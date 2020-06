Changing Hands

TVs

WGTQ-TV Sault Ste. Marie and WGTU-TV Traverse City, Mich.

PRICE: $7.75 million

BUYER: Max Media LLC (John A. Trinder, president)

SELLER: Scanlan Communications Inc. (Thomas Scanlan, president/CEO)

FACILITIES: WGTQ-TV: Ch.8, 316 kW, ant. 951 ft; WGTU-TV: Ch.29, 1,175 kW, ant. 1,306 ft

AFFILIATION: WGTQ-TV: ABC; WGTU-TV: ABC

BROKER: Ted Hepburn Co. (seller)

WVIB-TV Key West, Fla.

PRICE: $7.5 million

BUYER: WDLP Broadcasting Co. LLC (William C. De La Pena, manager)

SELLER: Hispanic Keys Broadcasting (C. Percy Curry, president)

FACILITIES: Ch.8, 5.75 kW, ant. 135 ft

AFFILIATION: Ind.

Combos

KRKQ-FM Boone, KBGG(AM), KGGO-FM and KHKI-FM Des Moines, and KJJY-FM West Des Moines (Des Moines), all Iowa; KMEZ-FM Belle Chasse, WXXF-FM Lacombe, KKND-FM Port Sulphur and WXXM-FM Reserve (New Orleans), all La.; KZRQ-FM Ash Grove and KHTO-FM Mount Vernon (Springfield), all Mo.

PRICE: $133 million

BUYER: Citadel Communications Corp. (Farid Suleman, CEO); No. 6 group owns 212 other stations, none in these markets

SELLER: Wilks Broadcasting LLC (Jeff Wilks, CEO)

FACILITIES: KBGG(AM): 98.3 MHz, 41 kW, ant. 541 ft.; KBGG(AM): 1700 kHz, 10 kW day/1 kW night; KGGO-FM: 94.9 MHz, 100 kW, ant. 1,066 ft.; KHKI-FM: 97.3 MHz, 115 kW, ant. 450 ft.; KJJY-FM: 92.5 MHz, 41 kW, ant. 541 ft.; KMEZ-FM: 102.9 MHz, 5 kW, ant. 604 ft.; WXXF-FM: 94.7 MHz, 5 kW, ant. 348 ft.; KKND-FM: 106.7 MHz, 98 kW, ant. 981 ft.; WXXM-FM: 94.9 MHz, 14 kW, ant. 440 ft.; KZRQ-FM: 104.1 MHz, 11 kW, ant. 505 ft.; KHTO-FM: 106.7 MHz, 18 kW, ant. 394 ft.

FORMAT: KRKQ-FM: Classic Rock; KBGG(AM): News; KGGO-FM: AOR; KHKI-FM: Country; KJJY-FM: Country; KMEZ-FM: Urban/Oldies; WXXF-FM: Rock; KKND-FM: Modern Rock; WXXM-FM: Gospel; KZRQ-FM: Rock; KHTO-FM: CHR

KPEB-FM(CP) Huntsville, KMXU-FM Manti, KMDG-FM Nephi, KOVO(AM) Provo, KWKD-FM Randolph, KUDD-FM Roy and KUUU-FM Tooele (Salt Lake City-Ogden-Provo) and KBNZ-FM Tremonton, all Utah

PRICE: $61.38 million

BUYER: Devine Holdings LLC; no other broadcast interests

SELLER: Millcreek Broadcasting LLC (Bruce Buzil, president)

FACILITIES: KPEB-FM: 103.1 MHz, 2 kW, ant. 1,076 ft.; KMXU-FM: 105.1 MHz, 63 kW, ant. 2,359 ft.; KMDG-FM: 103.9 MHz, 74 kW, ant. 2,244 ft.; KOVO(AM): 960 kHz, 5 kW day/1 kW night; KWKD-FM: 102.3 MHz, 89 kW, ant. 2,077 ft.; KUDD-FM: 107.9 MHz, 71 kW, ant. 2,284 ft.; KUUU-FM: 92.1 MHz, 10 kW, ant. 532 ft.; KBNZ-FM: 104.9 MHz, 100 kW, ant. 1,204 ft.

FORMAT: KPEB-FM: CP/NOA; KMXU-FM: Modern Rock; KMDG-FM: CHR; KOVO(AM): Sports; KWKD-FM: Rock; KUDD-FM: CHR; KUUU-FM: Rhythmic/CHR; KBNZ-FM: Oldies

BROKER: Peter Handy of Star Media Group Inc.

NEW AM (CP) and WKKN-FM Cordele; WMRZ-FM(CP) Dawson (Albany); WCEH(AM) and WQSY-FM Hawkinsville; WHKN-FM Millen; and WPMX-FM Statesboro, all Ga.

PRICE: $3.35 million

BUYER: Staton Broadcasting Inc. (Cecil P. Staton Jr., president/director); no other broadcast interests

SELLER: Popwell Corporate Group (James Popwell Sr., president)

FACILITIES: NEW AM: 1490 kHz, 1 kW; WKKN-FM: 98.3 MHz, 4 kW, ant. 279 ft.; WMRZ-FM(CP): 98.1 MHz, 6 kW, ant. 328 ft.; WCEH(AM): 610 kHz, 500 W day/126 W night; WQSY-FM: 103.9 MHz, 11 kW, ant. 495 ft.; WHKN-FM: 94.9 MHz, 15 kW, ant. 400 ft.; WHKN-FM: 102.9 MHz, 25 kW, ant. 328 ft.

FORMAT: NEW(AM): CP/NOA; WKKN-FM: Country; WMRZ-FM: CP/NOA; WCEH(AM): Oldies; WQSY-FM: AC; WHKN-FM: Country; WPMX-FM: AC



Information provided by: BIA Financial Networks' Media Access Pro, Chantilly, Va., www.bia.com