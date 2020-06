Changing Hands

TVs



KFBB-TV Great Falls, KHBB-LP Helena, K43DC Lewistown, KULR-TV Billings, K66BR Livingston, K24FL Columbus, K06FE Miles City, Mont.

PRICE: $12.25 million

BUYER: Max Media of Montana (John A. Trinder, president)

SELLER: KFBB Corp. (KFBB-TV, KHBB-LP and K43DC) and KULR Corp. (KULR-TV, K66BR, K24FL and K06FE)

FACILITIES: KFBB-TV: Ch. 5, 100 kW, ant. 591 ft.; KHBB-LP: Ch. 21, 10.4 kW, ant. 715 ft.; K43DC: Ch. 43, 1.1 kW; KULR-TV: Ch. 8, 318 kW, ant. 751 ft.; K66BR: Ch. 66, 2.15 kW; K24FL: Ch. 24, 0.68 kW; K06FE: Ch. 6, 0.794 kW

AFFILIATION: KFBB-TV: ABC; KHBB-LP: ABC; KULR-TV: NBC

KFVT-LP Wichita, Kan.; KSBI(TV) Oklahoma City, KXOC-LP Oklahoma City, K21DC Lawton, K31DY Muskogee, K51EK McAlester, K33EK Tulsa, K15DA Tulsa, K35CU Ada, K21DF Stillwater, K54FZ Ponca City, K45EJ Enid, and K32EK Ardmore, Okla.; K22FE Wichita Falls, Texas

PRICE: $25 million

BUYER: Family Broadcasting Group (Brady M. Brus, president)

SELLER: Locke Supply Co (Carter Marsh, president)

FACILITIES: KFVT-LP: Ch. 40, 50 kW; KSBI: Ch. 52, 3,020 kW, ant. 1,513 ft.; KXOC-LP: Ch. 54, 48 kW; K21DC: Ch. 20, 80 kW; K31DY: Ch. 14, 37.5 kW; K51EK: Ch. 51, 34.3 kW; K33EK: Ch. 13, 1 kW; K15DA: Ch. 15, 70.9 kW; K35CU: Ch. 35, 43 kW; K21DF: Ch. 21, 36.3 kW; K54FZ: Ch. 54, 23.8 kW; K45EJ: Ch. 45, 27.6 kW; K32EK: Ch. 17, 80 kW; K22FE: Ch. 48, 8.4 kW

AFFILIATION: KSBI: Ind.

WGFL(TV) High Springs, WYPN-CA Gainesville and WLCF-LP Lake City, Fla.

PRICE: $4.075 million

BUYER: WGFL License Corp. (Marshal W. Pagon, chairman/CEO)

SELLER: Budd Broadcasting Co. Inc.

FACILITIES: WGFL: Ch. 53, 5,000 kW, ant. 912 ft; WYPN-CA: Ch. 45, 30 kW, ant. 498 ft; WLCF-LP: Ch. 11, 3 kW, ant. 433 ft.

AFFILIATION: WGFL: C&P; WYPN-CA: Ind.; WLCF-LP: Ind.



Combos



KMLB-AM, KRJO-AM and KLIP-FM Monroe, La.

PRICE: $3 million

BUYER: Holladay Broadcasting (Bob Holladay, president); owns eight other stations, including KJMG-FM and KRVV-FM Monroe

SELLER: New South Communications Inc. (Frank Holladay, president)

FACILITIES: KMLB-AM: 1440 kHz, 5 kW day/1 kW night; KRJO-AM: 1680 kHz, 10 kW day/1 kW night; KLIP-FM: 105.3 MHz, 50 kW, ant. 433 ft.

FORMAT: KMLB-AM: Talk/Sports; KRJO-AM: Black Gospel; KLIP-FM: Classic Hits

WECR-FM Beech Mountain, WXIT(AM) Blowing Rock and WECR(AM) Newland, N.C.

PRICE: $2.2 million

BUYER: Aisling Broadcasting (Jonathon Hoffman, managing member); owns two other stations, neither in this market

SELLER: Rondinaro Enterprises Inc. (Steve Rondinaro, president)

FACILITIES: WECR-FM: 102.3 MHz, 140 W, ant. 1,949 ft.; WXIT-AM: 1200 kHz; 10 kW; WECR-AM: 1130 kHz, 1 kW

FORMAT: WECR-FM: Lite AC; WXIT-AM: News/ Talk/Sports; WECR-AM: Country

WNTR(AM) and WROG-FM Cumberland, Md.

PRICE: $2 million

BUYER: Broadcast Communications Inc. (Robert M. Stevens, president/treasurer); owns four other stations, none in this market

SELLER: Tschudy Communications Corp. (Earl Judy Jr., president/CEO)

FACILITIES: WNTR(AM): 1230 kHz, 1 kW; WROG-FM: 102.9 MHz, 4 kW, ant. 1,437 ft.

FORMAT: WNTR(AM): Country; WROG-FM: Country

WJAT(AM), WXRS(AM), WXRS-FM and WELT-FM Swainsboro, Ga.

PRICE: $1.45 million

BUYER: RadioJones LLC (Dennis Jones, managing member); no other broadcast interests

SELLER: Studstill Broadcasting (Owen L Studstill Jr., president/GM)

FACILITIES: WJAT(AM): 800 kHz, 1 kW day/500 W night; WXRS(AM): 1590 kHz, 3 kW day/23 W night; WXRS-FM: 100.5 MHz, 3 kW, ant. 299 ft.; WELT-FM: 98.1 MHz, 3 kW, ant. 285 ft.

FORMAT: WJAT(AM): Black Gospel; WXRS(AM): News/Talk; WXRS-FM: Country; WELT-FM: Top 40



FMs



WLIR-FM Garden City (Nassau-Suffolk), N.Y.

PRICE: $60 million

BUYER: Univision Communications Inc. (A. Jerrold Perenchio, chairman/CEO); owns 70 other stations, none in this market

SELLER: Jarad Broadcasting Co. Inc. (John Caracciolo, president)

FACILITIES: 92.7 MHz, 2 kW, ant. 522 ft.

FORMAT: Modern Rock

BROKER: Peter Handy of Star Media Group Inc.

KPTI-FM Alameda (San Francisco), Calif.

PRICE: $30 million

BUYER: 3 Points Media LLC (Bruce Buzil, manager); owns five other stations, none in this market

SELLER: Spanish Broadcasting System (Raul Alarcon Jr., president)

FACILITIES: 92.7 MHz, 4 kW, ant. 420 ft.

FORMAT: Dance

BROKER: Peter Handy of Star Media Group Inc.

KCHZ-FM Ottawa (Kansas City), Kan.; KMJK-FM Lexington (Kansas City), Mo.

PRICE: $25 million

BUYER: Cumulus Broadcasting Inc. (Lewis W. Dickey Jr., president/CEO); owns 268 other stations, none in this market

SELLER: Syncom Radio Corp. (Herbert Wilkins Sr., president)

FACILITIES: KCHZ-FM: 95.7 MHz, 98 kW, ant. 981 ft.; KMJK-FM: 107.3 MHz, 100 kW, ant. 1,184 ft.;

FORMAT: KCHZ-FM: Top 40; KMJK-FM: Urban AC

WCKW-FM Laplace (New Orleans), La.

PRICE: $14.25 million

BUYER: Citadel Broadcasting Corp. (Farid Suleman, chairman/CEO); owns 209 other stations, including KKND-FM, KMEZ-FM, WOPR-FM and WPRF-FM New Orleans

SELLER: 222 Corp. (Sid Levet IV, VP)

FACILITIES: 92.3 MHz, 100 kW, ant. 1,946 ft.

FORMAT: Hot AC

KTPI(AM) Mojave, KOSS-FM Rosamond and KTPI-FM Tehachapi, Calif.

PRICE: $13.6 million

BUYER: Clear Channel Communications (John Hogan, CEO, Radio); owns 1,209 other stations, including KVVS-FM Mojave

SELLER: Concord Media Group Inc. (Mark W. Jorgenson, president)

FACILITIES: KTPI-AM: 1340 kHz, 1 kW; KOSS-FM: 105.5 MHz, 6 kW, ant. 308 ft.; KTPI-FM: 103.1 MHz, 2 kW, ant. 577 ft.

FORMAT: KTPI-AM: Christian; KOSS-FM: AC; KTPI-FM: Country

WJMA-FM Orange (Fredericksburg), Va.

PRICE: $6.25 million

BUYER: MainQuad Communications Inc. (Daniel Berman, owner/president); owns two other stations, neither in this market

SELLER: Joyner Radio Inc. (A. Thomas Joyner, president/treasurer)

FACILITIES: 98.9 MHz, 3 kW, ant. 322 ft.

FORMAT: Country

WTSH-FM Rockmart (Atlanta), Ga.

PRICE: $5.4 million

BUYER: Woman's World Broadcasting (Suzanne Stone, president/treasurer); no other broadcast interests

SELLER: Southern Broadcasting Companies (Paul C. Stone, president)

FACILITIES: 107.1 MHz, 45 kW, ant. 518 ft.

FORMAT: Country

KLRX-FM Madrid and KJJC-FM Osceola (Des Moines), Iowa

PRICE: $1.8 million

BUYER: Northwestern College Radio Network (Alan S. Cureton, president); owns 13 other stations, none in this market.

SELLER: Lifestyle Communications Corp. Receivership (Thomas H. Burke, receiver)

FACILITIES: KLRX-FM: 96.1 MHz, 3 kW, ant. 515 ft.; KJJC-FM: 107.1 MHz, 27 kW, ant. 650 ft.

FORMAT: KLRX-FM: Sports; KJJC-FM: Sports



Correction

In the Sept. 29 issue, the buyer of WRUP-FM Bayboro (Greenville-New Bern-Jacksonville), N.C. was listed incorrectly. It should have been Coastal Carolina Radio.

Information provided by: BIA Financial Networks' Media Access Pro, Chantilly, Va.,

www.bia.com