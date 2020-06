Changing Hands

Combos

KEES(AM) Gladewater, KGLD(AM), KTBB(AM), KYZS(AM) and KDOK-FM Tyler (Tyler-Longview), Texas

PRICE: $6 million

BUYER: Gleiser Communications LP (Paul L. Gleiser, managing member); no other broadcast interests

SELLER: Citadel Communications Corp. (Farid Suleman, CEO)

FACILITIES: KEES(AM): 1430 kHz, 5 kW day/1 kW night; KGLD(AM): 1330 kHz, 1 kW day/77 W night; KTBB(AM): 600 kHz, 5 kW day/3 kW night; KYZS(AM): 1490 kHz, 1 kW; KDOK-FM: 92.1 MHz, 10 kW, ant. 443 ft.

FORMAT: KEES(AM): News/Talk; KGLD(AM): Oldies; KTBB(AM): News/Talk/Sports; KYZS(AM): Sports/Talk; KDOK-FM: Oldies

KSPN-FM Aspen, KNFO-FM Basalt, KTUN-FM Eagle, KRMR-FM Hayden and KFMU-FM Oak Creek, all Colo.

PRICE: $4.68 million

BUYER: Newspaper Radio Corp. (Tim Brown, chairman/CEO); owns six other stations, none in this market

SELLER: Salisbury Broadcasting Corp. (Charles H. Salisbury Jr., president/director)

FACILITIES: KSPN-FM: 103.1 MHz, 3 kW, ant. –85 ft.; KNFO-FM: 106.1 MHz, 2 kW, ant. 364 ft.; KTUN-FM: 101.5 MHz, 37 kW, ant. 2,211 ft.; KRMR-FM: 107.3 MHz, 29 kW, ant. 650 ft.; KFMU-FM: 104.1 MHz, 1 kW, ant. 1,073 ft.

FORMAT: KSPN-FM: AAA; KNFO-FM: News/Talk/Sports; KTUN-FM: Classic Rock; KRMR-FM: Talk; KFMU-FM: AAA

FMs

KSMT-FM Breckenridge, KKCH-FM Glenwood Springs, KIDN-FM Hayden and KSKE-FM Vail, all Colo.

PRICE: $3.23 million

BUYER: Newspaper Radio Corp. (Tim Brown, chairman/CEO); owns seven other stations, none in this market

SELLER: American General Media (L. Roger Brandon, VP)

FACILITIES: KSMT-FM: 102.3 MHz, 3 kW, ant. –230 ft.; KKCH-FM: 92.7 MHz, 24 kW, ant. 2,503 ft.; KIDN-FM: 95.9 MHz, 6 kW, ant. 650 ft.; KSKE-FM: 104.7 MHz, 43 kW, ant. 335 ft.

FORMAT: KSMT-FM: Modern Rock; KKCH-FM: Bright AC; KIDN-FM: Alternative; KSKE-FM: Country

WFMZ-FM Hertford (Elizabeth City-Nags Head), N.C.

PRICE: $2.1 million

BUYER: Convergent Broadcasting LLC (Bruce Biette, president/COO); owns three other stations, including WVOD-FM, WYND-FM and WZPR-FM/Elizabeth City-Nags Head

SELLER: Maranatha Broadcasting Co. Inc. (Richard C. Dean, president)

FACILITIES: 104.9 MHz; 50 kW, ant. 492 ft.

FORMAT: Christian Contemporary

BROKER: Jim Hoffman of Explorer Communications



Information provided by: BIA Financial Networks' Media Access Pro, Chantilly, Va., www.bia.com