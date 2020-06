Changing Hands

TVs



KPXJ(TV) Minden, La.

PRICE:

$10 million

BUYER:

Minden Television Corp. (Lauren Wray, president/ secretary/treasurer)

SELLER:

Paxson Communications Corp.

FACILITIES:

Ch. 21, 3,020 kW, ant. 469 ft.



AFFILIATION:

Pax

KSTF-TV Scottsbluff, Neb.; KGWN-TV Cheyenne and K08IQ Laramie, Wyo.

PRICE: $6.5 million

BUYER: Sagamorehill Broadcasting of Wyoming/ Northern Colorado (Louis Wall, president)

SELLER: Chelsey Broadcasting LLC

FACILITIES: KSTF-TV: Ch. 10, 240 kW, ant. 840 ft.; KGWN-TV: Ch. 5, 100 kW, ant. 620 ft.; K08IQ: Ch. 8, 0.807 kW

AFFILIATION: KSTF-TV: CBS; KGWN-TV: CBS



Combos



KWCD-FM Bisbee, KTAN(AM) and KZMK-FM Sierra Vista, Ariz.; KROP(AM) and KSIQ-FM Brawley, KOWL(AM) and KRLT-FM S. Lake Tahoe, Calif.; KBLJ(AM) and KTHN-FM La Junta, KLMR(AM) and KSNZ-FM Lamar, Colo.; KVVR-FM Dutton (Great Falls), KHKR-FM East Helena, KMON-FM, KMON(AM) and KLFM-FM Great Falls, KCAP(AM) and KZMT-FM Helena and KTHC-FM Sidney, Mont.; KEYZ(AM) and KYYZ-FM Williston, N.D.; KZHR-FM Dayton, KONA-FM Kennewick and KONA(AM)/Kennewick-Richland-P (Richland-Kennewick-Pasco), Wash.

PRICE: $41 million

BUYER: Cherry Creek Radio (Joseph D. Schwartz, CEO); no other broadcast interests

SELLER: Commonwealth Communications LLC (Dex Allen, president)

FACILITIES: KWCD-FM: 92.3 MHz, 50 W, ant. 2,218 ft.; KTAN(AM): 1420 kHz, 2 kW day/500 W night; 100.9 MHz, 3 kW, ant. -46 ft.; KROP(AM): 1300 kHz, 1 kW day/500 W night; KSIQ-FM: 96.1 MHz, 50 kW, ant. 295 ft.; KOWL(AM): 1490 kHz, 1 kW; KRLT-FM: 93.9 MHz, 3 kW, ant. -105 ft.; KBLJ(AM): 1400 kHz, 1 kW; KTHN-FM: 92.1 MHz, 3 kW, ant. 299 ft.; KLMR(AM): 920 kHz, 5 kW day/500 W night; KSNZ-FM: 93.3 MHz, 100 kW, ant. 479 ft.; KVVR-FM: 97.9 MHz, 100 kW, ant. 715 ft.; KHKR-FM: 104.1 MHz, 31 kW, ant. 643 ft.; KMON-FM: 94.5 MHz, 100 kW, ant. 495 ft.; KMON(AM): 560 kHz, 5 kW; KLFM-FM: 92.9 MHz, 100 kW, ant. 410 ft.; KCAP(AM): 1340 kHz, 1 kW; KZMT-FM: 101.1 MHz, 100 kW, ant. 1,900 ft.; KTHC-FM: 95.1 MHz, 100 kW, ant. 719 ft.; KEYZ(AM): 660 kHz, 5 kW; KYYZ-FM: 96.1 MHz, 100 kW, ant. 869 ft.; KZHR-FM: 92.5 MHz, 54 kW, ant. 1,243 ft.; KONA-FM: 105.3 MHz, 100 kW, ant. 1,139 ft.; KONA(AM): 610 kHz, 5 kW

FORMAT: KWCD-FM: Country; KTAN(AM): News/Sports/Talk; KZMK-FM: Hot AC; KROP(AM): Country; KSIQ-FM: AC; KOWL(AM): News/Sports/Talk; KRLT-FM: AC; KBLJ(AM): Oldies; KTHN-FM: Country; KLMR(AM): Country; KSNZ-FM: AC; KVVR-FM: Lite Rock; KHKR-FM: Country; KMON-FM: Country; KMON(AM): Country; KLFM-FM: Oldies; KCAP(AM): News/Sports/Talk; KZMT-FM: Classic Rock; KTHC-FM: AC; KEYZ(AM): Country; KYYZ-FM: Hot AC; KZHR-FM: Spanish; KONA-FM: CHR; KONA(AM): News/Sports/Talk

BROKER: Jim Hoffman of Explorer Communications and Media Venture Partners

KLEY-FM Floresville and KSAH(AM) Universal City (San Antonio), Texas

PRICE: $24.4 million

BUYER: BMP Radio LP (Thomas Castro, president); owns four other stations, none in this market

SELLER: Spanish Broadcasting System (Raul Alarcon Jr., president)

FACILITIES: KLEY-FM: 94.1 MHz, 40 kW, ant. 548 ft.; KSAH(AM): 720 kHz, 10 kW day/890 W night

FORMAT: KLEY-FM: Spanish/International; KSAH(AM): Mexican

WVAM(AM) and WPRR-FM Altoona, Pa.

PRICE: $2.1 million

BUYER: Forever Broadcasting Inc. (Carol Logan, president); owns 28 other stations, including WFBG(AM), WALY-FM, WFGY-FM, WMAJ-FM, WWLY-FM and WXMJ-FM Altoona

SELLER: Vital Licenses (Kristin Cantrell, member)

FACILITIES: WVAM(AM): 1430 kHz, 5 kW day/1 kW night; WPRR-FM: 100.1 MHz, 3 kW, ant. 955 ft.

FORMAT: WVAM(AM): Sports; WPRR-FM: Top 40



FMs



KZSA-FM Placerville (Sacramento), Calif.

PRICE: $20 million

BUYER: Entravision Communications Co. LLC (Walter Ulloa, chairman/CEO); owns 57 other stations, including KCCL-FM, KRCX-FM and KRRE-FM Sacramento

SELLER: First Broadcasting Co. LP (Gary M. Lawrence, president/vice chairman)

FACILITIES: 92.1 MHz, 2 kW, ant. 417 ft.

FORMAT: Mexican

WCCQ-FM Crest Hill (Chicago), Ill.

PRICE: $14 million

BUYER: NextMedia Group (Skip Weller, president/COO); owns 58 other stations, including WJOL(AM), WKRS(AM), WLIP(AM), WERV-FM, WIIL-FM, WLLI-FM, WRXQ-FM, WXLC-FM and WZSR-FM Chicago

SELLER: Three Eagles Communications Inc. (Gary Buchanan, president/COO)

FACILITIES: 98.3 MHz, 3 kW, ant. 469 ft.

FORMAT: Country

BROKER: Thomas Gammon of Americom

WLVG-FM Center Moriches (Nassau-Suffolk), N.Y.

PRICE: $3.75 million

BUYER: Barnstable Broadcasting Inc. (Michael Kaneb, president/COO); owns 18 other stations, including WHLI(AM), WBZO-FM, WKJY-FM, WMJC-FM and WRCN-FM Nassau-Suffolk

SELLER: Multicultural Radio Broadcasting Inc. (Arthur Liu, president)

FACILITIES: 96.1 MHz, 3 kW, ant. 499 ft.

FORMAT: Lite AC

BROKER: Bill Schutz



Information provided by:

BIA Financial Networks' Media Access Pro Chantilly, Va., www.bia.com