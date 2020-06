TVs

KVIH(TV) Clovis, N.M.; KVII(TV) Amarillo, Texas;

PRICE: $22.5 million

BUYER: Pilot Group LP (Paul M. McNicol, senior VP)

SELLER: New Vision Group Inc. (Jason Elkin, chairman/CEO)

BROKER: Kalil & Co. Inc.

FACILITIES: KVIH(TV): Ch. 12, 178 kW, ant. 669 ft.; KVII(TV): Ch. 7, 316 kW, ant. 1,703 ft.

AFFILIATION: KVIH(TV): ABC; KVII(TV): ABC K25DM and K42FD Phoenix; K30CV Houston

PRICE: $5.7 million

BUYER: Latin America Broadcasting Inc. (Wallace C. Springstead, president/CEO)

SELLER: Broadcasting Systems Inc. (Kenneth Casey, president)

BROKER: The Proctor Group Inc. and Rubin Rodriguez

FACILITIES: K25DM: Ch. 25, 9.8 kW; K42FD: Ch. 42, 4 kW; K30CV: Ch. 30, 27.1 kW

AFFILIATION: K25DM: Ind. WKRP(LP) Washington

PRICE: $975,000

BUYER: Daystar Television Network (Marcus Lamb, president/CEO)

SELLER: Capital Media LLC (Bart S. Fisher, president)

FACILITIES: Ch. 23, 2.2 kW

AFFILIATION: Ind. W46DH Sheridan, Wyo.

PRICE: $13,500

BUYER: Western Family Television (Roger Lonnquist, chairman)

SELLER: Lovcom Inc. (W.K. Love, president)

FACILITIES: Ch. 29, 8 kW K02GE, K04FV, K06FD, K09IJ La Barge, Wyo.

PRICE: $1

BUYER: Central Wyoming College (Joanne McFarlen, president/CEO)

SELLER: Tulsa TV Association (Donovan Boe, president)

FACILITIES: K02GE: Ch. 2, 0.013 kW; K04FV: Ch. 0.078 kW; K06FD: Ch. 6, 0.070 kW; K09IJ: Ch. 9, 0.160 kW

COMMENT: The buyer has also agreed to permit transmission of TV signals from KTWO(TV) Casper, Wyo., and KTVX(TV) Salt Lake City at the translator site on Hogsback Ridge. K58HS/Hardin, Mont.

PRICE: Undisclosed

BUYER: Sargent Communications Inc. (Al Sargent, agent)

SELLER: MS Communications (Mark Silberman, manager)

FACILITIES: Ch. 58, 0.999 kW

Combos

KLGA(AM) and KLGA(FM) Algona, KWBG(AM) Boone, KQKQ(FM) Council Bluffs (Omaha-Council Bluffs), KHBT(FM) Humboldt, KZSR(FM) Onawa (Sioux City), KQWC(AM) and KQWC(FM) Webster City, KKYY(FM) Whiting (Sioux City), Iowa; KXXX(AM) and KQLS(FM) Colby, KGNO(AM), KOLS(FM) and KZRD(FM) Dodge City, KZLS(FM) Great Bend, KSSH(FM) Ingalls, KNNS(AM) and KGTR(FM) Larned, KYUU(AM) and KSLS(FM) Liberal, KILS(FM) Minneapolis, KWLS(AM) Pratt, Kan.; KLCH(FM) Lake City (Rochester), Minn.; KOZN(AM) and KYDZ(AM) Bellevue and KBLR(FM) Blair (Omaha-Council Bluffs), KHUB(AM) and KFMT(FM) Fremont, KLIQ(FM) Hastings, KUVR(AM) and KMTY(FM) Holdrege, KGFW(AM), KQKY(FM) and KRNY(FM) Kearney, KLTQ(FM) Lincoln (Omaha-Council Bluffs), KODY(AM) and KXNP(FM) North Platte, KKAR(AM) Omaha, KOIL(AM) and KCTY(FM) Plattsmouth (Omaha-Council Bluffs), KTCH(AM), KTCH(FM) Wayne, Neb.

PRICE: Undisclosed

BUYER: NRG Media LLC (Norman W. Waitt Jr., chairman); owns 27 other stations, none in this market

SELLER: Waitt Radio (George Pelletier, senior VP, radio)

FACILITIES: KLGA(AM): 1600 kHz, 1 kW day/500 W night; KLGA(FM): 92.7 MHz, 4 kW, ant. 449 ft.; KWBG(AM): 1590 kHz, 1 kW day/500 W night; KQKQ(FM): 98.5 MHz, 100 kW, ant. 1,102 ft.; KHBT(FM): 97.7 MHz, 6 kW, ant. 276 ft.; KZSR(FM): 102.3 MHz, 100 kW, ant. 643 ft.; KQWC(AM): 1570 kHz, 232 W day/137 W night; KQWC(FM): 95.7 MHz, 25 kW, ant. 328 ft.; KKYY(FM): 101.3 MHz, 50 kW, ant. 492 ft.; KXXX(AM): 790 kHz, 5 kW day/24 W night; KQLS(FM): 100.3 MHz, 100 kW, ant. 610 ft.; KGNO(AM): 1370 kHz, 5 kW day/230 W night; KOLS(FM): 95.5 MHz, 100 kW, ant. 689 ft.; KZRD(FM): 93.9 MHz, 100 kW, ant. 807 ft.; KZLS(FM): 107.9 MHz, 100 kW, ant. 909 ft.; KSSH(FM): 96.3 MHz, 100 kW, ant. 699 ft.; KNNS(AM): 1510 kHz, 1 kW; KGTR(FM): 96.7 MHz, 3 kW, ant. 266 ft.; KYUU(AM): 1470 kHz, 1 kW day/170 W night; KSLS(FM): 101.5 MHz, 100 kW, ant. 541 ft.; KILS(FM): 92.7 MHz, 50 kW, ant. 466 ft.; KWLS(AM): 1290 kHz, 5 kW day/500 W night; KLCH(FM): 94.9 MHz, 5 kW, ant. 328 ft.; KOZN(AM): 1620 kHz, 10 kW day/1 kW night; KYDZ(AM): 1180 kHz, 25 kW day/1 kW night; KBLR(FM): 97.3 MHz, 25 kW, ant. 302 ft.; KHUB(AM): 1340 kHz, 500 W day/250 W night; KFMT(FM): 105.5 MHz, 3 kW, ant. 453 ft.; KLIQ(FM): 94.5 MHz, 100 kW, ant. 948 ft.; KUVR(AM): 1380 kHz, 500 W day/62 W night; KMTY(FM): 97.7 MHz, 55 kW, ant. 253 ft.; KGFW(AM): 1340 kHz, 1 kW; KQKY(FM): 105.9 MHz, 100 kW, ant. 1,204 ft.; KRNY(FM): 102.3 MHz, 79 kW, ant. 1,086 ft.; KLTQ(FM): 101.9 MHz, 100 kW, ant. 1,198 ft.; KODY(AM): 1240 kHz, 1 kW; KXNP(FM): 103.5 MHz, 100 kW, ant. 479 ft.; KKAR(AM): 1290 kHz, 50 kW day/5 kW night; KOIL(AM): 1020 kHz, 50 kW day/1 kW night; KCTY(FM): 106.9 MHz, 25 kW, ant. 328 ft.; KTCH(AM): 1590 kHz, 3 kW day/47 W night; KTCH(FM): 104.9 MHz, 25 kW, ant. 302 ft.

FORMAT: KLGA(AM): Country; KLGA(FM): AC; KWBG(AM): News/Talk; KQKQ(FM): CHR; KHBT(FM): Classic Rock; KZSR(FM): AC; KQWC(AM): Talk/AC; KQWC(FM): Talk/AC; KKYY(FM): Country; KXXX(AM): Country/News; KQLS(FM): Hot AC; KGNO(AM): Oldies; KOLS(FM): Hot AC; KZRD(FM): Classic Rock; KZLS(FM): Hot AC; KSSH(FM): Oldies; KNNS(AM): Sports; KGTR(FM): Oldies; KYUU(AM): Spanish/Mexican; KSLS(FM): Country; KILS(FM): Classic Rock; KWLS(AM): Country; KLCH(FM): Lite AC; KOZN(AM): Sports; KYDZ(AM): Children; KBLR(FM): Urban; KHUB(AM): Talk/News; KFMT(FM): Oldies; KLIQ(FM): Soft Rock; KUVR(AM): Soft AC; KMTY(FM): Oldies; KGFW(AM): Full Service; KQKY(FM): CHR; KRNY(FM): Country; KLTQ(FM): Lite Rock; KODY(AM): News/Talk/Sports; KXNP(FM): Country; KKAR(AM): News/Talk; KOIL(AM): Country; KCTY(FM): AAA; KTCH(AM): Country; KTCH(FM): Oldies

FMs

KSYZ(FM) Grand Island, Neb.

PRICE: $5.28 million

BUYER: NRG Media LLC (Norman W. Waitt Jr., chairman); owns 68 other stations, none in this market

SELLER: Neuhoff Broadcasting (Geoffrey H. Neuhoff, president)

FACILITIES: 107.7 MHz, 100 kW, ant. 896 ft.

FORMAT: '80s and '90s

COMMENT: NRG Media assumes Waitt Radio's rights and obligations to acquire and program KSYZ(FM), which Waitt had been operating under an LMA. In 2000, for $1.32 million, Waitt Radio received option to purchase the station. WQCK(FM) Clinton (Baton Rouge), La.

PRICE: $3.2 million

BUYER: Educational Media Foundation (Richard Jenkins, president); owns 128 other stations, none in this market

SELLER: Bethany World Prayer Center Inc. (Larry D. Stockstill, president)

FACILITIES: 92.7 MHz, 32 kW, ant. 604 ft.

FORMAT: Christian Contemporary

BROKER: Greg Guy of Patrick Communications WBWR(FM) Bedford (Roanoke-Lynchburg), Va.

PRICE: $1.9 million

BUYER: Centennial Broadcasting LLC (Allen Shaw, president/CEO); owns five other stations, including WLNI(FM), WZZI(FM) and WZZU(FM) Roanoke-Lynchburg

SELLER: Cumulus Broadcasting Inc. (Lew Dickey, chairman/CEO)

FACILITIES: 106.9 MHz, 290 W, ant. 1,276 ft.

FORMAT: Classic Rock

BROKER: Frank Boyle of Frank Boyle and Co. LLC WZEC(FM) Hoosick Falls (Albany-Schenectady-Troy), N.Y.

PRICE: $1.1 million

BUYER: Capital Media Corp. (Paul F. Lotters, president); owns four other stations, including WHAZ(AM) and WMYY(FM) Albany- Schenectady-Troy

SELLER: Vox Media Corp. (Bruce G. Danziger, president)

FACILITIES: 97.5 MHz, 400 W, ant. 1,204 ft.

FORMAT: Hot AC KQNS(FM) Lindsborg, Kan.

PRICE: $220,000

BUYER: NRG Media LLC (Norman W. Waitt Jr., chairman); owns 68 other stations, none in this market

SELLER: B-B Broadcasting Inc. (Elizabeth A. Chalmers, president)

FACILITIES: 95.5 MHz, 16 kW, ant. 417 ft.

FORMAT: Lite Rock

COMMENT: NRG Media assumes Waitt Radio's rights and obligations to acquire KQNS(FM). Waitt Radio had been programming the station.

AMs

KHLP(AM) Omaha (Omaha-Council Bluffs), Neb.

PRICE: $900,000

BUYER: Salem Communications Corp. (Edward G. Atsinger III, president/CEO); owns 105 other stations, including KCRO(AM) and KGBI(FM) Omaha-Council Bluffs

SELLER: Journal Communications (Doug Kiel, vice chairman/CEO)

FACILITIES: 1420 kHz, 1 kW day/330 W night

FORMAT: Talk

BROKER: Richard W. Chapin KNND(AM) Cottage Grove (Eugene-Springfield), Ore.

PRICE: $300,000

BUYER: Paul Henry Schwartzberg; owns no other stations

SELLER: Thornton Pfleger Inc. (Robert O'Renick, secretary)

FACILITIES: 1400 kHz, 950 W

FORMAT: Country WTHM(AM) Red Lion (York), Pa.

PRICE: $280,000

BUYER: Susquehanna Radio (David E. Kennedy, president/COO); owns 32 other stations, including WSBA(AM), WARM(FM) and WSOX(FM) York, Pa.

SELLER: Pioneer Broadcasting (Thomas Moffit Sr., president)

FACILITIES: 1440 kHz, 1 kW day/56 W night

FORMAT: Christian/Talk WGOL(AM) Russellville, Ala.

PRICE: $171,500

BUYER: Pilati Investments Corp. (Karl H. Pilati, president); owns no other stations

SELLER: Wanda Patricia Underwood, (Patricia Underwood, owner)

FACILITIES: 920 kHz, 1 kW day/40 W night

FORMAT: Country KIGO(AM) St. Anthony, Idaho

PRICE: $85,000

BUYER: Albino Ortega and Maria Juarez (Albino Ortega, partner); owns no other stations

SELLER: Fremont Broadcasting Co. (Ted Austin Jr., president)

FACILITIES: 1420 kHz, 32 kW day/12 W night

FORMAT: Dark

