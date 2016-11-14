Мечты становятся реальностью с BlackTrax

Dream Laser – официальный представитель в России BlackTrax, системы трекинга движений в реальном времени, они эксперты в области лазерных шоу, видеопроекционного мэппинга и мультимедийных представлений любого размера, масштаба и сложности. Их главная особенность заключается в том, что все проекты реализуются с помощью собственного оборудования, собственной технической команды и собственной проектной группы.

Dream Laser (Нижний Новгород, Россия) станет голосом BlackTrax на местном рынке на их родном языке. Евгений Степанов, директор по продажам Dream Laser: «Мы приняли решение работать совместно и представлять BlackTrax таким образом, чтобы расширить нашу деятельность в области проекционного мэппинга и лазерного шоу. Все наши сотрудники прошли экспертное обучение на системах BlackTrax и изучили его возможности».

«BlackTrax предоставляет возможность отслеживать людей, оборудование и объекты в режиме реального времени, что позволяет медиа-серверу создавать интерактивный проекционный мэппинг (interactive projection mapping) или движущийся проекционный мэппинг (moving projection mapping). Наша компания стремиться значительно повысить эффективность работы с помощью этой технологии, теперь мы можем создавать самые лучшие проекты для наших клиентов, чтобы поднять их на новый уровень».

Так же совпало, что Dream Laser получил новый партнерский статус d3 Studio и проводит обучение по обеим системам (d3 и BlackTrax) и рабочему процессу, обеспечивающему полноценный трекинг перемещений.

Используя BlackTrax, специалисты Dream Laser недавно завершили проект в области движущегося проекционного мэппинга (moving projection mapping) на конкурсе красоты "Мисс Нижний Новгород 2016". В результате директор бюро "Мисс Нижний Новгород" была награждена "Орденом красоты".

Среди других проектов Dream Laser: проекционный мэппинг на самую высокую статую в Европе – скульптуру «Родина-мать зовет!», высотой 85 метров. «Свет Великой Победы» к празднику 9 мая, Волгоград, Россия.

Dream Laser также был задействован в части управления видео-проекцией на Московском международном фестивале Круг Света. Этот проект выделяется самым крупным проецируемым изображением, который когда-либо показывался на фасаде Московского государственного университета.