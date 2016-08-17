Calibre为2016 LED-中国带来全新HQUltra产品

新闻稿

期待在上海新国际博览中心上与您相见，

2016年9月19日-22日. 中国, 上海, 新国际博览中心, Calibre位于E2号展厅, B31展位。

来自英国约克郡布赖德福特的视频图像处理器领先企业Calibre将于2016年9月首次在LED-中国展示其最新产品.

Calibre HQUltra 4K系列在视听, IT, 商业娱乐和现场活动等领域影响着广大用户,并为用户带来全新体验. HQUltra 4K系列兼容低延迟超快速缩放-切换器, 用于信息描述, 视觉信息, 广播和流媒体直播.

在LED-中国展会中, Calibre将向大众展示其LEDView产品系列的LED视频缩放、 快速切换以及流媒体播放功能. 作为业界处理速度最快的缩放-切换器, HQUltra可在0.25秒内完成输入通道信号的切换. 相信Calibre产品的一流性能将会给广大参观者和LED生产商留下深刻印象.

Calibre公司的执行总裁Tim Brooksbank先生说到: “中国的LED显示器产业的发展对Calibre的发展显得越来越重要, 此次在LED-中国展示我们Calibre产品和技术将会让参加展会的中国本土以及国际生产制造商了解我们的产品, 并乐于同我们进行合作.”

Calibre公司的LEDView HQUltra 4K LED缩放-切换器:

LEDView700系列 ---- 包含HQUltralFast输入切换以及HQUltra 4K, 可对图像进行精确点对点像素进行缩放, 与Calibre LED缩放器的上一代产品一样, LEDView 700系列产品包含了Calibre最快最完美的精准屏幕设置接口, 配有以边缘为基准的图像缩放和定位功能.

LEDView730 和 LEDView770 ---- 产品型号可选8个或11个输入, 包括HDMI, 显示端口和可选HDBaseT端口, 支持4K 50/60 4:2:0, 并支持传统输入, 同时具有PIP功能, 包含3G-SDI输入和输出以及Genlock功能, 可用于舞台和现场直播式相机使用. 产品可理想用于出租, 舞台, 广播以及固定安装使用.

LEDView720和LEDView725 ---- 性价比很高的4K LED缩放-切换器用于固定安装应用, 如公共信息发布, 零售业, 会议中心以及移动式LED车. LEDView725包含一个集成HDBaseT输入和输出. LEDView720和725包含同LEDView730和770一样的4K连接以及出色的图像缩放功能, 仅缺少3G-SDI和Genlock功能.

HQUltra700系列 ---- 用于LED大屏. HQUltra700系列包含一特殊的LED模示: 其每个边缘均可进行精确点对点像素的图像缩放, 用于在LED大屏上进行快速完美的图像校准, 可通过使用多个缩放器来支持创建超大型的LED屏幕. 此型号设备还可通过无缝边缘融合的黑色电平校正技术支持多区域高比特深度边缘融合的投影应用.

想尝试一下来自Calibre的挑战吗?

为展示Calibre公司的产品性能, 并在LED-中国展会上突显Calibre产品的强大优势, 所有参展的嘉宾均可参加, 并在Calibre巨型LED屏上挑战风靡80年代的“吃豆豆”游戏.

Calibre在LED-中国展会中的首次亮相将会是其进入同类展会并登陆中国视听市场的标志.

结尾

关于Calibre

Calibre是一家屡获殊荣的英国公司, 在过去的28年间, Calibre在多项技术中获得了世界的认可, 其图像缩放和处理技术可用于广播/电视, 数码摄像, 大型场馆投影, LED大屏以及外科手术的应用. Calibre生产的产品以自有品牌命名, 同时也向全球专业视听领域的市场引导者提供产品和技术. Calibre是创新的市场引导者, 所有产品研发和生产制造都由其在英国和德国的内部软硬件设计团队承揽.

重要链接:

Twitter: @CalibreProAV

Website: www.calibreuk.com