

BROKER: John Pierce and Co.

WVOJ(AM) Fernandina Beach and WNNR(AM) Jacksonville, Fla.

PRICE: $2.1 million

BUYER: Norsan Consulting and Management Inc. (Norberto Sanchez, president); owns three other stations, including WEWC(AM) Jacksonville

SELLER: Florida Sports News Network LLC (Larry Calufetti, president/secretary)

FACILITIES: WVOJ(AM): 1570 kHz, 10 kW day/30 W night; WNNR(AM): 970 kHz, 1 kW day/164 W night

FORMAT: WVOJ(AM): Sports/Talk; WNNR(AM): Sports/Talk

BROKER: Stan Raymond of Stan Raymond and Associates Inc.



Information Provided by: BIA Financial Networks' Media Access Pro. Chantilly, Va., www.bia.com