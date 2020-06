WOBG(AM)Clarksburg-WOBG-FM Salem/Clarksburg, WTUS(FM) Mannington/Clarksburg and WADC(AM)-WXKX(FM), WKYG(AM)-WHBR-FM and WXIL(FM) Parkersburg, W.Va.

Price: $5.33 million

Buyer: Burbach of Delaware LLC, Carnegie, Pa. (Nicholas A. Galli, managing member). Galli is president of seller

Seller: Burbach Broadcasting Co., Carnegie (Nicoholas A. Galli, president); owns WOHZ(AM) Wheeling W.Va.

Facilities: wobg(am): 1400 kHz, 1 kW; WOBG-FM: 105.7 MHz, 6 kW, ant. 581 ft.; wtus: 102.7 MHz, 3.2 kW, ant. 453 ft.; wadc: 1050 kHz, 5 kW, 144 W night; wxkx: 99.1 MHz, 11.5 kW, ant. 485 ft.; wkyg: 1230 kHz, 1 kW; WHBR-FM: 103.1 MHz, 2.2 w; wxil: 95.1 MHz, 50 kW, ant. 500 ft.

Formats: wobg(am): golden oldies; WOBG-FM: oldies; wtus: country; wadc: adult standards; wxkx: mainstream country; wkyg: children; WHBR-FM: active rock; wxil: hot AC

Broker: Bergner & Co.

WHIR(FM) Danville/Lexington, Ky., and KCRS-AM-FM Midland/Odessa, Texas

Price: $4.3 million ($2.7 for kcrs-am-fm; $1.6 million for whir)

Buyer: Clear Channel Communications Inc., San Antonio (L. Lowry Mays, chairman; Randy Michaels, president, Clear Channel Radio); owns/is buying 20 TVs, 176 AMs and 346 FMs; is buying AMFM Inc., which owns/is buying 124 AMs and 319 FMs

Sellers: whir: Hometown Broadcasting of Danville Inc., Greenup, Ky. (Robert L. Scheibly, president); no other broadcast interests. kcrs-am-fm: Parker Humes Broadcasting Co., Midland (Parker Humes, principal); no other broadcast interests

Facilities: whir: 1230 kHz, 1 kW; kcrs(am): 550 kHz, 5 kW day, 1 kW night; KCRS-FM: 103.3 MHz, 100 kW, ant. 920 ft.

Formats: whir: News/talk; kcrs(am): traditional country; KCRS-FM: AC

Brokers: Jorgenson Broadcast Brokerage (Hometown); Connelly Co. Inc. (Parker Humes)