Changing Hands

TVsWPBG-TV Gulf Shores, Ala.PRICE: $11.5 millionBUYER: Emmis Communications (Jeff Smulyan, president/CEO); No. 24 station group owns 15 stations, none in this marketSELLER: Pegasus Communications Corp. (Marshal W. Pagon, chairman/CEO)FACILITIES: Ch.55, 3,750 kW, ant. 1,011 ft.AFFILIATION: The WBKACB-TV San Angelo and KRBC-TV Abilene, both TexasPRICE: $10 millionBUYER: Mission Broadcasting Inc. (David Smith, president)SELLER: LIN Television Corp. (Larry R. Chapman, chairman/CEO)FACILITIES: KACB-TV: Ch.3, 17.8 kW, ant. 600 ft.; KRBC-TV: Ch. 9, 316 kW, ant. 850 ft.AFFILIATION: KACB-TV: NBC; KRBC-TV: NBCCombosWMBD(AM), WWFS(AM), WPBG-FM and WSWT-FM Peoria, Ill.PRICE: $37 millionBUYER: Triad Broadcasting Co. (David J. Benjamin, chairman/CEO); owns 42 other stations, none in this marketSELLER: JMP Media LLC (Michael R. Wild, president/COO)FACILITIES: WMBD(AM): 1470 kHz, 5 kW; WWFS(AM): 1290 kHz, 5 kW; WPBG-FM: 93.3 MHz, 41 kW, ant. 551 ft.; WSWT-FM: 106.9 MHz, 50 kW, ant. 479 ft.FORMAT: WMBD(AM): News/Talk; WWFS(AM): Sports; WPBG-FM: Oldies; WSWT-FM: Lite RockWEAQ(AM) Chippewa Falls, WDRK-FM Cornell, WAYY(AM), WAXX-FM and WIAL-FM Eau Claire and WECL-FM Elk Mound (Eau Claire), Wis.PRICE: $18 millionBUYER: Maverick Media (Gary Rozynek, president/COO); owns 11 other stations, none in this marketSELLER: David Nelson et al (David Nelson, owner)FACILITIES: WEAQ(AM): 1150 kHz, 5 kW day/46 W night; WDRK-FM: 99.9 MHz, 25 kW, ant. 328 ft.; WAYY(AM): 790 kHz, 5 kW; WAXX-FM: 104.5 MHz, 100 kW, ant. 1,801 ft.; WIAL-FM: 94.1 MHz, 84 kW, ant. 351 ft.; WECL-FM: 92.9 MHz, 3 kW, ant. 446 ft.FORMAT: WEAQ(AM): Easy; WDRK-FM: Rock; WAYY(AM): News/Talk/Sports; WAXX-FM: Country; WIAL-FM: AC; WECL-FM: OldiesBROKER: Kalil and Co. Inc.WRLD-FM Valley (Columbus), Ala.; WRCG(AM) and WCGQ-FM Columbus and WKCN-FM Lumpkin (Columbus), Ga.PRICE: $15 millionBUYER: Archway Broadcasting Group LLC (Al Vicente, president/ CEO); owns eight other stations, none in this marketSELLER: McClure Broadcasting (Chuck McClure Jr., president)FACILITIES: WRLD-FM: 95.3 MHz, 25 kW, ant. 328 ft.; WRCG(AM): 1420 kHz, 5 kW; WCGQ-FM: 107.3 MHz, 100 kW, ant. 1,011 ft.; WKCN-FM: 99.3 MHz, 50 kW, ant. 492 ft.FORMAT: WRLD-FM: Oldies; WRCG(AM): News/Talk/Sports; WCGQ-FM: AC; WKCN-FM: CountryKBKW(AM) Aberdeen and KSWW-FM Montesano, Wash.PRICE: $750,000BUYER: Jodesha Broadcasting Inc. (William J. Wolfenbarger, president/director); owns one other station, not in this marketSELLER: South Sound Broadcasting LP (Gregory Smith, owner)FACILITIES: KBKW(AM): 1450 kHz, 1 kW; KSWW-FM: 102.1 MHz, 50 kW, ant. 440 ft.FORMAT: KBKW(AM): Spanish/News/Talk; KSWW-FM: ACKBTC(AM) and KUNQ-FM Houston, Mo.PRICE: $300,000BUYER: Quorum Radio Partners (Todd Fowler, chairman/CEO); owns seven other stations, none in this marketSELLER: Metropolitan Radio Group Inc. (Mark Acker, president)FACILITIES: KBTC(AM): 1250 kHz, 1 kW day/51 W night; KUNQ-FM: 99.3 MHz, 30 kW, ant. 604 ft.FORMAT: Country/Blue Grass/ Gospel; KUNG-FM: Country/Blue Grass/GospelKPWB(AM) and KPWB-FM Piedmont, Mo.PRICE: $100,000BUYER: Dockins Communications Inc. (Fred M. Dockins Sr., president); owns two other stations, none in this marketSELLER: Hunt Broadcasting Group Inc. (Steven Fuchs, owner)FACILITIES: KPWB(AM): 1140 kHz, 1 kW day; KPWB(AM): 104.9 MHz, 4 kW, ant. 856 ft.FORMAT: KPWB(AM): Country; KPWB-FM: CountryFMsKTTA-FM Esparto (Sacramento), Calif.PRICE: $7 millionBUYER: Aztec Media Inc (Angelica Balderas, president); no other broadcast interestsSELLER: Pacific Spanish Network (Jaime Bonilla, president)FACILITIES: 97.9 MHz; 6 kW, ant. 328 ft.FORMAT: MexicanWBLO-FM Charlestown (Louisville, Ky.), Ind.PRICE: $2 millionBUYER: Radio One Inc. (Alfred C. Liggins III, president/CEO); No. 7 station group owns 61 other stations, including WDJX-FM, WGZB-FM, WLRS-FM, WMJM-FM and WXMA-FM LouisvilleSELLER: New Albany Broadcasting Co. Inc. (Peter C.L. Boyce, president)FACILITIES: 104.3 MHz, 3 kW, ant. 328 ft.FORMAT: UrbanAMsKSDO(AM) San DiegoPRICE: $10 millionBUYER: Hi-Favor Broadcasting LLC (Roland Hinz, president); owns three other stations, including KURS(AM) San Diego.SELLER: Chase Radio Partners (Tony Chase, CEO)FACILITIES: 1130 kHz, 10 kWFORMAT: TalkWKY(AM) Oklahoma CityPRICE: $7.7 millionBUYER: Citadel Communications Corp. (Farid Suleman, CEO); No. 6 station group owns 206 other stations, including WWLS(AM) and FM, KATT-FM, KKWD-FM, KQBL-FM and KYIS-FM Oklahoma City.SELLER: Gaylord Entertainment Co. (Colin Reed, president/CEO)FACILITIES: 930 kHz;5 kWFORMAT: TalkKFNK-FM Eatonville (Seattle-Tacoma), Wash.PRICE: $4.5 millionBUYER: Clear Channel Communications (John Hogan, CEO Radio); No.1 station group owns 1,210 other stations, including KHHO(AM), KJR (AM), KJR-FM and KUBE-FM Seattle-TacomaSELLER: Bedrock and Associates (Lance W. Anderson, president)FACILITIES: 104.9 MHz, 17 kW, ant. 407 ft.FORMAT: RockKCUV(AM) Englewood (Denver-Boulder), Colo.PRICE: $3.32 millionBUYER: Newspaper Radio Corp. (Tim Brown, chairman/CEO); owns one other station, including KNRC(AM) Denver-BoulderSELLER: Radio Unica (Joaquin Blaya, chairman)FACILITIES: 1150 kHz, 10 kW day/1 kW nightFORMAT: Spanish/News/TalkWEXY(AM) Wilton Manors (Miami-Ft. Lauderdale-Hollywood), Fla.PRICE: $2.75 millionBUYER: Multicultural Radio Broadcasting Inc. (Arthur Liu, president); owns 32 other stations, none in this marketSELLER: Celebrities Inc. (Juno Marie Beattie, president/GM)FACILITIES: 1520 kHz, 4 kW day/250 W nightFORMAT: ReligionKFMY-FM Raymond, Wash.PRICE: $2.28 millionBUYER: South Sound Broadcasting LP (Gregory Smith, owner); owns one other station, not in this marketSELLER: Jodesha Broadcasting Inc. (William J. Wolfenbarger, president/ director)FACILITIES: 97.7 MHz, 44 kW, ant. 1,322 ft.FORMAT: Classic HitsKTIK(AM) Nampa (Boise), IdahoPRICE: $750,000BUYER: Citadel Communications Corp. (Farid Suleman, CEO); No. 6 station group owns 206 other stations, including KBOI(AM), KIZN-FM, KKGL-FM, KQFC-FM and KZMG-FM Boise.SELLER: Diamond Broadcasting LLC (Jeff Caves, owner)FACILITIES: 1350 kHz; 5 kW day/600 W nightFORMAT: Sports/TalkWAAK(AM) Dallas (Charlotte-Gastonia-Rock Hill), N.C.PRICE: $415,000BUYER: Zybek Media LLC (Beth Howerton, managing member); no other broadcast interestsSELLER: Billy MartinFACILITIES: 960 kHz; 1 kW day/ 500 W nightFORMAT: News/TalkKXRE(AM) Manitou Springs (Colorado Springs) and KAVA(AM) Pueblo, Colo.PRICE: $350,000BUYER: Latino Communications (Zee Ferrufino, president); owns one other station, not in this marketSELLER: Council Tree Communications V LCC (Steven Hillard, president)FACILITIES: KXRE(AM): 1490 kHz, 500 W day/1 kW night; KAVA(AM): 1480 kHz, 1 kW day/107 W nightFORMAT: KXRE(AM): Mexican; KAVA(AM): SpanishWJKM(AM) Hartsville, Tenn.PRICE: $160,000BUYER: G&L Laircasters Inc. (Gary W. Frank, president/CEO); no other broadcast interestsSELLER: Twenty-Five Inc. (William Krejci Jr., president)FACILITIES: 1090 kHz, 1 kW day/2 W nightFORMAT: Variety/ACWCMP(AM) Pine City, Minn.PRICE: $100,000BUYER: Quest Broadcasting Inc. (Paul Estenson, owner); owns two other stations, neither one in this marketSELLER: Alan Quarnstrom. Phone: 218-879-4534FACILITIES: 1350 kHz, 1 kW day/ 52 W nightFORMAT: Easy

Information provided by: BIA Financial Networks' Media Access Pro, Chantilly, Va. www.bia.com