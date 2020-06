KCTR-FM, KBUL(AM), KKBR(FM), KBBB(FM) and KMHK(FM) Billings, KMMS-AM-FM Bozeman, KSCY(FM) Belgrade/Bozeman, KLYQ(AM)-KBAZ(FM) Hamilton, KPRK(AM) and Construction permits for KXLB(FM) Livingston, KLCY(AM)-KYSS-FM Missoula and KSEN(AM) and KZIN-FM Shelby,

all Montana

Price:

$19 million

Buyer:

Clear Channel Communications Inc., San Antonio (L. Lowry Mays, chairman; Randy Michaels, chairman, Clear Channel Radio); owns/is buying 18 TVs and about 1,120 radios

Seller:

Marathon Media LLC, Chicago (Christopher F. Divine, president/director; Bruce Buzil, manager/director); owns 24 AMs and 44 FMs

Facilities:

KCTR-FM : 102.9 MHz, 100 kW, ant. 500 ft.; KBUL : 970 kHz, 5 kW; KKBR : 97.1 MHz, 28 kW, ant. 325 ft.; KBBB : 103.7 MHz, 100 kW, ant. 480 ft.; KMHK : 95.5 MHz, 100 kW, ant. 984 ft.; KMMS(AM): 1450 kHz, 1 kW; KMMS-FM : 95.1 MHz, 94 kW, ant. 781 ft.; KSCY : 96.7 MHz, 6 kW, ant. 150 ft.; KLYQ : 1240 kHz, 1 kW; KBAZ : 95.9 MHz, 16 kW, ant. 393 ft.; KPRK : 1340 kHz, 1 kW; KXLB : 100.7 MHz, 94 kW, ant. 744 ft.; KLCY : 930 kHz, 5 kW day, 1 kW night; KYSS-FM : 94.9 MHz, 62 kW horiz., 12.5 kW vert., ant. 2,381 ft.; KSEN : 1150 kHz, 5 kW; KZIN-FM : 96.3 MHz, 100 kW, ant. 570 ft.

Formats:

KCTR-FM : modern country; KBUL : dark; KKBR : oldies; KBBB : AC; KMHK : rock; KMMS(AM): news/talk; KMMS-FM : AOR; KSCY : hot AC; KLYQ : C & W; KBAZ : AC;kprk: country; KLCY : classical; KYSS-FM : hot country; KSEN: news; KZIN-FM : C & W

KWYS(AM)-KEZQ(FM) West Yellowstone, Mont., and construction permit for KWYS-FM Island Park, Idaho

Price:

$1.2 million

Buyer:

North Rocky Mountain Inc., North Palm Beach, Fla. (Kevin L. Hessee, president); no other broadcast interests

Seller:

Alpine Broadcasting LP, Ketchum, Idaho (Scott Parker, general partner); owns six FMs

Facilities:

KWYS(AM ): 920 kHz, 1 kW day; KEZQ : 96.5 MHz, 6 kW, ant. -171 ft.: KWYS-FM : 102.9 MHz, 46 kW, ant. 2,732 ft.

Formats:

KWYS(AM ): oldies; KEZQ : easy rock