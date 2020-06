Changing Hands

TVs

KSBY-TV San Luis Obispo and K59CD Santa Barbara, Calif.

Price: $39.5 million

Buyer: New Vision Group Inc. (Jason Elkin, president)

Seller: SJL Communications LP (George Lilly, president)

Facilities: KSBY-TV: ch. 6, 100 kW, ant. 1,782 ft.; K59CD: ch. 59, 1.18 kW

Affiliation: KSBY-TV: NBC; K59CD: NBC

WSEE-TV Erie, Pa.

Price: $10 million

Buyer: Initial Broadcasting of Pennsylvania License, (Kevin Lilly, president)

Seller: WSEE Television Inc. (William Mustard, trustee)

Facilities: ch. 35, 1,170 kW, ant. 955 ft.

Affiliation: CBS

Combos

KKMR-FM Arizona City, KMRR-FM Globe, KHOT-FM Paradise Valley, KOMR-FM Sun City and KHOV-FM Wickenburg (Phoenix), Ariz.; KSCA-FM Glendale, KRCD-FM Inglewood, KTNQ(AM) and KLVE-FM Los Angeles, KZOL-FM North Fork (Merced), KLNV-FM and KLQV-FM San Diego, KEMR-FM San Francisco, KSOL-FM Santa Clara (San Jose), KZMR-FM Santa Cruz (San Francisco), KRCV-FM West Covina (Los Angeles), Calif.; WRTO-FM Goulds, WAQI(AM), WQBA(AM) and WAMR-FM Miami (Miami-Ft. Lauderdale-Hollywood), Fla.; WIND(AM) and WLXX(AM) Chicago and WOJO-FM Evanston (Chicago); WCAA-FM Newark (New York), N.J.; KQMR-FM Indian Springs, KISF-FM Las Vegas and KLSQ(AM) Laughlin (Las Vegas), Nev.; WADO(AM) New York; KCOR-FM Comfort (San Antonio), KLTO-FM Crystal Beach (Houston-Galveston), KVCQ-FM Cuero, KDXX(AM) Dallas and KHCK-FM Denton (Dallas-Ft. Worth), KAJZ(AM), KAMA(AM) and KBNA-FM El Paso, KLNO-FM Fort Worth and KESS(AM) Ft. Worth (Dallas-Ft. Worth), KOVE-FM Galveston (Houston-Galveston), KDXT-FM Granbury (Dallas-Ft. Worth), KGBT(AM) and KIWW-FM Harlingen (McAllen-Brownsville-Harlingen), KLAT(AM) and KLTN-FM Houston (Houston-Galveston), KDXX-FM Lewisvillle (Dallas-Ft. Worth), KBAE-FM Llano, KGBT-FM McAllen (McAllen-Brownsville-Harlingen), KPTY-FM Missouri City and KQBU-FM Port Arthur (Houston-Galveston), KDOS-FM Robinson (Waco), KRTX(AM) Rosenberg (Houston-Galveston), KCOR(AM), KXTN-FM, KXTN(AM) and KROM-FM San Antonio and KBBT-FM Schertz (San Antonio), KLAT-FM Winnie (Houston-Galveston), Texas

Price: $3.5 billion

Buyer: Univision Communications Inc. (A. Jerrold Perenchio, chairman/CEO); No. 1 Spanish-language TV group purchases No. 1 Spanish-language radio group

Seller: Hispanic Broadcasting Corp. (McHenry Tichenor Jr., president/CEO)

Facilities: KKMR-FM: 106.5 MHz, 6 kW, ant. 292 ft.; KMRR-FM: 100.3 MHz, 90 kW, ant. 2,047 ft.; KHOT-FM: 105.9 MHz, 36 kW, ant. 577 ft.; KOMR-FM: 106.3 MHz, 23 kW, ant. 725 ft.; KHOV-FM: 105.3 MHz, 6 kW, ant. 1,365 ft.; KSCA-FM: 101.9 MHz, 5 kW, ant. 2,832 ft.; KRCD-FM: 103.9 MHz, 4 kW, ant. 387 ft.; KTNQ(AM): 1020 kHz, 50 kW day; KLVE-FM: 107.5 MHz, 30 kW, ant. 2,999 ft.; KZOL-FM: 107.9 MHz, 2 kW, ant. 1,227 ft.; KLNV-FM: 106.5 MHz, 50 kW, ant. 440 ft.; KLQV-FM: 102.9 MHz, 32 kW, ant. 617 ft.; KEMR-FM: 98.9 MHz, 6 kW, ant. 1,342 ft.; KSOL-FM: 105.7 MHz, 50 kW, ant. 499 ft.; KZMR-FM: 99.1 MHz, 1 kW, ant. 2,612 ft.; KRCV-FM: 98.3 MHz, 600 W, ant. 1,004 ft.; WRTO-FM: 98.3 MHz, 100 kW, ant. 1,408 ft.; WAQI(AM): 710 kHz, 50 kW; WQBA(AM): 1140 kHz, 50 kW day/10 kW night; WAMR-FM: 107.5 MHz, 95 kW, ant. 1,007 ft.; WIND(AM): 560 kHz, 5 kW; WLXX(AM): 1200 kHz, 10 kW/1 kW night; WOJO-FM: 105.1 MHz, 8 kW, ant. 1,175 ft.; WCAA-FM: 105.9 MHz, 610 W, ant. 1,362 ft.; KQMR-FM: 99.3 MHz, 31 kW, ant. 2,264 ft.; KISF-FM: 103.5 MHz, 100 kW, ant. 1,158 ft.; KLSQ(AM): 870 kHz, 10 kW day/1 kW night; WADO(AM): 1280 kHz. 50 kW day/7 kW night; KCOR-FM: 95.1 MHz, 100 kW, ant. 925 ft.; KLTO-FM: 105.3 MHz, 6 kW, ant. 180 ft.; KVCQ-FM: 97.7 MHz, 25 kW, ant. 302 ft.; KDXX(AM): 1480 kHz, 5 kW day/2 kW night; KHCK-FM: 99.1 MHz, 100 kW, ant. 1,726 ft.; KAJZ(AM): 920 kHz, 1 kW day/360 W night; KAMA(AM): 750 kHz, 10 kW day/1 kW night; KBNA-FM: 97.5 MHz, 100 kW, ant. 1,089 ft.; KLNO-FM: 94.1 MHz, 98 kW, ant. 1,591 ft.; KESS(AM): 1270 kHz, 5 kW; KOVE-FM: 106.5 MHz, 100 kW, ant. 1,322 ft.; KDXT-FM: 106.7 MHz, 100 kW, ant. 1,339 ft.; KGBT(AM): 1530 kHz, 50 kW day/10 kW night; KIWW-FM: 96.1 MHz, 100 kW, ant. 988 ft.; KLAT(AM): 1010 kHz, 5 kW; KLTN-FM: 102.9 MHz, 100 kW, ant. 984 ft.; KDXX-FM: 107.9 MHz, 100 kW, ant. 981 ft.; KBAE-FM: 96.3 MHz, 3 kW, ant. 459 ft.; KGBT-FM: 98.5 MHz, 100 kW, ant. 997 ft.; KPTY-FM: 104.9 MHz, 3 kW, ant. 981 ft.; KQBU-FM: 93.3 MHz, 100 kW, ant. 1,952 ft.; KDOS-FM: 107.9 MHz, 6 kW, ant. 328 ft.; KRTX(AM): 980 kHz, 5 kW day/4 kW night; KCOR(AM): 1350 kHz, 5 kW; KXTN-FM: 107.5 MHz, 97 kW, ant. 1,470 ft.; KXTN(AM): 1310 kHz, 5 kW day/280 W night; KROM-FM: 92.9 MHz, 45 kW, ant. 1,352 ft.; KBBT-FM: 98.5 MHz, 98 kW, ant. 991 ft.; KLAT-FM: 100.7 MHz, 100 kW, ant. 1,952 ft.

FMs

KXDC-FM Estes Park (Denver-Boulder), Colo.

Price: $30 million

Buyer: Superior Broadcasting (Chris Devine, president); no other broadcast interests

Seller: High Peak Broadcasting (Chris Devine, president)

Facilities: 102.1 MHz, 25 kW, ant. 171 ft.

Format: Dance

Broker: Peter Handy of Star Media Group Inc.

KWOD-FM Sacramento, Calif.

Price: $25 million

Buyer: Entercom (David J. Field, president/CEO); owns 102 other stations, including KCTC(AM), KDND-FM, KRXQ-FM, KSEG-FM and KSSJ-FM Sacramento.

Seller: Royce International Broadcasting Co. (Royce Stolz II., president/CEO)

Facilities: 106.5 MHz, 50 kW, ant. 411 ft.

Format: Alternative

—Information provided by BIA Financial Networks' Media Access Pro Chantilly, Va.www.bia.com