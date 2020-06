Changing Hands

CombosKBLI(AM), KZNR(AM), KCVI-FM and KLCE-FM Blackfoot, KZNI(AM), KFTZ-FM and KPLV-FM Idaho Falls, Idaho; KREC-FM Brian Head, KQMB-FM Midvale, KRSP-FM and KSFI-FM Salt Lake City (Salt Lake City-Ogden), KDXU(AM) and KSNN-FM St. George and KUNF(AM) Washington, UtahPRICE:

$173.5 millionBUYER: Bonneville International Corp. (Bruce T. Reese, president/CEO); owns 20 other stations, none in this marketSELLER: Simmons Media Group Inc (Craig Hanson, president)FACILITIES: KBLI(AM): 1620 kHz, 10 kW day/1 kW night; KZNR(AM): 690 kHz, 1 kW day/43 W night; KCVI-FM: 101.5 MHz, 100 kW, ant. 1,513 ft.; KLCE-FM: 97.3 MHz, 100 kW, ant. 1,513 ft; KZNI(AM): 1260 kHz, 5 kW day/64 W night; KFTZ-FM: 103.3 MHz, 100 kW, ant. 659 ft.; KPLV-FM: 105.5 MHz, 100 kW, ant. 659 ft.; KREC-FM: 98.1 MHz, 56 kW, ant. 2,526 ft; KQMB-FM: 102.7 MHz, 25 kW, ant. 3,740 ft; KRSP-FM: 103.5 MHz, 25 kW, ant. 3,740 ft; KSFI-FM: 100.3 MHz, 26 kW, ant. 3,740 ft; KDXU(AM): 890 kHz, 10 kW; KSNN-FM: 93.5 MHz, 2 kW, ant. 1,893 ft; KUNF(AM): 1210 kHz, 10 kW, ant. 250 ft.FORMAT: KBLI(AM): Spanish; KZNR(AM): News/Talk; KCVI-FM: Rock; KLCE-FM: AC; KZNI(AM): News/Talk; KFTZ-FM: CHR; KPLV-FM: 80s Hits; KREC-FM: Lite AC; KQMB-FM: Modern AC; KRSP-FM: Classic Rock; KSFI-FM: Soft AC; KDXU(AM): News/Talk/ Sports; KSNN-FM: Hot AC; KUNF(AM): NostalgiaBROKER: Peter Handy of Star Media Group Inc.COMMENT: $3.5 million is allocated to an AM CP in Salt Lake City, to broadcast from 860 kHz.WKCJ-FM Lewisburg and WSLW(AM) White Sulphur Springs, W.Va.PRICE: $600,000BUYER: Quorum Radio Partners (Todd Fowler, chairman/CEO; owns five other stations, none in this marketSELLER: Seneca Broadcasting Inc. (Richard Bryant, president)FACILITIES: WKCJ-FM: 103.1 MHz, 3 kW, ant. 896 ft; WSLW(AM): 1310 kHz, 5 kW dayFORMAT: WKCJ-FM: Country; WSLW(AM): Adult StandardBROKER: Ron Kempff of Ron Kempff CommunicationsWKCU(AM) and WXRZ-FM Corinth (Tupelo), Miss.PRICE: $350,000BUYER: TeleSouth Communications Inc. (Stephen C. Davenport, president); owns seven other stations, none in this marketSELLER: NMSC Inc. (M. Thurston Little, president/director)FACILITIES: WKCU(AM): 1350 kHz, 700 W day, 52 W night; WXRZ-FM: 94.3 MHz, 25 kW, ant. 328 ft.FORMAT: WKCU(AM): Gospel; WXRZ-FM: OldiesFMSKHTE-FM England and KLEC-FM Lonoke (Little Rock), Ark.PRICE: $8 millionBUYER: Archway Broadcasting Group LLC (Al Vicente, president/CEO); owns six other stations, none in this marketSELLER: Equity Broadcasting Corp. (Gordon W. Heiges, VP)FACILITIES: KHTE-FM: 96.5 MHz, 11 kW, ant. 495 ft.; KLEC-FM: 106.3 MHz, 50 kW, ant. 492 ft.FORMAT: KHTE-FM: Religion; KLEC-FM: AlternativeWTHX-FM Lebanon Junction, Ky.PRICE: $900,000BUYER: Commonwealth Broadcasting Corp. (Steve Newberry, president); owns 23 other stations, none in this marketSELLER: Forever Broadcasting Inc. (Carol Logan, president)FACILITIES: 107.3 MHz, 6 kW, ant. 328 ft.FORMAT: VarietyKVAY-FM Lamar, Colo.PRICE: $825,000BUYER: Beacon Broadcasting LLC (Robert H. Delhancey, manager); no other broadcast interestsSELLER: Bauer Properties (Larry Bauer, president)FACILITIES: 105.7 MHz, 100 kW, ant. 479 ft.FORMAT:

Country

Information provided by:

BIA Financial Networks' Media Access Pro, Chantilly, Va. www.bia.com